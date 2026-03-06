लोकाभिमुख दृष्टिकोन असलेले प्रशासक स. गो. बर्वे यांनी घेतला जगाचा निरोप; जाणून घ्या 06 मार्चचा इतिहास

स. गो. बर्वे हे महाराष्ट्रातील प्रामाणिक व दूरदृष्टीचे प्रशासक आणि राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. प्रशासनातील शिस्त, कार्यतत्परता आणि विकासदृष्टी यामुळे त्यांनी सार्वजनिक जीवनात विशेष ठसा उमटवला. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी म्हणून त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करताना जनहिताला प्राधान्य दिले. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. पुढे ते राजकारणातही सक्रिय झाले आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले. आजच्या दिवशी 1967 रोजी त्यांचे निधन झाले. (Dinvishesh)
