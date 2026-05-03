गावरान पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत शेवग्याच्या शेंगांचे भरीत, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

आयुर्वेदामध्ये शेवग्याच्या शेंगाना विशेष महत्व देण्यात आले आहे. शेवग्याच्या शेंगांचे आहारात नियमित सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि हाडे मजबूत राहण्यास मदत होईल. यामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन आणि मिनरल्स इत्यादी आवश्यक खनिजे आढळून येतात. या शेंगा चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. वाढत्या वयात महिलांनी कायमच फिट आणि तरुण राहण्यासाठी शेवग्याच्या शेंगांपासून बनवलेल्या पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. शेवग्याच्या शेंगांपासून कायमच भाजी किंवा आमटी बनवली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला झणझणीत भरीत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले भरीत लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत शेवग्याचे भरीत अतिशय चविष्ट लागेल. बऱ्याचदा लहान मुलांसह मोठेसुद्धा शेवग्याच्या शेंगा खाण्याचा कंटाळा करतात. अशावेळी तुम्ही मुलांना या पद्धतीने भरीत बनवून खाण्यास देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
