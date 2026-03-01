महिलांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरतील Cranberry! जाणून घ्या शरीराला होणारे जादुई फायदे

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं फळे खायला खूप जास्त आवडतात. नियमित कोणतेही एक फळ खाल्ल्यास आजारांपासून तुम्ही दूर राहाल. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे आरोग्य बिघडून जाते. अशावेळी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. आहारात केलेल्या बदलांमुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. आहारात क्रॅनबेरीचे सेवन केल्यास महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. यामध्ये जीवनसत्त्वे सी आणि ई, फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. चला तर जाणून घेऊया क्रॅनबेरी खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)