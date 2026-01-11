West Bengal ED Raid: कोलकाताहून आय-पीएसीच्या गोवा कार्यालयात २० कोटी रुपये पोहोचले...; EDचे TMCवर गंभीर आरोप

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नवी दिल्लीस्थित नॉन-बँकिंग फायनान्शियल सर्व्हिसेस (एनबीएफसी) कंपनीच्या माजी संचालकाशी पैशांची साखळी असल्याचे आढळून आले आहे. 

Updated On: Jan 11, 2026 | 01:50 PM
  • ED चे तृणमूल सरकारवर गंभीर आरोप
  • कोलकाताहून गोव्यात हवाला नेटवर्कद्वारे निधी हस्तांतरण
  • ईडीच्या याचिकेमुळे बंगालच्या राजकारणात खळबळ
 

West Bengal ED Raid: पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकतात सध्या राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत तृणमूल काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले आहे. इडीच्या याचिकेनुसार, पश्चिम बंगालमधील कथित कोळसा तस्करीतून मिळालेले सुमारे ₹20 कोटी (अंदाजे $200 दशलक्ष) कोलकाताहून गोव्यात एका जटिल हवाला नेटवर्कद्वारे हस्तांतरित केले गेले. हे पैसे राजकीय सल्लागार फर्म इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (आय-पीएसी) च्या गोवा कार्यालयात पोहोचले, जिथे २०२१-२२ गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राजकीय मोहिमा आणि कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी त्याचा वापर करण्यात आला होता. या सर्व आरोपांबाबत सध्या चौकशी सुरू आहे.

इडीने (ED)  न्यायालयात दावा केला आहे की, हे पैसे वेगवेगळ्या सहा टप्प्यात एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरीत करण्यात आले होते. त्यामुळे या व्यवहारांची स्पष्टता दिसून येतनाही. पण कोळसा तस्करीतून मिळालेले एकूण बेकायदेशीर उत्तपन्न अंदाजे ₹2,742 कोटी (अंदाजे $200 दशलक्ष) इतके होते, ज्यापैकी एक भाग, अंदाजे ₹200 दशलक्ष (अंदाजे $200 दशलक्ष) आय-पीएसीच्या गोवा ऑपरेशन्समध्ये गुंतवण्यात आला होता.

Pune News : पुणेकरांचा नाद नाही! लाडक्या बहिणींच्या पैशांचा उल्लेख करत मागितले मत; थेट केली आमदारांविरोधात तक्रार

हवाला नेटवर्कची थर-थर चौकशी

तपासकर्त्यांना नवी दिल्लीस्थित नॉन-बँकिंग फायनान्शियल सर्व्हिसेस (एनबीएफसी) कंपनीच्या माजी संचालकाशी पैशांची साखळी असल्याचे आढळून आले आहे.  या व्यक्तीने “मुन्ना” नावाच्या व्यक्तीशी संपर्क साधला आणि निधी पुढे नेण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर मुन्नाने हवाला नेटवर्कच्या दुसऱ्या सदस्याशी संपर्क साधला, ज्याच्या माध्यमातून पैसे कोलकातास्थित हवाला फर्मच्या व्यवस्थापकापर्यंत पोहोचल्याचा असाही आरोप इडीकडून करण्यात आला आहे.

या व्यवस्थापकाने चौकशीदरम्यान, त्याने २०२१-२२ दरम्यान गोव्यात रोख रक्कम पोहोचवण्याची व्यवस्था केल्याचे त्याच्या जबाबात कबूल केले आहे. तसेच, ही रोख रक्कम एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला पोहोचवायची होती, ज्याने नंतर कंपनीच्या संचालक आणि त्याच्या बहिणीशी संपर्क साधला. या दोन्ही कंपन्या गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आय-पीएसीसाठी कार्यक्रम आणि मोहिमा हाताळत होत्या. (West Bengal Politics)

Nitesh Rane News: नितेश राणेंच्या घराबाहेर बेवारस बॅग अन् एक चिठ्ठी….; घातपाताचा प्रयत्न की आणखी काही

गोवा ऑपरेशन्स आणि छापे

याशिवाय  “आय-पीएसीचे सह-संस्थापक आणि संचालक प्रतीक जैन गोव्यात कन्सल्टन्सीच्या कामकाजाचे निरीक्षण करत होते. या निष्कर्षांच्या आधारे, ८ जानेवारी रोजी नवी दिल्ली आणि कोलकाता येथील एकूण १० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. छापे टाकलेल्या ठिकाणी मध्य कोलकाता येथील लाउडन स्ट्रीटवरील जैन यांचे निवासस्थान होते, असेही ईडीने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.

कोळशाच्या तस्करीच्या कथित कथित तस्करीशी संबंधित पैसे

या प्रकरणात कोळशाच्या तस्करीच्या निधीचा स्त्रोत अनुप माजी यांच्यामार्फत सुरू होता. आरोपींनी ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) च्या आवारातून कोळशाची चोरी केली, बेकायदेशीरपणे उत्खनन केले. ईसीएल हा पश्चिम बंगाल आणि झारखंडच्या काही भागात कार्यरत असलेला एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे. चोरीचा कोळसा बांकुरा, पूर्वा वर्धमान आणि पुरुलियासह अनेक जिल्ह्यांमधील कारखाने आणि प्लांटना विकण्यात आला होता. कारखाना मालकांकडून रोख रक्कम गोळा करण्यात आली होती, असाही दावा इडीकडून करण्यात आला आहे.

Raigad News: इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड! जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर?

तस्करीतून मिळालेली रक्कम सिंडिकेटमधील सदस्यांनी पश्चिम वर्धमान जिल्ह्यातील आसनसोल उपविभागातील भामुरिया भागातील एका कार्यालयात जमा केल्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू असून, संबंधित सर्व आरोप तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. दरम्यान, हे प्रकरण सध्या न्यायालयात खटल्यासाठी प्रलंबित आहे. पैशांचा मागोवा (मनी ट्रेल) तसेच या व्यवहारांचा राजकीय निधीशी काही संबंध आहे का, यासह सर्व बाबींची सखोल चौकशी सुरू राहणार असल्याचे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात आले आहे.

Published On: Jan 11, 2026 | 01:48 PM

