Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Election Commission Plan All Over Country On Sir After Up Bihar West Bengal

Breaking: बिहार, UP सह १३ राज्यांनंतर आता पूर्ण देशात लागू होणार SIR, निवडणूक आयोगाने सांगितले प्रक्रिया कधी सुरू होणार

बिहार आणि उत्तर प्रदेशसह १३ राज्यांनंतर आता देशभरात SIR लागू केला जाणार आहे; ही प्रक्रिया कधी सुरू होईल हे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. यामुळे आता याचा काय परिणाम होईल पहावे लागेल

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:12 PM
निवडणूक आयोगाचा निर्णय (फोटो सौजन्य - iStock)

निवडणूक आयोगाचा निर्णय (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • आता सर्व राज्यात होणार SIR लागू 
  • निवडणूक आयोगाने दिली महत्त्वाची माहिती 
  • बिहार, उत्तर प्रदेशनंतर सर्व राज्यात होणार SIR लागू 
बिहार आणि उत्तर प्रदेशसह देशभरातील १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) जाहीर केले आहे की SIR प्रक्रिया या वर्षी एप्रिलमध्ये देशभरात सुरू होईल. ही प्रक्रिया बिहारमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि सध्या १२ राज्यांमध्ये सुरू आहे आणि उर्वरित राज्ये त्यानंतर SIR प्रक्रिया राबवतील. 

आता, दिल्ली, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशसह उर्वरित २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एप्रिलमध्ये एसआय सुरू होऊ शकते. निवडणूक आयोगाने या राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एसआयआरशी संबंधित सर्व प्राथमिक तयारी लवकरात लवकर पूर्ण करावी जेणेकरून एप्रिल महिन्यात ही मेगा-मोहीम कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू करता येईल.

या राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू होईल; नागरिकांनी ही तयारी करावी

एसआयआर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव येथे आयोजित केला जाणार आहे.

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काय होते?

जर BLO तुमच्या घरी भेट देत असेल, तर कुटुंबातील सदस्यांसाठी आधार कार्ड, वय प्रमाणपत्रे आणि निवास प्रमाणपत्रे असणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, जर कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले असेल, तर त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते. जर कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे स्थलांतर झाले असेल, तर त्यांचे नाव काढून नवीन मतदार ओळखपत्रात समाविष्ट केले जाऊ शकते. शिवाय, जर तुमच्या मतदार ओळखपत्रावरील फोटो जुना किंवा अस्पष्ट असेल, तर तुम्ही एक स्पष्ट फोटो देऊन तो काढून टाकू शकता. एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत, बूथ-स्तरीय अधिकारी घरोघरी जाऊन मतदार यादीत सूचीबद्ध असलेल्यांची ओळख पडताळतात, ती व्यक्ती अजूनही तिथेच राहते की नाही हे ठरवतात. मृतांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातात. याशिवाय, या मोहिमेद्वारे नाव, वय, खराब दर्जाचे फोटो आणि पत्त्यांमधील चुका दुरुस्त केल्या जातात.

SIR म्हणजे काय?

SIR म्हणजे मतदार यादीची सखोल, सखोल तपासणी आणि पुनरावृत्ती. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी घरोघरी जाऊन पात्र मतदारांची माहिती गोळा करतात, कोण वगळले आहे आणि कोणाची नावे वगळली पाहिजेत हे ठरवतात. या प्रक्रियेनंतर, नवीन मतदार यादी तयार केली जाते.

निवडणूक आयोगाकडून घेतली जातीये SIR प्रक्रिया; विरोधकांचे मात्र दणाणले दाबे

देशात पहिले SIR कधी करण्यात आले?

भारतात पहिले अधिकृत SIR २००२ ते २००४ दरम्यान करण्यात आले. त्यावेळी हा एक मोठा उपक्रम होता, कारण मतदार याद्या चुकांनी भरलेल्या होत्या. अनेक राज्यांमध्ये, जुन्या डेटामुळे लाखो नावे डुप्लिकेट किंवा चुकीच्या पद्धतीने सूचीबद्ध करण्यात आली होती. २००३ मध्ये बिहारमध्येही एक मोठी सुधारणा मोहीम राबविण्यात आली. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने आता २०२५ मध्ये नवीन SIR सुरू केला आहे.

SIR का आवश्यक आहे?

कालांतराने, मतदार याद्यांमध्ये विविध चुका होतात. काही लोकांची एकाच ठिकाणी दोनदा नोंदणी होते, काही लोकांची नावे स्थलांतरित झाल्यानंतरही त्यांच्या जुन्या ठिकाणी राहतात, काही लोकांची नावे चुकीची लिहिली जातात आणि अनेक लोक मृत्युमुखी पडल्यानंतरही यादीत राहतात. निवडणूक आयोग अशा विसंगती दुरुस्त करण्यासाठी एसआयआर करतो, जेणेकरून पुढच्या वेळी निवडणुका झाल्यावर मतदार यादी पूर्णपणे अचूक आणि निष्पक्ष असेल.

Bihar Election 2025: EVM इंटरनेटशी जोडलेला नसतानाही मतदानाचा डेटा निवडणूक आयोगापर्यंत लवकर कसा पोहोचतो?

बातमी अपडेट होत आहे….

 

Web Title: Election commission plan all over country on sir after up bihar west bengal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 06:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘फुकटचं खाणं-वीज आणि सायकल…ही कोणती नवी संस्कृती’, Freebies वर CIJ सूर्यकांत यांचा राग अनावर; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावले
1

‘फुकटचं खाणं-वीज आणि सायकल…ही कोणती नवी संस्कृती’, Freebies वर CIJ सूर्यकांत यांचा राग अनावर; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावले

Unemployment Rate 2026: देशातील बेरोजगारी दरात ५ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ वाढ; हिवाळ्यातील हंगामी घटकांचा परिणाम
2

Unemployment Rate 2026: देशातील बेरोजगारी दरात ५ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ वाढ; हिवाळ्यातील हंगामी घटकांचा परिणाम

Great Nicobar Project: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून ८१ हजार कोटींच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला मान्यता
3

Great Nicobar Project: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून ८१ हजार कोटींच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला मान्यता

Ayodhya Ram Mandir: नव्या राम मंदिराचे काम अंतिम टप्प्यात! मग जुन्या मंदिराचे काय होणार?  नृपेंद्र मिश्रांनी दिले उत्तर
4

Ayodhya Ram Mandir: नव्या राम मंदिराचे काम अंतिम टप्प्यात! मग जुन्या मंदिराचे काय होणार?  नृपेंद्र मिश्रांनी दिले उत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यावर आयुक्तांनी फिरवली भाकरी! एकाचवेळी ३२ कर्मचाऱ्यांच्या इतरत्र बदल्या

लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यावर आयुक्तांनी फिरवली भाकरी! एकाचवेळी ३२ कर्मचाऱ्यांच्या इतरत्र बदल्या

Feb 19, 2026 | 07:11 PM
वाशिमच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात २६ शिक्षकांचा समावेश? गुन्हा करण्यात आला दाखल

वाशिमच्या सामूहिक कॉपी प्रकरणात २६ शिक्षकांचा समावेश? गुन्हा करण्यात आला दाखल

Feb 19, 2026 | 07:03 PM
भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार

भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार

Feb 19, 2026 | 07:02 PM
Do Deewane Seher Mein चे ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू; मृणाल ठाकुर आणि सिद्धांतची रोमँटिक केमिस्ट्री पाहण्यासाठी व्हा सज्ज

Do Deewane Seher Mein चे ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू; मृणाल ठाकुर आणि सिद्धांतची रोमँटिक केमिस्ट्री पाहण्यासाठी व्हा सज्ज

Feb 19, 2026 | 07:00 PM
Breaking: बिहार, UP सह १३ राज्यांनंतर आता पूर्ण देशात लागू होणार SIR, निवडणूक आयोगाने सांगितले प्रक्रिया कधी सुरू होणार

Breaking: बिहार, UP सह १३ राज्यांनंतर आता पूर्ण देशात लागू होणार SIR, निवडणूक आयोगाने सांगितले प्रक्रिया कधी सुरू होणार

Feb 19, 2026 | 06:58 PM
पालकांनो दुर्लक्ष करू नका! वारंवार ताप, वजन घटतंय?, मुलांमधील कॅन्सरची ‘ही’ असू शकतात सुरुवातीची लक्षणं

पालकांनो दुर्लक्ष करू नका! वारंवार ताप, वजन घटतंय?, मुलांमधील कॅन्सरची ‘ही’ असू शकतात सुरुवातीची लक्षणं

Feb 19, 2026 | 06:52 PM
T20 World Cup 2026 : ‘स्वतःला थोडा वेळ..’ शून्यावर बाद होणाऱ्या अभिषेकला ‘या’ दिग्गजाने दिला फॉर्ममध्ये परतण्याचा कानमंत्र 

T20 World Cup 2026 : ‘स्वतःला थोडा वेळ..’ शून्यावर बाद होणाऱ्या अभिषेकला ‘या’ दिग्गजाने दिला फॉर्ममध्ये परतण्याचा कानमंत्र 

Feb 19, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM