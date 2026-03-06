Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sukhoi-30 Crash: सुखोई-३० अपघातात स्क्वाड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरागकर शहीद 

सुखोई-३०एमकेआय हे भारतीय हवाई दलाचे एक आघाडीचे बहु-भूमिका लढाऊ विमान असून देशाच्या हवाई संरक्षण क्षमतेत ते महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Updated On: Mar 06, 2026 | 11:00 AM
Sukhoi-30MKI Crash News Update:

Sukhoi-30 Crash: सुखोई-३० अपघातात स्क्वाड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरागकर शहीद 

  • भारतीय हवाई दलाचे सुखोई-३०एमकेआय फायटर जेटचा अपघात
  • स्क्वाड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरागकर अशी शहीद
  • हे लढाऊ विमान नियमित प्रशिक्षण मोहिमेवर (Training Mission) होते
Sukhoi-30 Crash News Update: आसाममध्ये भारतीय हवाई दलाचे सुखोई-३०एमकेआय लढाऊ विमान कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात  दोन वैमानिकांचा मृत्यू झाल्याचेही सांगितले जात आहे. भारतीय हवाई दलाने या अपघातात स्क्वाड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरागकर यांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे. हे विमान नियमित प्रशिक्षण मोहिमेवर होते आणि जोरहाट येथून उड्डाण घेतल्यानंतर आसामच्या कार्बी आंगलोंग भागात कोसळले. अपघातानंतर परिसरात शोध आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले आहे, तर हवाई दलाने घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णू देव वर्मा यांची नियुक्ती; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घोषणा

विमानाचा अचानक जमिनीवरील नियंत्रणाशी संपर्क तुटला

मिळालेल्या माहितीनुसार,  सुखोई-३० लढाऊ विमान कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यातील डोंगराळ प्रदेशावरून उड्डाण करत असताना अचानक जमिनीवरील नियंत्रणाशी संपर्क तुटला. भारतीय हवाई दलाने ताबडतोब शोध आणि बचाव मोहीम सुरू केली. स्थानिक प्रशासन आणि इतर सुरक्षा एजन्सींसह हवाई दलाच्या पथकांना विमानाचा शोध घेण्यासाठी आणि अपघाताचे नेमके ठिकाण शोधण्यासाठी तैनात करण्यात आले. संरक्षण सूत्रांच्या मते, ज्या भागात रडार संपर्क तुटला तो भाग घनदाट जंगले आणि टेकड्यांनी वेढलेला आहे, ज्यामुळे शोध मोहीम आव्हानात्मक बनली आहे.

सुखोई विमानांना यापूर्वीही अपघात

सुखोई-३०एमकेआय हे भारतीय हवाई दलाचे एक आघाडीचे बहु-भूमिका लढाऊ विमान असून देशाच्या हवाई संरक्षण क्षमतेत ते महत्त्वाची भूमिका बजावते.  पण यापूर्वीही  सुखोई जेटचे असे अपघात झाले आहेत. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, आयएएफचे सुखोई-३०एमकेआय विमान नियमित प्रशिक्षण मोहिमेदरम्यान आसाममधील तेजपूरजवळील भातशेतीत कोसळले. दोन्ही वैमानिक सुरक्षितपणे बाहेर पडले आणि नंतर त्यांना वाचवण्यात आले.

Fuel Prices: ‘रशियाचा फायदा नाही, जगाचं हित!’ ट्रम्प यांनी भारताला रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी दिली सूट; सवलतीमागे मोठे राजकारण

मे २०१५ मध्ये, तेजपूर हवाई दल तळापासून सुमारे ३६ किलोमीटर दक्षिणेस एक सुखोई-३०एमकेआय विमान उड्डाणानंतर लगेचच कोसळले. त्या अपघातात दोन्ही वैमानिक सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले.

Su-30MKI फायटर जेट म्हणजे काय?

Su-30MKI हे मूळतः रशियन सुखोई कंपनीने डिझाइन केलेले दोन आसनी बहुउद्देशीय लढाऊ विमान आहे.  हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) च्या परवान्याअंतर्गत हे फायटर जेट्स भारतात तयार केले जातात. ते भारतीय हवाई दलातील सर्वात शक्तिशाली आणि महत्त्वाचे लढाऊ विमान मानले जाते.

गुरुवारी संध्याकाळी  सुखोई Su-30MKI लढाऊ विमान बेपत्ता झाले होते. प्रशिक्षण मोहिमेवर असलेले विमान जोरहाट एअरबेसपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर आसाममधील कार्बी आंगलोंग भागात कोसळल्याची माहिती कळाली. अपघातानंतर, बचाव आणि तपासाचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते.

Published On: Mar 06, 2026 | 10:47 AM

