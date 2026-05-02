Amravati : “हा निर्णय सोयीसाठी नाही तर परिस्थितीमुळे घेतला”; बच्चू कडूंकडून शिवसेना प्रवेशाचे समर्थन

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडु यांनी शिवसेनेत प्रवेश आणि एमएलसी अर्जाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना हा निर्णय परिस्थितीमुळे घ्यावा लागल्याचे सांगितले.

Updated On: May 02, 2026 | 07:43 PM

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडु यांनी शिवसेनेत प्रवेश आणि एमएलसी अर्जाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना हा निर्णय परिस्थितीमुळे घ्यावा लागल्याचे सांगितले.“ही परिस्थितीची गरज होती, केवळ सोय नव्हती,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. तसेच त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका करत “आम्ही काही मुंबई-दिल्लीवाल्यांचे गुलाम नाही,” असे म्हणत आपली नाराजी व्यक्त केली. ज्यांना आपण पुढे आणले, त्यांनीच गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.शिवसेनेत सामील झाल्यानंतर पक्षाचा झेंडा आणि धनुष्यबाण यांचा सन्मानपूर्वक स्वीकार करत ही शिवसेना सर्वांची असून सर्वांना सोबत घेऊन चालणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. कष्टकरी वर्गाला ही शिवसेना आपली वाटावी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अचलपूर विधानसभा मतदारसंघ हा आपला हक्काचा असल्याचे सांगत पुढील निवडणुकीत तेथूनच लढण्याचे संकेत दिले. जात, धर्म, पंथ आणि पैशाच्या आधारावर चालणाऱ्या राजकारणाविरुद्ध लढण्याचा निर्धार व्यक्त करत सर्व थोर पुरुषांच्या विचारांचा सन्मान राखत पुढे जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. .

Published On: May 02, 2026 | 07:43 PM

तुमच्या बालपणीचे 'संपत चंपत' आता टीव्हीवर! 'Warner Bros 'ची मुलांसाठी सर्वात मोठी घोषणा; वाचा सविस्तर

May 12, 2026 | 10:12 PM

जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! वादळामुळे निवारा शेड कोसळून ६ भाविकांचा मृत्यू; मृतांमध्ये दोन चिमुकल्यांचा समावेश

May 12, 2026 | 09:23 PM

GT Vs SRH Live: वॉशिंग्टनची गुजरातसाठी 'सुंदर' खेळी; सनरायझर्सला 'तब्बल' इतक्या रन्सचे टार्गेट

May 12, 2026 | 09:22 PM

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट 'सिल्व्हर ओक'वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

May 12, 2026 | 09:00 PM

MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार

May 12, 2026 | 08:38 PM

मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप

May 12, 2026 | 08:27 PM

Ducati Panigale V4 ची भारतात एन्ट्री; लॉंच होताच Sold Out, किंमत ऐकून बसेल धक्का

May 12, 2026 | 08:24 PM

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM 

Jalgaon Crime News : लग्नासाठी थेट बांगलादेशची बॉर्डर ओलांडली; जळगावात तरुणीला बेड्या! 

May 12, 2026 | 04:23 PM 

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या 'पनीर आणि चीज' भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM

