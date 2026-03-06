Iran-US War: लाटांवर धुराचे साम्राज्य! अमेरिकेने इराणचं महाकाय ‘ड्रोन कॅरियर’ उडवलं; ‘Shahid Bagheri’ जळून खाक, पाहा VIRAL VIDEO

US attack on Iranian drone carrier Shahid Bagheri : मध्यपूर्वेतील युद्धाने ( US-Israel Iran War) आता सर्वात भीषण वळण घेतले आहे. अमेरिकन सैन्याने शुक्रवारी सकाळी इराणच्या नौदलाला सर्वात मोठा धक्का दिला आहे. इराणचे सर्वात प्रगत आणि फिरते ड्रोन लाँचिंग स्टेशन मानले जाणारे ‘आयआरआयएस शाहिद बघेरी’ (IRIS Shahid Bagheri) हे जहाज अमेरिकेने उद्ध्वस्त केले आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांची क्षमता निम्मी झाल्याचे मानले जात असून, या हल्ल्याचा एक ब्लॅक-अँड-व्हाइट व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये हे अवाढव्य जहाज ज्वाळांमध्ये वेढलेले दिसत आहे.
यूएस सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) त्यांच्या अधिकृत ‘X’ पोस्टमध्ये या हल्ल्याची पुष्टी केली आहे. त्यांनी या जहाजाचे वर्णन “दुसऱ्या महायुद्धातील विमानवाहू जहाजासारखा आकार” असलेले महाकाय अस्त्र असे केले आहे. सेंटकॉमने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, “अमेरिकन सैन्य संपूर्ण इराणी नौदलाला समुद्राच्या तळाशी नेल्याशिवाय शांत बसणार नाही.” हा हल्ला नेमका कुठे झाला, हे सुरक्षेच्या कारणास्तव गोपनीय ठेवण्यात आले असले, तरी या प्रहाराने मध्यपूर्वेतील समुद्रात इराणचा दबदबा संपुष्टात आणण्याची तयारी अमेरिकेने केल्याचे स्पष्ट दिसते.
U.S. forces aren’t holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
credit – social media and Twitter
हे केवळ एक जहाज नव्हते, तर इराणचा एक चालता-फिरता लष्करी तळ होता. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लाँच झालेल्या या जहाजाची लांबी १८० मीटर असून त्यावर विमानांप्रमाणे मोठी धावपट्टी (Runway) होती. हे जहाज कोणत्याही बंदरावर न थांबता सलग २२,००० नॉटिकल मैल प्रवास करू शकत होते. या जहाजावरून एकाच वेळी डझनभर आत्मघाती ड्रोन्स लाँच करण्याची सोय होती, ज्यामुळे इराणला जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात शांतपणे ड्रोन हल्ले करणे शक्य झाले होते. इराणच्या लष्करी रणनीतीमध्ये ‘शाहिद बघेरी’ हा एक कणा मानला जात होता, जो आता अमेरिकेने मोडून काढला आहे.
तज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट इराणची नौदल क्षमता पूर्णपणे नष्ट करणे हे आहे. शाहिद बघेरीच्या विनाशामुळे इराणला आता लांब अंतरावरून ड्रोन हल्ले करणे कठीण जाणार आहे. इराणने अद्याप अधिकृतपणे या नुकसानीची कबुली दिली नसली, तरी सेंटकॉमने शेअर केलेला व्हिडिओ आणि सॅटेलाईट फोटोंनी सत्य जगासमोर आणले आहे. या जहाजावर मोठ्या प्रमाणात क्षेपणास्त्रे आणि स्फोटके असल्यामुळे, अमेरिकन हल्ल्यानंतर त्यात लागलेली आग विझवणे अशक्य झाले आणि काही वेळातच हे जहाज समुद्रात बुडाले.
या ताज्या हल्ल्यामुळे इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आता टोकाला पोहोचला आहे. इराण यावर काय प्रत्युत्तर देणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेच्या या सक्रिय पावलांमुळे मध्यपूर्वेतील सागरी व्यापार मार्गांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे की ते आपल्या सुरक्षेसाठी आणि मित्र राष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी इराणच्या लष्करी यंत्रणांना असेच लक्ष्य करत राहतील.
Ans: हे इराणचे फिरते ड्रोन लाँचिंग प्लॅटफॉर्म होते, ज्याची १८० मीटर लांब धावपट्टी होती आणि ते सलग २२,००० नॉटिकल मैल प्रवास करून ड्रोन हल्ले करू शकत होते.
Ans: सेंटकॉमने म्हटले आहे की, जोपर्यंत इराणचे संपूर्ण नौदल बुडत नाही, तोपर्यंत अमेरिकन सैन्य आपली ही मोहीम थांबवणार नाही.
Ans: इराणची लांब पल्ल्याच्या समुद्रातून ड्रोन हल्ले करण्याची क्षमता आता पूर्णपणे कमकुवत झाली असून त्यांची सागरी रणनीती धोक्यात आली आहे.