Goa SIR: माजी नौदल प्रमुख अॅडमिरल अरुण प्रकाश यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस

Maharashtra Politics: राजकारणात भूकंप? BMC निवडणुकीत ‘खेला’ होणार, जुहूमधील 35 हजार…
एक्सवर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, २० वर्षांपूर्वी निवृत्त झाल्यापासून मला कोणत्याही विशेष सुविधांची आवश्यकता नाही आणि मी कधीही मागितली नाही. मी आणि माझ्या पत्नीने आवश्यकतेनुसार एसआयआर फॉर्म भरले आणि निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर गोवा मसुदा मतदार यादी २०२६ मध्ये आमची नावे पाहून आम्हाला आनंद झाला. तथापि, आम्ही निवडणूक आयोगाच्या सूचनेचे पालन करू
अॅडमिरल प्रकाश यांनी इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मी निवडणूक आयोगाला कळवू इच्छितो की जर एसआयआर फॉर्म आवश्यक माहिती देत नसतील तर त्यामध्ये सुधारणा करावी. बीएलओने आमच्याकडे तीन वेळा भेट दिली त्याचवेळी आवश्यक माहिती मागायला हवी होती. मी आता ८२ तर पत्नी ७८ वर्षांची आहे. आम्ही एक वृद्ध जोडपे आहोत आणि १८ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दोन वेगवेगळ्या तारखांना आम्हाला बोलावण्यात आले होते.
भारताच्या लोकप्रिय EV वर जानेवारी 2026 मध्ये अफलातून डिस्काउंट! होणार हजारो रुपयांची बचत
अॅडमिरल प्रकाश यांच्या पोस्टनंतर, सोशल मीडियावर अनेकांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली. माजी नौदल प्रमुखांना नोटीस ही मोठी चूक असल्याचे म्हटले आहे. अॅडमिरल प्रकाश याच्या ४० वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी वाहक बोर्न फायटर स्क्वाइन, नौदल हवाई तळ आणि विमानवाहू जहाज आयएनएस विराटसह चार युद्धनौकांचे नेतृत्व केले. देशातील सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीलाही आता त्याची ओळख उघड करावी लागणार का, असा सवालही काहीनी व्यक्त केला.
आयोगाला शंका असेल तर त्यानी नौदल प्रमुखांच्या निवासस्थानी अधिकारी पाठवावा. तथापि, अॅडमिरल प्रकाश यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्यांच्या घरी आमंत्रित करण्यास नकार दिला.
अॅडमिरल अरुण प्रकाश यांना वीर चक्राने सन्मानित करण्यात आले आहे. १९७१ च्या युद्धादरम्यान, पंजाबमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ पथकासोबत उड्डाण करताना त्यांना वीर चक्राने सन्मानित करण्यात आले. त्यांच्या कार्यकाळात, सिद्धांत, रणनीती, परिवर्तन आणि परदेशी सागरी सहकार्य या क्षेत्रात अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले. निवृत्तीनंतर, त्यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य आणि राष्ट्रीय सागरी फाउंडेशनचे अध्यक्ष म्हणून दोन वेळा काम केले.