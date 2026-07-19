Pune Crime: गोळीबार, आरडाओरडा अन् तळ्यात उडी… शिरूरमध्ये मध्यरात्रीचा थरार

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काय नेमकं प्रकरण?
शुक्रवारी मध्यरात्री सुमारे १.३० वाजता करडे गावातील भैरवनाथ मंदिराशेजारील स्मशानभूमीजवळ संशयितांनी निखिल थेऊरकर याला बोलावून घेतले. जुन्या व्यवहाराच्या कारणावरून दोन्ही बाजूंमध्ये वाद झाला. या वादातून संशयित आदित्य लंघे व त्याच्या साथीदारांनी गावठी पिस्तुलातून निखिलवर सलग तीन गोळ्या झाडल्या. गोळ्या चुकवत निखिल थेऊरकर यांनी शेजारील तळ्यात उडी घेतली. पोहत दुसऱ्या किनाऱ्यावर पोहोचल्यानंतर अंधाराचा फायदा घेत ते घटनास्थळावरून पसार झाले. त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला. त्यानंतर शनिवारी सकाळी त्यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात धाव घेत फिर्याद दाखल केली.
या प्रकरणी आदित्य लंघे (रा. करडे), बबलू सोनवणे (रा. सिंहगड रोड, पुणे), टिन्न्या शेळके (रा. रांजणगाव), रोहन पंचमुखी (रा. करडे) आणि अन्य तीन अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील जीवे मारण्याचा प्रयत्न तसेच शस्त्र अधिनियमअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. संशयितांचा शोध घेण्यासाठी विविध पथके रवाना करण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी दिली.
पुण्यात गॅलरीतून उडी मारून मुलीची आत्महत्या; घरातील सर्वजण झोपले अन्…
राज्यासह देशभरात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, अशातच आता पुण्यातून एक मोठी घटना समोर आली आहे. इमारतीच्या पाचव्या माजल्यावरून उडी मारून एका १७ वर्षीय मुलीने आत्महत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना धनकवडी येथील निर्मल पार्क सोसायटीत गुरुवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात असून कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
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Ans: पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील करडे गावात.
Ans: तळ्यात उडी मारून पोहत दुसऱ्या किनाऱ्यावर जाऊन.
Ans: जीवे मारण्याचा प्रयत्न आणि शस्त्र अधिनियमांतर्गत गुन्हा.