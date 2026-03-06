Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!

Nothing Phone 4a Series Launched: सर्व स्मार्टफोन कंपन्यांची झोप उडवत नथिंगने भारतात एक मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने त्यांचे दोन नवीन स्मार्टफोन्स भारतात लाँच केले आहेत. दोन्ही स्मार्टफोन्सची डिझाईन अतिशय आकर्षक आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 10:58 AM
  • दोन्ही स्मार्टफोनमधील सर्वात आकर्षक गोष्ट म्हणजेच त्यांची डिझाईन
  • नथिंग फोन 4a च्या बेस व्हेरिअंटची किंमत भारतात 31,999 रुपयांपासून सुरु
  • नथिंग फोन 4a एक डुअल सिम हँडसेट आहे जो अँड्रॉईड 16-बेस्ड नथिंग OS 4.1 वर आधारित
लंडन आणि यूकेमध्ये एका टेक ईव्हेंटचे आयोजन करण्यात आले होते. या ईव्हेंटमध्ये टेक कंपनी नथिंगने Nothing Phone 4a आणि Nothing Phone 4a Pro हे दोन्ही स्मार्टफोन्स भारतासह ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँच केले आहेत. स्मार्टफोन्स मिड रेंज सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहेत. दोन्ही स्मार्टफोनमधील सर्वात आकर्षक गोष्ट म्हणजेच त्यांची डिझाईन. स्मार्टफोनची डिझाईन अतिशय कमाल आहे. या स्मार्टफोनचे फीचर्स आणि त्याची किंमत सविस्तर जाणून घेऊया.

नथिंग फोन 4a आणि नथिंग फोन 4a प्रो ची भारतात किंमत आणि उपलब्धता

नथिंग फोन 4a च्या 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज या बेस व्हेरिअंटची किंमत भारतात 31,999 रुपयांपासून सुरु होते. तर 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 34,999 रुपये आणि 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 37,999 रुपये आहे. स्मार्टफोन खरेदी करताना ग्राहक 1,000 रुपयांची बँक ऑफर आणि 6,000 रुपयांचा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस निवडू शकतात. नथिंग फोन 4a प्रो च्या 8GB + 128GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत 39,999 रुपये, हायर-एंड 8GB + 256GB कॉन्फिगरेशनची किंमत 42,999 रुपये आहे. टॉप-एंड व्हेरिअंटची किंमत 45,999 रुपये आहे. भारतात 13 मार्च आणि फ्लिपकार्टवर 27 मार्च रोजी स्मार्टफोन्सची विक्री सुरु होणार आहे. नथिंग फोन 4a ब्लॅक, ब्लू, पिंक आणि व्हाइट रंगात उपलब्ध आहे तर नथिंग फोन 4a प्रो ब्लॅक, पिंक आणि सिल्वर रंगात उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

नथिंग फोन 4a के स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नथिंग फोन 4a एक डुअल सिम हँडसेट आहे जो अँड्रॉईड 16-बेस्ड नथिंग OS 4.1 वर आधारित आहे. कंपनीने वचन दिले आहे की, स्मार्टफोनसाठी तीन वर्षांचे ओएस अपडेट आणि सहा वर्षांचे सिक्योरिटी पॅच दिले जाणार आहे. या डिव्हाईसमध्ये 6.78-इंच (1,224×2,720 पिक्सेल) LTPS फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 4,500 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस, 440 ppi पिक्सेल डेंसिटी, 1.07 बिलियन कलर्स, गेमिंग मोडमध्ये 2,500Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट, 2,160Hz PWM डिमिंग आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन ऑफर करतो.

नथिंग फोन 4a मध्ये क्वालकॉमचा ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 7एस जनरल 4 चिपसेट आहे, TSMC च्या 4nm Gen 2 प्रक्रियेवर तयार करण्यात आला आहे. प्रोसेसर 2.7GHz पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करतो, असा दावा करण्यात आला आहे. यात क्वालकॉम हेक्सागॉन एनपीयू, 12 जीबी पर्यंत एलपीडीडीआर४एक्स रॅम आणि 256 जीबी पर्यंत यूएफएस 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज देखील आहे. फोन 4ए धूळ आणि पाण्याच्या प्रतिकारासाठी आयपी 64 रेटिंगसह येतो. नथिंग फोन 4a मध्ये नवीन ग्लिफ बार इंटरफेस देखील आहे. यामध्ये 63 मिनी-LED आणि सहा वेगवेगळे एड्रेसेबल झोन आहेत. ग्लिफ बार जेनरेटिव रिंगटोन फंक्शनॅलिटीसह ग्लिफ टाइमर, जरूरी नोटिफिकेशन, वॉल्यूम इंडिकेटर, लाईव्ह नोटिफिकेशन, ग्लिफ टॉर्च, कॅमेरा काउंटडाउन, फ्लिप टू रेकॉर्ड, फ्लिप टू ग्लिफ आणि ग्लिफ प्रोग्रेसला देखील सपोर्ट करतो.

फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा यूनिट आहे. या फोनमध्ये 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 5,400mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5जी, 4जी एलटीई, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, बीडौ, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसएस देखील आहेत. ऑनबोर्ड सेन्सर्सच्या यादीमध्ये सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर, अ‍ॅम्बियंट लाइट सेन्सर, एक्सेलेरोमीटर, ई-कंपास, जायरोस्कोप आणि प्रॉक्सिमिटी सेन्सर समाविष्ट आहेत.

नथिंग फोन 4a प्रो चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नथिंग फोन 4a प्रो देखील एक डुअल सिम हँडसेट आहे. या स्मार्टफोनमध्ये स्टँडर्ड मॉडेल सारखे OS आहे. नथिंग फोन 4a प्रो मध्ये 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस, 2,500Hz टच सँपलिंग रेट, 2,160Hz PWM डिमिंग आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन ऑफर करतो. नथिंग फोन 4a प्रोमध्ये क्वालकॉमचा ऑक्टा कोर स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 चिपसेट, जो 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये 12GB पर्यंत LPDDR5x रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज आहे. यामध्ये स्टँडर्ड Phone 4a सारखी बॅटरी कॅपिसीटी आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. ग्लिफ बारऐवजी नथिंग फोन 4a प्रो मध्ये मोठा ग्लिफ मॅट्रिक्स इंटरफेस आहे. ज्यामध्ये 137 मिनी-LED आहे आणि हे 3,000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करतात. नथिंग फोन 4a प्रो मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 10:58 AM

