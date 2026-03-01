Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महिलांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरतील Cranberry! जाणून घ्या शरीराला होणारे जादुई फायदे

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं फळे खायला खूप जास्त आवडतात. नियमित कोणतेही एक फळ खाल्ल्यास आजारांपासून तुम्ही दूर राहाल. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे आरोग्य बिघडून जाते. अशावेळी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. आहारात केलेल्या बदलांमुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. आहारात क्रॅनबेरीचे सेवन केल्यास महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. यामध्ये जीवनसत्त्वे सी आणि ई, फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. चला तर जाणून घेऊया क्रॅनबेरी खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Mar 01, 2026 | 11:17 AM
1 / 5 क्रॅनबेरीमध्ये आढळणारे पॉलीफेनॉल हृदयाच्या रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यासाठी मदत करते. याशिवाय शरीरात वाढलेला उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी क्रॅनबेरीचे सेवन करावे.

2 / 5 क्रॅनबेरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. दैनंदिन आहारात फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास आतडे स्वच्छ राहतात आणि अपचनाची समस्या अजिबात उद्भवत नाही.

3 / 5 विटामिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी मदत करते. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर एक ग्लासभर क्रॅनबेरीचा ज्यूस प्यावा.

4 / 5 क्रॅनबेरी तोंडात हानिकारक जीवाणूंची वाढ रोखतात. यामुळे दातांमध्ये वाढलेली पोकळी किंवा हिरड्यांच्या समस्या उद्भवत नाही. आकाराने लहान असलेलं फळ संपूर्ण शरीरासाठी फायदेशीर आहे.

5 / 5 क्रॅनबेरीमध्ये असलेले घटक स्तन, कोलन आणि प्रोस्टेट कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस प्रतिबंध करतात. शरीरात कॅन्सरच्या अनियंत्रित पेशी वाढू देत नाहीत.

Published On: Mar 01, 2026 | 11:17 AM

Mar 01, 2026 | 11:17 AM
