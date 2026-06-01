Team India Schedule: IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? रोहित-विराट पुन्हा मैदानात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Updated On: Jun 01, 2026 | 04:42 PM IST
आता, विराट कोहली (Virat Kohli) आणि शुभमन गिल (Shubman Gill) जे नुकतेच एकमेकांविरुद्ध खेळत होते ते आता 'टीम इंडिया'साठी (Team India) एकत्र खेळताना दिसतील. भारताच्या पुढील सामन्यासाठी चाहत्यांना फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही.

IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? (Photo Credit- X)

विस्तार

 

  • IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी?
  • रोहित-विराट पुन्हा मैदानात
  • पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
Team India Schedule June 2026: इंडियन प्रीमियर लीगची (IPL 2026) 19 वी आवृत्ती नुकतीच संपन्न झाली आहे. अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सचा पराभव करून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आपले दुसरे विजेतेपद पटकावले आहे. आता, विराट कोहली (Virat Kohli) आणि शुभमन गिल (Shubman Gill) जे नुकतेच एकमेकांविरुद्ध खेळत होते ते आता ‘टीम इंडिया’साठी (Team India) एकत्र खेळताना दिसतील. भारताच्या पुढील सामन्यासाठी चाहत्यांना फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. भारताचा पुढील सामना कधी आणि कोणाविरुद्ध होणार आहे हे जाणून घेऊया, तसेच जून महिन्याचे संपूर्ण वेळापत्रकही पाहूया.

टीम इंडियाचा पुढील सामना कधी आहे?

भारत आपला पहिला सामना अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळेल. भारताच्या दौऱ्यावर असताना, अफगाणिस्तान संघ एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळेल. या दौऱ्याची सुरुवात कसोटी सामन्याने होईल; हा सामना 6 ते 10 जून दरम्यान ‘न्यू चंदीगड’ येथे खेळवला जाणार आहे. हा सामना दररोज सकाळी 9:30 वाजता सुरू होईल. या मालिकेसाठी शुभमन गिलची कर्णधार म्हणून, तर केएल राहुलची उपकर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मानव सुथार, गुरकीरत ब्रार आणि हर्ष दुबे यांना पहिल्यांदाच राष्ट्रीय संघात स्थान मिळाले आहे.

जून महिन्यातील भारतीय संघाचे वेळापत्रक

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेला 13 जून रोजी सुरुवात होईल. दुसरा सामना 17 जून रोजी, तर तिसरा एकदिवसीय सामना 20 जून रोजी खेळवला जाईल. बीसीसीआयने या मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली असून, त्यामध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांचाही समावेश आहे. मात्र, हार्दिक पांड्या आणि रोहित यांचा या मालिकेत सहभाग असेल की नाही, हे त्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीवर (फिटनेसवर) अवलंबून असेल, असे बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे. या मालिकेनंतर, भारत दोन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेसाठी आयर्लंडचा दौरा करेल. पहिला सामना 26 जून आणि दुसरा सामना 28 जून रोजी होईल.

6-10 जून – IND विरुद्ध AFG कसोटी (न्यू चंदीगड)
13 जून – IND vs AFG पहिला वनडे सामना (धर्मशाला)
17 जून – IND vs AFG दुसरा एकदिवसीय सामना (लखनौ)
20 जून – IND vs AFG तिसरा एकदिवसीय सामना (चेन्नई)
26 जून – IRE विरुद्ध IND पहिला टी-20 सामना (बेलफास्ट)
28 जून – IRE विरुद्ध IND पहिला टी-20 सामना (बेलफास्ट)

भारताचा कसोटी संघ विरुद्ध अफगाणिस्तान

शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.

भारताचा एकदिवसीय संघ विरुद्ध अफगाणिस्तान

शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.

Published On: Jun 01, 2026 | 04:42 PM

