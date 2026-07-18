शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Abhijit Dipke Claims Attempted Attack On Activist Sonam Wangchuk In Delhi

CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

अभिजीत दीपके यांनी शुक्रवारी रात्री 'एक्स'वर पोस्टमध्ये  लिहीले आहे की, जंतर-मंतर येथे काही व्यक्तींनी सोनम वांगचुक यांच्यावर एक वस्तू फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या घटनेत त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 

CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CJP Protest: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे.  ‘कोकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी ट्विटर ‘एक्स वर पोस्ट करत हा आरोप केला आहे. मात्र, या घटनेबाबत अद्याप दिल्ली पोलिसांकडून अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

सोशल मीडियावर काय दावा करण्यात आला?

अभिजीत दीपके यांनी शुक्रवारी रात्री ‘एक्स’वर पोस्टमध्ये  लिहीले आहे की, जंतर-मंतर येथे काही व्यक्तींनी सोनम वांगचुक यांच्यावर एक वस्तू फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या घटनेत त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोनल सिरीयस नाही? टिकाकारांना अभिजीत दिपकेंचं सडेतोड उत्तर

रुग्णालयात हलवल्याचा दावा

या घटनेनंतर सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी रुग्णालयात नेल्याचे बोलले जात आहे. सोनम वांगचुक यांना दिल्लीतील सफदरगंड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असू यांची प्रकृती स्थिर आहे.   पण दुसरीकडे अभिजीत दिपके यांच्यासह त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनाही ताब्यात घेतले आहे.  तसेच, जंतर-मंतरवरील आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या आंदोलक आणि समर्थकांना पोलिसांनी तेथून हटवण्यास सुरुवात केल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवण्याच्या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत निवेदन जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि डॉक्टरांच्या वैद्यकीय सल्ल्यानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

‘प्रकृती खालावत असल्याने रुग्णालयात दाखल’

दिल्ली पोलिसांच्या निवेदनानुसार, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावत होती. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना आवश्यक उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

‘आंदोलकांनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला’

पोलिसांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना काही आंदोलकांनी कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी किरकोळ झटापट झाली. मात्र, पोलिसांनी संयम राखत संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत आणि सुरक्षितपणे पूर्ण केल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये पोलिसांकडून जंतर-मंतर परिसरातून बाहेर नेत असताना सोनम वांगचुक हातवारे करताना दिसतात. दरम्यान, त्यांच्या समर्थकांनी या कारवाईचा निषेध केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना शांततेत रुग्णालयात नेल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या निवेदनाच्या शेवटी जंतर-मंतर येथे उपस्थित सर्व आंदोलकांना कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शांततेने आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याचे आवाहन केले आहे.

 

Web Title: Abhijit dipke claims attempted attack on activist sonam wangchuk in delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 08:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर
1

आमिर खानच्या Ex पत्नीने Sonam Wangchuk यांना जाहीर केला पाठिंबा! ‘I Support Sonam’ पोस्ट केली शेअर

‘…तर चीनला रोखणार नाही’ ; सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच
2

‘…तर चीनला रोखणार नाही’ ; सोनम वांगचुक भारतावरील ‘त्या’ विधानामुळे ट्रोल; पण व्हायरल VIDEO मागचं सत्य काही औरच

‘राहुल गांधी नव्हे, मोदींनी वांगचुक यांची भेट का घेतली नाही?’ हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल
3

‘राहुल गांधी नव्हे, मोदींनी वांगचुक यांची भेट का घेतली नाही?’ हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल

‘राज ठाकरेंना ढेकळं कळतात का?’ गुणरत्न सदावर्तेंचा हल्लाबोल; सोनम वांगचुक आंदोलनावरूनही केली टीका
4

‘राज ठाकरेंना ढेकळं कळतात का?’ गुणरत्न सदावर्तेंचा हल्लाबोल; सोनम वांगचुक आंदोलनावरूनही केली टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मी माझ्या मुलांसह आत्महत्या करतोय…’; वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून शिक्षकाची आत्महत्या, स्टेटस ठेवलं अन्…

‘मी माझ्या मुलांसह आत्महत्या करतोय…’; वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून शिक्षकाची आत्महत्या, स्टेटस ठेवलं अन्…

Jul 18, 2026 | 08:33 AM
Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदी झाले स्वस्त! नवीन दर पाहून खरेदीदारांना मिळणार दिलासा

Jul 18, 2026 | 08:18 AM
CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?

CJP Protest Breaking: सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; जंतर मंतरवर नेमकं काय घडलं?

Jul 18, 2026 | 08:16 AM
Numberlogy: मूलांक २ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक २ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 18, 2026 | 08:07 AM
Travel News : दोन लोकांच्या बाली ट्रिपसाठी किती खर्च येईल? ट्रिपचा खर्च आणि सर्व तपशील जाणून घ्या

Travel News : दोन लोकांच्या बाली ट्रिपसाठी किती खर्च येईल? ट्रिपचा खर्च आणि सर्व तपशील जाणून घ्या

Jul 18, 2026 | 08:05 AM
कुटुंबियांनी प्रेमाला विरोध केल्याने प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय; विष प्राशन केले अन्…

कुटुंबियांनी प्रेमाला विरोध केल्याने प्रेमीयुगुलाने घेतला टोकाचा निर्णय; विष प्राशन केले अन्…

Jul 18, 2026 | 08:01 AM
केवळ तेल तूप नाहीतर, दैनंदिन आहारात ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास वाढतो हृदयाच्या आजारांचा धोका! चुकीच्या सवयी वाढवतील गंभीर आजार

केवळ तेल तूप नाहीतर, दैनंदिन आहारात ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास वाढतो हृदयाच्या आजारांचा धोका! चुकीच्या सवयी वाढवतील गंभीर आजार

Jul 18, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा