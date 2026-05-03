Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Apply A Homemade Face Mask On The Face Before Going To Bed At Night The Skin Will Have A Bright Glow When You Wake Up In The Morning

Skin Care Tips: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा घरगुती फेसमास्क, सकाळी उठताच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर घरी तयार केलेले फेसपॅक लावावेत. यामुळे त्वचेच्या समस्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर ग्लो येतो. चला तर जाणून घेऊया रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर कोणता फेसमास्क लावावा.

Updated On: May 03, 2026 | 05:30 AM
रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा घरगुती फेसमास्क, सकाळी उठताच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा घरगुती फेसमास्क, सकाळी उठताच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

Follow Us:
Follow Us:

प्रत्येकाला कायमच सुंदर आणि ग्लोइंग त्वचा हवी असते. चेहऱ्यावरील ग्लो आणि तारुण्य दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी स्किन केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध क्रीम आणि सीरम लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. दिवसभर धूळ, प्रदूषण आणि उन्हामुळे त्वचा पूर्णपणे टॅन होऊन जाते. चेहऱ्यावर डेड स्किन जमा होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्वचा काळवंडून जाते. याशिवाय चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स, मुरूम आणि सुरकुत्या येऊन त्वचा खराब होण्याची जास्त शक्यता असते. त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपाय करून त्वचेची योग्य काळजी घ्यावी. चेहऱ्यावरील हरवलेला ग्लो पुन्हा परत मिळवण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या प्रॉडक्टचा वापर न करता घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर कोणते फेसमास्क लावावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या होतील कायमच्या दूर! स्वयंपाक घरात सहज उपलब्ध होणाऱ्या मसूर डाळीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर

पूर्वीच्या काळापासून ते आत्तापर्यंत त्वचेची काळजी घेण्यासाठी कोरफड जेलचा वापर केला जात आहे. कोरफड जेलच्या वापरामुळे त्वचा हायड्रेट राहण्यास मदत होते आणि चेहऱ्यावर डाग कमी होऊन त्वचेमध्ये ओलावा कायम टिकून राहतो. फेसमास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये कोरफड जेल घेऊन त्यात गुलाब पाणी मिक्स करा. त्यानंतर तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर लावून रात्रभर तसेच ठेवा. सकाळी उठल्यानंतर त्वचा थंड पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी होण्यासोबतच त्वचा आतून मुलायम आणि सॉफ्ट होईल. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी कोरफड जेलचा वापर करावा. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचेवर तारुण्य टिकवून ठेवतात.

स्वयंपाक घरात दूध कायमच उपलब्ध असते. दुधाची साय आणि मधाचा वापर करून तयार केलेला फेसमास्क त्वचेवर वाढलेला काळेपणा कमी करण्यास मदत करेल. दुधाची साय कोरड्या त्वचेसाठी वरदान ठरते. तयार केलेले मिश्रण संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसेच ठेवून द्यावे. त्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. अन्यथा चेहऱ्यावर दुधाचा वास येऊ लागेल.

नॅचरल ग्लोइंग स्किनसाठी चेहऱ्यावर लावा घरीच तयार केलेले होममेड राइस जेल, तांदळाच्या वापरामुळे त्वचा राहील तरुण

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी काकडीचा वापर करावा. काकडी आणि कोरफड जेल एकत्र करून तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर लावून रात्रभर तसेच ठेवा. काकडीच्या रसात असलेल्या गुणधर्मांमुळे त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी होण्यास मदत होईल आणि त्वचा कायमच फ्रेश दिसेल. रात्री झोपण्याआधी काकडी आणि कोरफड जेलचे मिश्रण चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा कायमच हायड्रेट राहील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Apply a homemade face mask on the face before going to bed at night the skin will have a bright glow when you wake up in the morning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Skin Care Tips: AC च्या हवेमुळे स्कीन ड्राय होतेय? मग ‘या’ टिप्स करा फॉलो, चेहरा करेल ग्लो
1

Skin Care Tips: AC च्या हवेमुळे स्कीन ड्राय होतेय? मग ‘या’ टिप्स करा फॉलो, चेहरा करेल ग्लो

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
2

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू
3

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे खूप जास्त खाज येते? ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, कोंडा होईल मुळांपासून नष्ट
4

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे खूप जास्त खाज येते? ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, कोंडा होईल मुळांपासून नष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

May 13, 2026 | 07:40 PM
Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली “कृपया करून…”

Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली “कृपया करून…”

May 13, 2026 | 07:33 PM
Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन

Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन

May 13, 2026 | 07:13 PM
Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

May 13, 2026 | 07:13 PM
RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?

RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?

May 13, 2026 | 07:06 PM
झेडपी सीईओंचा कडक इशारा; शाळा-अंगणवाडीत अस्वच्छता आढळल्यास जागेवरच होणार निलंबन!

झेडपी सीईओंचा कडक इशारा; शाळा-अंगणवाडीत अस्वच्छता आढळल्यास जागेवरच होणार निलंबन!

May 13, 2026 | 07:00 PM
Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?

Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?

May 13, 2026 | 06:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM