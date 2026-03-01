Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs WI Pitch Report : आज ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी कशी असेल? कोणाला फायदा होईल, फलंदाज की गोलंदाज? वाचा सविस्तर

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी-२० विश्वचषक सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणार आहे. अंतिम संघ या सामन्यानंतर निश्चित केला जाईल. चला भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या खेळपट्टी अहवालावर एक नजर टाकूया.

Updated On: Mar 01, 2026 | 12:01 PM
फोटो सौजन्य - Star Sports

फोटो सौजन्य - Star Sports

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ५२ वा सामना आणि सुपर-८ चा शेवटचा सामना आज, म्हणजे रविवार, १ मार्च रोजी खेळला जाणार आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी-२० विश्वचषक सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर खेळला जाणार आहे. हा सामना एका प्रकारे व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील हा सामना जिंकणारा संघ गट-१ मधून दक्षिण आफ्रिकेसह सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल, तर पराभूत संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील चार उपांत्य फेरीतील संघांपैकी तीन संघांची नावे – दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड – निश्चित करण्यात आली आहेत. आजच्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यातून अंतिम संघ निश्चित केला जाईल. चला भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या खेळपट्टी अहवालावर एक नजर टाकूया- कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी संतुलित आहे, ज्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना हालचाल आणि फिरकी गोलंदाजांना काही प्रमाणात पकड मिळते. १ मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणाऱ्या भारताच्या सुपर ८ सामन्यासाठी ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी हा उच्च धावसंख्या असलेला सामना असण्याची अपेक्षा आहे.

हा सामना त्याच खेळपट्टीवर (खेळपट्टी क्रमांक ५ किंवा ६) खेळला जाईल जिथे या महिन्याच्या सुरुवातीला स्पर्धेतील पहिला २०० पेक्षा जास्त धावसंख्या झाली होती, त्यामुळे दोन्ही संघांना धावांची देवाणघेवाण करण्याची शक्यता आहे. चांगल्या फलंदाजी परिस्थितीसाठी आधीच ओळखले जाणारे हे मैदान, २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पाच सामन्यांमध्ये सरासरी धावगती ८.५९ आहे, ज्यामुळे आणखी एक उच्च-स्कोअरिंग स्पर्धा क्षितिजावर असल्याचे सूचित होते. वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूने काही मदत मिळू शकेल, परंतु फिरकी गोलंदाजांना जास्त वळण मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

या विश्वचषकात कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या पाचपैकी चार सामन्यांमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने विजय मिळवला आहे. त्यामुळे आज नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

कोलकाता ईडन गार्डन्स टी२० रेकॉर्ड्स

सामने – १७

प्रथम फलंदाजी करताना जिंकलेले सामने – ९

धावांचा पाठलाग करताना जिंकलेले सामने – ८

नाणेफेक जिंकल्यानंतर जिंकलेले सामने – १०

नाणेफेक गमावल्यानंतर जिंकलेले सामने – ७

सर्वोच्च धावसंख्या- २०७/४

सर्वात कमी स्कोअर – ७०

पाठलागातील सर्वोच्च धावसंख्या – १६२/४

प्रति विकेट सरासरी धावा – २२.२७

प्रति षटक सरासरी धावा – ७.९४

प्रथम फलंदाजी करताना सरासरी धावसंख्या – १५३

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात एकूण ३० टी-२० सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये टीम इंडियाने १९ विजयांसह स्पर्धेत वर्चस्व गाजवले आहे, तर वेस्ट इंडिजने १० विजय मिळवले आहेत. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील एक टी-२० सामना अनिर्णित राहिला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गेल्या पाच सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजने तीन वेळा भारताला पराभूत केले आहे.

 

