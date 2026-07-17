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‘…तर चीनला रोखणार नाही’ ; सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच

Updated On: Jul 17, 2026 | 05:45 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद पेटला आहे. परंतु यामागचे सत्य काही वेगळे आहे. नेमकं काय आहे सत्य? जाणून घेऊयात.

Sonam Wangchuk Viral Video

'...तर चीनला रोखणार नाही' ; सोनम वांगचुक भारतावरील 'त्या' विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल
  • पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच
  • पाहा संपूर्ण व्हिडिओ
सध्या भारताचे प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक सध्या दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषणाला बसले आहेत. नीट-पेपर फुटीप्रकणात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. सोनम वांगचुक यांच्या अशा प्रकारे उपोष करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील त्यांनी सरकारविरोधात आंदोलने केली आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या एका जुन्या आंदोलनातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत त्यांनी केलेल्या विधानामुळे वाद पेटला असून त्यांना प्रचंड ट्रोल केले जात आहे. परंतु या व्हिडिओचे सत्य काही वेगळेच आहे.

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नेमकं काय व्हायरल होत आहे?

सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांच्या ज्युन्या आंदोलनाचा एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल होत आहे. यामध्ये  ते म्हणताना दिसत आहेत की, जर चीने भारतावर हल्ला, तर लडाखचे लोक त्याला रोखणार नाहीत. उलट त्यांना भारतात येण्यासाठी मदत करतील. ही छोटीशी क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून सोनम वांगचुक यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप केला जात आहे. त्यांना सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केले जात आहे.

काय आहे नेमकं सत्य?

परंतु व्हायरल व्हिडिओमागचे सत्य काही औरच आहे. हा व्हिडिओ अर्थवट असून चुकीच्या पद्धतीने पसरवण्यात आला आहे. याच्या मूळ व्हिडिओत वांगचुक त्यांना लडाखमधील एका स्थानिक कॉमेडियनच्या विधानांवर त्यांचे मत मांडत आहे. मूळ व्हिडिओ हा १ मिनिटं ३७ सेकंदाचा आहे.

यामध्ये ते म्हणत आहे की, लडाखमधील एका कॉमेडियनने म्हटले की, चीन जेव्हा सीमेवरुन भारतात घुसखोरी करतो, तेव्हा लडाखचे लोक त्याला रोखण्यासाठी जीवाची बाजी मारतात. पण भारत सरकार आमच्यासाठी काहीच करत नाही. असे असेल तर आम्ही पुढच्या वेळी चीनला भारतात येण्यास मदत करु. आमचे संरक्षण होत नसेल, तर आम्ही जीव का देऊ? असा प्रश्न त्या कॉमेडियनने केला.

यावर वांगचुक यांनी म्हटले की, कॉमेडियनचे हे वक्तव्य देशद्रोह नसून, अनेक वर्षांपासून सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासामुळे निर्माण झालेला आक्रोश आणि निराशा आहे. यामुळे सरकारने लोकांवर कारवाई न करता, चीनला रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

व्हायरल व्हिडिओ

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Sonam wangchuk china india statement viral video fact check

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Published On: Jul 17, 2026 | 05:45 PM

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