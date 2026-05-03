Press Freedom Day: लोकशाहीचा आत्मा! आज आहे मुक्त आणि निर्भय पत्रकारितेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा महत्त्वाचा दिवस

World Press Freedom Day 2026 : प्रत्येक वर्षी ३ मे रोजी जगभरात ‘जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन’ (World Press Freedom Day) साजरा केला जातो. हा केवळ एक प्रतीकात्मक दिवस नसून, तो लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराचा सन्मान करण्याचा दिवस आहे. आजच्या डिजिटल युगात जिथे माहिती सेकंदात जगभर पोहोचते, तिथे खरी आणि निःपक्षपाती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कठीण काम पत्रकार करत असतात. त्यामुळेच, या दिवसाचे महत्त्व आजच्या काळात अनेक पटींनी वाढले आहे.
जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिनाची पाळेमुळे १९९१ मधील ‘विंडहोक घोषणा’ (Windhoek Declaration) मध्ये रुजलेली आहेत. आफ्रिकेतील विंडहोक येथे पत्रकारांनी एकत्र येऊन स्वतंत्र, बहुवादी आणि स्वतंत्र वृत्तपत्र माध्यमांच्या विकासासाठी एक ऐतिहासिक घोषणापत्र तयार केले होते. या घोषणेला मान्यता देत, संयुक्त राष्ट्र महासभेने १९९३ मध्ये ३ मे हा दिवस जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन म्हणून अधिकृतपणे घोषित केला. तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस जगभरात विविध चर्चासत्रे, परिषदा आणि जागृती मोहिमांद्वारे साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आठवण करून देतो.
लोकशाहीच्या तीन स्तंभांप्रमाणेच ‘पत्रकारिता’ हा लोकशाहीचा चौथा आणि अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ मानला जातो. जेव्हा एखादा पत्रकार आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, युद्ध, राजकीय संकट किंवा सामाजिक समस्यांवर प्रकाश टाकतो, तेव्हा तो समाजाला आरसा दाखवण्याचे काम करतो. विशेषतः आजच्या काळात, जेव्हा जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि युद्धाचे वातावरण शिगेला पोहोचले आहे, तेव्हा तळागाळातील खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर समाजात प्रसारमाध्यमे स्वतंत्र नसतील, तर लोकशाही कमकुवत होऊ शकते, हे आपण इतिहासात पाहिले आहे.
सत्य जगासमोर आणणे कधीही सोपे नसते. अनेकदा पत्रकारांना भ्रष्ट व्यवस्था, गुन्हेगारी आणि हुकूमशाही सरकारांचा सामना करावा लागतो. या प्रक्रियेत अनेक पत्रकारांनी आपल्या प्राणांची आहुति दिली आहे. जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन अशा सर्व शूर पत्रकारांचे स्मरण करतो आणि त्यांच्या त्यागाचे मोल समजून घेतो. हा दिवस सरकार आणि संस्थांना पत्रकारांवरील सेन्सॉरशिप, हिंसाचार आणि धमक्या रोखण्यासाठी एकजूट होण्याची आठवण करून देतो.
आजच्या २०२६ च्या डिजिटल युगात पत्रकारितेसमोर नवीन आव्हाने उभी ठाकली आहेत. खोट्या बातम्यांचे (Fake News) वाढते प्रमाण, डिजिटल सेन्सॉरशिप आणि सायबर हल्ले पत्रकारांसमोरील मोठी समस्या बनले आहेत. सोशल मीडियाच्या आगमनामुळे प्रत्येकजण माहिती प्रसारित करत असला, तरी त्यातील सत्यता तपासणे हे मुख्य आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत, पारंपारिक आणि जबाबदार पत्रकारितेचे मूल्य आणखी जास्त वाढले आहे.
माहिती मिळवण्याचा अधिकार हा मानवी हक्कांचा एक भाग आहे. नागरिकांना देशात आणि जगात काय चालले आहे हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार अबाधित ठेवण्याचे काम पत्रकार करतात. जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन हा केवळ पत्रकारांचा नसून, तो सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि माहितीच्या अधिकाराचा उत्सव आहे.
Ans: दरवर्षी ३ मे रोजी जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो.
Ans: १९९३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने युनेस्कोच्या शिफारशीनुसार या दिवसाची घोषणा केली.
Ans: ही घोषणा १९९१ मध्ये आफ्रिकेत झाली, जी स्वतंत्र आणि निर्भय पत्रकारितेच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जाते.