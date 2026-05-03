पंजाबमध्येही होणार ‘ऑपरेशन लोटस’? मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी उचललं ‘हे’ महत्त्वाचं पाऊल

चंदीगड : अलीकडेच सात राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. या सातपैकी सहा खासदार पंजाबचे आहेत. या घडामोडीनंतर पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडाली. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार कोसळेल, कारण त्यांचे अनेक आमदार भाजपमध्ये गेलेल्या राज्यसभा खासदारांच्या संपर्कात होते.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी कामगार दिनानिमित्त विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले. पक्षातून संभाव्य बाहेर पडण्याच्या अटकळींदरम्यान, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पंजाब सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव सादर केला. विशेष अधिवेशनादरम्यान हा विश्वासदर्शक ठराव एकमताने मंजूर झाला. सात राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे आम आदमी पक्ष बॅकफूटवर गेला होता. या कठीण काळात आता सर्वांचे लक्ष पंजाब सरकारवर होते. कारण पक्ष सोडून गेलेल्या सात राज्यसभा खासदारांपैकी सहा पंजाबचे होते.
‘आप’ सोडून गेलेल्या राघव चड्ढा यांनी दावा केला होता की, पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे अनेक आमदार त्यांच्या संपर्कात होते. या परिस्थितीत, भगवंत मान यांनी आपल्या आमदारांची एकता दाखवण्यासाठी हे पाऊल उचलले. मान यांनी विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडला, जो एकमताने मंजूर झाला.
पंजाबमध्ये ‘आप’ची स्थिती मजबूत
पंजाबमध्ये विधानसभेच्या ११७ जागा आहेत. येथे आम आदमी पक्ष खूप मजबूत स्थितीत आहे. ११७ पैकी ९४ आमदार त्यांच्याकडे आहेत आणि आणखी एका आमदाराचा त्यांना पाठिंबा आहे. तथापि, जेव्हा विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडण्यात आला, तेव्हा अकाली दल, काँग्रेस आणि भाजपचे नेते सभागृहात अनुपस्थित होते. आम आदमी पक्षाच्या ९४ आमदारांपैकी ८८ आमदार उपस्थित होते. राज्यसभेच्या १० पैकी सात खासदारांच्या अनुपस्थितीचा परिणाम कमीत कमी करणे, या उद्देशाने हे अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
भगवंत मान यांचा राघव चड्ढा यांच्यावर निशाणा
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी खासदार राघव चड्ढांवर यापूर्वीच निशाणा साधला. मान म्हणाले की, “पक्षाच्या संसदीय मंडळाचे नेते वेळोवेळी बदलतात आणि ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. स्वतःचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, २०१४ ते २०१९ दरम्यान त्यांनीही डॉ. धर्मवीर गांधी यांची जागा घेतली होती. असे अनेक गंभीर मुद्दे आहेत ज्यावर खासदारांनी सभात्याग करावा किंवा आवाज उठवावा अशी पक्षाची अपेक्षा असते, अशी प्रतिक्रिया भगवंत मान यांनी दिली.