CJP Protest: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘कोकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी ट्विटर ‘एक्स वर पोस्ट करत हा आरोप केला आहे. मात्र, या घटनेबाबत अद्याप दिल्ली पोलिसांकडून अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
अभिजीत दीपके यांनी शुक्रवारी रात्री ‘एक्स’वर पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, जंतर-मंतर येथे काही व्यक्तींनी सोनम वांगचुक यांच्यावर एक वस्तू फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या घटनेत त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
या घटनेनंतर सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी रुग्णालयात नेल्याचे बोलले जात आहे. सोनम वांगचुक यांना दिल्लीतील सफदरगंड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असू यांची प्रकृती स्थिर आहे. पण दुसरीकडे अभिजीत दिपके यांच्यासह त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनाही ताब्यात घेतले आहे. तसेच, जंतर-मंतरवरील आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या आंदोलक आणि समर्थकांना पोलिसांनी तेथून हटवण्यास सुरुवात केल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवण्याच्या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत निवेदन जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि डॉक्टरांच्या वैद्यकीय सल्ल्यानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या निवेदनानुसार, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावत होती. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना आवश्यक उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
पोलिसांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना काही आंदोलकांनी कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी किरकोळ झटापट झाली. मात्र, पोलिसांनी संयम राखत संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत आणि सुरक्षितपणे पूर्ण केल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये पोलिसांकडून जंतर-मंतर परिसरातून बाहेर नेत असताना सोनम वांगचुक हातवारे करताना दिसतात. दरम्यान, त्यांच्या समर्थकांनी या कारवाईचा निषेध केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना शांततेत रुग्णालयात नेल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या निवेदनाच्या शेवटी जंतर-मंतर येथे उपस्थित सर्व आंदोलकांना कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शांततेने आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याचे आवाहन केले आहे.