गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत शेवग्याच्या शेंगांचे भरीत, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

शेवग्याच्या शेंगा खाण्याचा कंटाळा येतो. मग सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही झटपट शेवग्याच्या शेंगांचे भरीत बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Updated On: May 03, 2026 | 08:00 AM
आयुर्वेदामध्ये शेवग्याच्या शेंगाना विशेष महत्व देण्यात आले आहे. शेवग्याच्या शेंगांचे आहारात नियमित सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि हाडे मजबूत राहण्यास मदत होईल. यामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन आणि मिनरल्स इत्यादी आवश्यक खनिजे आढळून येतात. या शेंगा चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. वाढत्या वयात महिलांनी कायमच फिट आणि तरुण राहण्यासाठी शेवग्याच्या शेंगांपासून बनवलेल्या पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. शेवग्याच्या शेंगांपासून कायमच भाजी किंवा आमटी बनवली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला झणझणीत भरीत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले भरीत लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत शेवग्याचे भरीत अतिशय चविष्ट लागेल. बऱ्याचदा लहान मुलांसह मोठेसुद्धा शेवग्याच्या शेंगा खाण्याचा कंटाळा करतात. अशावेळी तुम्ही मुलांना या पद्धतीने भरीत बनवून खाण्यास देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • शेवग्याच्या शेंगा
  • तेल
  • लसूण
  • हिरवी मिरची
  • लाल सुक्या मिरच्या
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
  • मीठ
कृती:

  • शेवग्याच्या शेंगांचे भरीत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मध्यम आकारात शेंगांचे तुकडे कापून घ्या. त्यानंतर त्यांच्या वरील साल काढा.
  • कुकरच्या भांड्यात पाणी आणि शेंगा घालून ३ किंवा ४ शिट्ट्या काढून शेंगा शिजवून घ्या. शेंगा शिजल्यानंतर थंड करून त्यातील गर वेगळा करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात शेवग्याच्या शेंगांचा गर गरम करून घ्या. त्यानंतर त्याच पॅनमध्ये लसूण, हिरव्या मिरच्या, लाल सुक्या मिरच्या, कांदा, टोमॅटो घालून खमंग भाजा.
  • मोठ्या खलबत्यामध्ये किंवा वाटीमध्ये शेवग्याच्या शेंगांचा गर, भाजलेले सर्व साहित्य, चवीनुसार मीठ घालून बारीक करून घ्या. हलक्या हाताने दाब दिल्यास सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स होईल.
  • तयार केलेले भरीत वाटीमध्ये काढून वरून त्यावर बारीक केलेली कोथिंबीर आणि कच्चा कांदा घालून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले शेवग्याच्या शेंगाचे भरीत.

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

