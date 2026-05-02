Pune Narsapur Case : नसरापूर अत्याचार प्रकरणातला आरोपी सराईत

संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या नसरापूर येथील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरोपीला ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.​

Updated On: May 02, 2026 | 08:00 PM

 

संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या नसरापूर येथील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आरोपीला ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.​ आज सुनावणीला सुरुवात होताच न्यायालयाने आरोपीला त्याचे नाव विचारले आणि त्याला कोणत्या कारणास्तव अटक करण्यात आली आहे, याची खातरजमा केली. त्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात रिमांड रिपोर्ट सादर केला. या रिमांड रिपोर्टवर आरोपीची स्वाक्षरी घेण्यात आली. न्यायालयाने संपूर्ण रिमांड कॉपीचे सखोल वाचन केल्यानंतर पोलिसांनी तपासासाठी आरोपीच्या कोठडीची मागणी केली. या गुन्ह्यात अजून काही महत्त्वाचे पुरावे गोळा करायचे असून आरोपीकडून अधिक तपास करणे बाकी असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.​दरम्यान, सुनावणी संपवून पोलीस जेव्हा आरोपीला घेऊन बाहेर पडत होते, तेव्हा न्यायालयाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर घोषणाबाजी करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत देशमाने आणि अर्चना शहा यांनी पोलिसांची गाडी अडवत आरोपीचा तीव्र निषेध केला. “महिलांनी अशा प्रकारचे अत्याचार अजून किती दिवस सहन करायचे?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत कार्यकर्त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला. काही काळ या ठिकाणी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते, मात्र पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना बाजूला करत आरोपीला घेऊन रवाना झाले.

 

Published On: May 02, 2026 | 08:00 PM

