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Pune Crime: गोळीबार, आरडाओरडा अन् तळ्यात उडी… शिरूरमध्ये मध्यरात्रीचा थरार

Updated On: Jul 19, 2026 | 01:37 PM IST
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सारांश

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील करडे गावात जुन्या वादातून एका 23 वर्षीय तरुणावर मध्यरात्री गावठी पिस्तुलातून तीन गोळ्या झाडून हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, तरुणाने प्रसंगावधान राखत तळ्यात उडी मारून पोहत दुसऱ्या किनाऱ्यावर जात जीव वाचवला. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • करडे गावात मध्यरात्री तरुणावर तीन गोळ्या झाडून हत्येचा प्रयत्न.
  • तळ्यात उडी मारून पोहत दुसऱ्या किनाऱ्यावर गेल्याने तरुणाचा जीव वाचला.
  • पोलिसांनी चार नामनिर्देशित व तीन अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून शोधमोहीम सुरू केली.
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिरूर तालुक्यातील करडे गाव पुन्हा एकदा मध्यरात्री झालेल्या गोळीबारामुळे हादरून गेले आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी करडे घाटातील हत्याकांडाची चर्चा सुरू असतानाच, सात ते आठ जणांच्या टोळक्याने एका 23 वर्षीय तरुणावर सलग तीन गोळ्या झाडून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रसंगावधान राखत संबंधित तरुणाने शेजारच्या तळ्यात उडी घेत पोहत दुसऱ्या किनाऱ्यावर पोहोचत मृत्यूच्या दाढेतून स्वतःची सुटका केली. या थरारक घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, वाढत्या गोळीबाराच्या घटनांमुळे शिरूर तालुक्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

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काय नेमकं प्रकरण?

शुक्रवारी मध्यरात्री सुमारे १.३० वाजता करडे गावातील भैरवनाथ मंदिराशेजारील स्मशानभूमीजवळ संशयितांनी निखिल थेऊरकर याला बोलावून घेतले. जुन्या व्यवहाराच्या कारणावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वाद झाला. या वादातून संशयित आदित्य लंघे व त्याच्या साथीदारांनी गावठी पिस्तुलातून निखिलवर सलग तीन गोळ्या झाडल्या. गोळ्या चुकवत निखिल थेऊरकर यांनी शेजारील तळ्यात उडी घेतली. पोहत दुसऱ्या किनाऱ्यावर पोहोचल्यानंतर अंधाराचा फायदा घेत ते घटनास्थळावरून पसार झाले. त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला. त्यानंतर शनिवारी सकाळी त्यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात धाव घेत फिर्याद दाखल केली.

या प्रकरणी आदित्य लंघे (रा. करडे), बबलू सोनवणे (रा. सिंहगड रोड, पुणे), टिन्न्या शेळके (रा. रांजणगाव), रोहन पंचमुखी (रा. करडे) आणि अन्य तीन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील जीवे मारण्याचा प्रयत्न तसेच शस्त्र अधिनियमअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. संशयितांचा शोध घेण्यासाठी विविध पथके रवाना करण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी दिली.

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राज्यासह देशभरात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, अशातच आता पुण्यातून एक मोठी घटना समोर आली आहे. इमारतीच्या पाचव्या माजल्यावरून उडी मारून एका १७ वर्षीय मुलीने आत्महत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना धनकवडी येथील निर्मल पार्क सोसायटीत गुरुवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील करडे गावात.

  • Que: तरुणाने स्वतःचा जीव कसा वाचवला?

    Ans: तळ्यात उडी मारून पोहत दुसऱ्या किनाऱ्यावर जाऊन.

  • Que: पोलिसांनी कोणता गुन्हा दाखल केला आहे?

    Ans: जीवे मारण्याचा प्रयत्न आणि शस्त्र अधिनियमांतर्गत गुन्हा.

Web Title: Pune crime gunshots shouting and a leap into the lake midnight drama in shirur

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Published On: Jul 19, 2026 | 01:37 PM

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