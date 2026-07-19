Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीवरून नवा वाद; पत्नीने थेट उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता
दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढत असतानाच त्यांच्या पत्नीने मोठे पाऊल उचलले आहे. सफदरजंग रुग्णालयाऐवजी दुसऱ्या खासगी रुग्णालयात उपचार करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपल्या पतीच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड करायची नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. वांगचुक गेल्या अनेक दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यांच्या तब्येतीत बिघाड झाल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांच्या कुटुंबाला या उपचारपद्धतीबाबत समाधान नसल्याचे आता समोर आले आहे.
वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी सांगितले की, कुटुंबाला आपल्या आवडीच्या रुग्णालयात दाखल करण्याचा अधिकार असायला हवा. पण सध्या त्यांना हा निर्णय घेऊ दिला जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळेच त्यांनी न्यायालयाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला.सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यांनुसार, रुग्णालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आरोग्य अहवालात काही महत्त्वाची वैद्यकीय माहिती पूर्णपणे नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कुटुंबाच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, वारंवार विनंती करूनही वांगचुक (Sonam Wangchuk ) यांना दुसर्या रुग्णालयात हलवण्यास किंवा डिस्चार्ज देण्यास परवानगी मिळत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या मते, उपचारांपेक्षा निर्बंध अधिक जाणवत आहेत.त्यांनी असा दावा केला की, ज्या मजल्यावर वांगचुक यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, तेथे मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात आहेत. रुग्णालयात येण्या-जाण्यावरही अनेक मर्यादा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही परिस्थिती सामान्य वैद्यकीय उपचारांसारखी वाटत नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
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याच कारणामुळे त्यांनी न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. वांगचुक यांच्या प्रकृतीत आणखी बिघाड होण्यापूर्वी त्यांना पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात हलवण्यास परवानगी मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.दरम्यान, वांगचुक यांचे उपोषण गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. विद्यार्थ्यांशी संबंधित काही गंभीर प्रश्न आणि परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी अन्नत्यागाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यांच्या आंदोलनामुळे देशभरात या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे.
उपोषणाचा कालावधी वाढत गेल्यानंतर त्यांच्या आरोग्याची चिंता वाढली. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, या निर्णयानंतरही वाद थांबलेला नाही. त्यांच्या समर्थकांकडून तसेच कुटुंबीयांकडून विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.सध्या सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास वांगचुक यांना खासगी रुग्णालयात हलवले जाऊ शकते. तोपर्यंत त्यांच्यावर सफदरजंग रुग्णालयात उपचार सुरू राहणार आहेत.वांगचुक यांच्या प्रकृतीसोबतच त्यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडेही देशभरातील अनेकांचे लक्ष लागले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आरोग्य, प्रशासन आणि नागरिकांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
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