Seva Teerth Inagurated: PM नरेंद्र मोदी यांचा पत्ता बदलला; आता ‘सेवा तीर्थ’वरून चालणारा देशाचा कारभार

New PMO Office Building: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), सेवा तीर्थ आणि कर्तव्य भवन १-२ च्या नवीन इमारतींचे उद्घाटन केले. ही नवीन पीएमओ इमारत असणार आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 07:50 PM
PM Narendra Modi inaugurates new PMO office 'Seva Tirth'

पीएम नरेंद्र मोदी यांनी सेवा तीर्थ या नवीन पीएमओ ऑफिसचे उद्धाटन केले (फोटो - एक्स)

Seva Teerth Inagurated: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आजपासून नवे घर आणि कार्यालय असणार आहे. आज (दि.13) नवीन पंतप्रधान कार्यालय इमारत, “सेवा तीर्थ” तसेच “कर्तव्य भवन-१” आणि “कर्तव्य भवन-२” चे उद्घाटन झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या अत्याधुनिक इमारतींचे स्वतः उद्घाटन केले. पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव हे “सेवा तीर्थ” असणार आहे. तर “कर्तव्य भवन-१” आणि “कर्तव्य भवन-२” मध्ये अनेक महत्त्वाच्या मंत्रालयांची कार्यालये असतील. कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, पंतप्रधान संध्याकाळी “सेवा तीर्थ” संकुलात एका जाहीर सभेला संबोधित करतील.

“सेवा तीर्थ” बांधकाम निर्मितीला ₹१,१८९ कोटींचा खर्च 

पंतप्रधान कार्यालय आता सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत नव्याने बांधलेल्या संकुल “सेवा तीर्थ” मध्ये स्थलांतरित होईल. अंदाजे ₹१,१८९ कोटी खर्चून विकसित केलेले हे संकुल २२६,२०३ चौरस फूट क्षेत्रफळावर पसरलेले आहे. हे बांधकाम आघाडीच्या पायाभूत सुविधा कंपनी लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) ने केले आहे.

हे देखील वाचा : हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांवर ‘आप’चा खळबळजनक आरोप; पंजाबमध्ये आमदार खरेदीसाठी सरकारी पैशांचा गैरवापर

या आधुनिक संकुलात तीन मुख्य इमारती

सेवा तीर्थ-१: हे पंतप्रधान कार्यालयाचे (पीएमओ) मुख्यालय असेल.

सेवा तीर्थ-२: येथे कॅबिनेट सचिवालय असेल, जे सप्टेंबरमध्ये येथे स्थलांतरित झाले.

सेवा तीर्थ-३: हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाचे नवीन निवासस्थान असेल.

आधुनिक सोई सुविधांनी परिपूर्ण 

विजय चौकाजवळ असलेले हे नवीन कार्यालय अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठका सामान्यतः पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी (७ लोक कल्याण मार्ग) घेतल्या जात असल्या तरी, नवीन ‘सेवा तीर्थ’ संकुलात एक कॅबिनेट हॉल विशेषतः डिझाइन करण्यात आला आहे. संसद भवनाच्या अगदी जवळ असलेल्या या संकुलाजवळ एक नवीन पंतप्रधान निवासस्थान देखील बांधले जात आहे. या संपूर्ण स्थलांतराचा एक प्रमुख उद्देश पंतप्रधानांच्या हालचाली सुलभ करणे आणि त्यांच्या प्रवासादरम्यान जनतेला येणाऱ्या वाहतूक समस्या कमी करणे आहे.

हे देखील वाचा : School Bomb Threat: ‘या’ शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉक्स होणार संग्रहालय

पंतप्रधान कार्यालय रिकामे झाल्यानंतर, साउथ ब्लॉक आणि लगतच्या नॉर्थ ब्लॉकचे जतन करण्याची एक भव्य योजना आहे. या दोन ऐतिहासिक इमारतींचे रूपांतर “युग युगिन भारत संग्रहालय” नावाच्या भव्य सार्वजनिक संग्रहालयात केले जाईल. त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाचा नवा पत्ता असणार आहे. या कार्यालयावर ‘नागरिक देवो भव:’ असे ब्रिदवाक्य लिहिण्यात आले आहे.

Published On: Feb 13, 2026 | 07:50 PM

Feb 13, 2026 | 07:50 PM
