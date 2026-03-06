Auto Sales in India: फेब्रुवारीत वाहन विक्रीचा नवा विक्रम; वाहन विक्रीत तब्बल २५.६२% वाढ

Auto Sales in India: फेब्रुवारीमध्ये भारतात किरकोळ वाहन विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. देशातील वाहन विक्रीत वर्षानुवर्षे २५.६२ टक्क्यांनी वाढ होऊन २.४०९ दशलक्ष युनिट्स झाली, जी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये स्थापित केलेल्या मागील विक्रमापेक्षा जास्त आहे. ही माहिती गुरुवारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (एफएडीए) ने जारी केली. जवळपास सर्व वाहन विभागांमध्ये ही वाढ दिसून आली. वार्षिक आधारावर, दुचाकी विक्रीत २५.०२ टक्के, तीन चाकी वाहन विक्रीत २४.३९ टक्के, प्रवासी वाहन विक्रीत २६.१२ टक्के आणि व्यावसायिक वाहन विक्रीत २८.८९ टक्के वाढ झाली.
India-US Tariff Refund: अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात उलथापालथ; कंपन्यांना अतिरिक्त कर १७५ अब्ज डॉलर परत मिळणार?
हे स्पष्टपणे वैयक्तिक वाहने आणि आर्थिक क्रियाकलापांशी संबंधित वाहनांची मागणी दर्शवते. एफएडीए नुसार, मार्चमध्ये बाजाराबाबत डीलर्सची भावना सकारात्मक राहिली. सुमारे ७५.५१ टक्के डीलर्सना विक्रीत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, तर १९.९० टक्के डीलर्सना बाजार स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे आणि फक्त ४.५९ टक्के डीलर्सना घट होण्याची अपेक्षा आहे. फेब्रुवारीमध्ये ट्रॅक्टरच्या विक्रीतही लक्षणीय वाढ झाली. या सेगमेंटमध्ये ३६.३५ टक्के वाढ झाली, ज्यामुळे तो महिन्यातील सर्वात वेगाने वाढणारा सेगमेंट बनला. तथापि, बांधकाम उपकरणे हा एकमेव सेगमेंट होता ज्याने नवीन विक्रम प्रस्थापित केला नाही. या सेगमेंटमध्ये वर्षानुवर्षे १.२२ टक्के घट झाली.
प्रवासी वाहनांची किरकोळ विक्री ३९४,७६८ युनिट्सवर पोहोचली, जी वर्षानुवर्षे २६.१२ टक्के वाढ आहे. या काळात, शहरी बाजारपेठेत २१.१२ टक्के वाढ झाली, तर ग्रामीण बाजारपेठेत ३४.२१ टक्के वाढ झाली. यावरून स्पष्ट होते की केवळ महानगरेच नव्हे तर ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये वाहनांची मागणी वेगाने वाढत आहे. अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील वाढती मागणी विशेषतः लहान कारच्या विक्रीला पाठिंबा देत आहे, जरी एसयूव्ही आणि उपयुक्तता वाहने अजूनही एकूण विक्रीत लक्षणीय योगदान देतात.
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर घसरले, चांदीही नरमली! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार केवळ इतके रुपये
एफएडीएने म्हटले आहे की फेब्रुवारीमध्ये बाजाराची मजबूत कामगिरी दर्शवते की सरकारी धोरणांमुळे निर्माण झालेला आत्मविश्वास आता मागणीत प्रतिबिंबित होत आहे. बाजारातील स्थिरता आणि आत्मविश्वास, विशेषतः जीएसटी २.० नंतर, विविध वाहन विभागांमध्ये मजबूत मागणी निर्माण झाली आहे. दुचाकी वाहनांची किरकोळ विक्री २५.०२ टक्क्यांनी वाढून १,७००,५०५ युनिट्सवर पोहोचली. या वाढीमध्ये चांगली पीक, ग्रामीण भागात रोख उपलब्धता सुधारणे, आकर्षक मार्केटिंग योजना आणि जीएसटी सुधारणांनंतर वाढलेल्या किमती यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे डीलर्सचे म्हणणे आहे. फेब्रुवारीमध्ये व्यावसायिक वाहनांची विक्री १००,८२० युनिट्सवर पोहोचली, जी वर्षानुवर्षे २८.८९ टक्के वाढ आहे. देशभरातील डीलर्सच्या मते, सुधारित मालवाहतूक, स्थिर ई-कॉमर्स क्रियाकलाप आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित मागणी यामुळे नवीन वाहन खरेदीत वाढ झाली.