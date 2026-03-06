Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Fuel Prices: 'रशियाचा फायदा नाही, जगाचं हित!' ट्रम्प यांनी भारताला रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी दिली सूट; सवलतीमागे मोठे राजकारण

US-Iran War: इराण संकटादरम्यान, जागतिक बाजारात तेल पुरवठा राखण्यासाठी अमेरिकेने भारताला समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेलाच्या मालवाहू वस्तू खरेदी करण्यासाठी तात्पुरती ३० दिवसांची सूट दिली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 10:10 AM
  • ३० दिवसांची विशेष सवलत
  • पुरवठा साखळी राखण्याचे उद्दिष्ट
  • धोरणात्मक बदल

US waiver for India Russian oil purchase 2026 : मध्यपूर्वेतील इराण आणि अमेरिका (Israel Iran war) यांच्यातील युद्धाने संपूर्ण जगाची तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असतानाच, भारतासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प(Donald Trump) यांच्या प्रशासनाने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती मुभा दिली आहे. जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि भारताची वाढती निकड लक्षात घेऊन अमेरिकेने आपल्या कठोर निर्बंधांमधून ही विशेष सवलत जाहीर केली आहे.

समुद्रात अडकलेल्या तेलाला मिळणार वाट

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) रोखल्यामुळे अनेक तेलवाहू जहाजे मध्य समुद्रात अडकली आहेत. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की, जे रशियन तेलाचे मालवाहू साठे आधीच समुद्रात आहेत, त्यांना भारतात नेण्याची आणि त्यांची विक्री करण्याची परवानगी ३० दिवसांसाठी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय रिफायनरीजना मोठा आधार मिळणार असून देशातील इंधन टंचाईचे सावट काही अंशी दूर होणार आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा दुजोरा

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, “जागतिक बाजारात तेलाची उपलब्धता कायम राखणे ही आमची प्राथमिकता आहे. भारतीय रिफायनरीजना ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या चालू व्यवहारांपुरतीच मर्यादित असेल, जेणेकरून रशियाला कोणताही नवीन मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही, परंतु जागतिक पुरवठा साखळी कोलमडणार नाही.” यामुळे भारताला आपले ऊर्जा स्रोत टिकवून ठेवण्यासाठी ३० दिवसांचा महत्त्वाचा वेळ मिळाला आहे.

होर्मुझची नाकेबंदी आणि भारतापुढील आव्हान

जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी २० टक्के व्यापार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो. भारत आपल्या गरजेच्या ८८ टक्के कच्चे तेल आणि ५० टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो, ज्याचा मोठा हिस्सा याच मार्गावरून येतो. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे भारतासमोर मोठे संकट उभे राहिले होते. या संकटकाळात अमेरिकेने भारताच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी जवळून काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील वाढती जवळीक

अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री क्रिस्टोफर लँडो यांनी रायसिना संवादादरम्यान (Raisina Dialogue) स्पष्ट केले की, अमेरिका भारतासाठी एक विश्वासार्ह आणि मजबूत पर्यायी ऊर्जा पुरवठादार बनण्यास तयार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे भविष्यात भारताचे रशिया आणि इराणवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत भारताला रशियन तेलासाठी दिलेली ही सूट म्हणजे भारताच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाचाच पुरावा मानला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने भारताला रशियन तेलासाठी किती दिवसांची सूट दिली आहे?

    Ans: अमेरिकेने भारताला ३० दिवसांची तात्पुरती सूट दिली असून, ती केवळ समुद्रात आधीच असलेल्या मालवाहतुकीसाठी लागू असेल.

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) का महत्त्वाची आहे?

    Ans: जगातील एकूण तेल आणि गॅस व्यापारापैकी सुमारे २० टक्के व्यापार या मार्गातून होतो, जो इराणने सध्या रोखला आहे.

  • Que: भारताची कच्च्या तेलाची गरज आयातीवर किती अवलंबून आहे?

    Ans: भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेसाठी सुमारे ८८ टक्के आयातीवर अवलंबून आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 10:10 AM

