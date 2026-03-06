Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लोकाभिमुख दृष्टिकोन असलेले प्रशासक स. गो. बर्वे यांनी घेतला जगाचा निरोप; जाणून घ्या 06 मार्चचा इतिहास

पुणे महापालिकेचे पहिले प्रशासक स. गो. बर्वे यांची पुण्यतिथी आहे. स. गो. बर्वे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) सक्षम अधिकारी होते. प्रशासनिक रचना मजबूत करण्याचे काम त्यांनी केले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 10:47 AM
Death anniversary of the ideal administrator S. G. Barve marathi dinvishesh 06 march

आदर्श प्रशासक स. गो. बर्वे यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

स. गो. बर्वे हे महाराष्ट्रातील प्रामाणिक व दूरदृष्टीचे प्रशासक आणि राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. प्रशासनातील शिस्त, कार्यतत्परता आणि विकासदृष्टी यामुळे त्यांनी सार्वजनिक जीवनात विशेष ठसा उमटवला. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी म्हणून त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करताना जनहिताला प्राधान्य दिले. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासासाठी त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. पुढे ते राजकारणातही सक्रिय झाले आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले. आजच्या दिवशी 1967 रोजी त्यांचे निधन झाले. (Dinvishesh)

06 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1840: “बाल्टिमोर कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी” हे पहिले दंतवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले.
  • 1869: दिमित्री मेंडेलीव्ह यांनी रशियन केमिकल सोसायटीला पहिली नियतकालिक सारणी (पिरोडीक टेबल) सादर केली.
  • 1882: सर्बियन राज्याची पुनर्स्थापना झाली.
  • 1940: रशिया व फिनलंड मधे शस्त्रसंधी.
  • 1953: “जॉर्जी मॅक्सिमिलानोव्हिच” सोविएत रशियाचे अध्यक्ष झाले.
  • 1957: “घाना” देशाचा स्वातंत्र्य दिन.
  • 1975: इराण व इराक यांच्यात सीमाप्रश्नावर संधी झाली.
  • 1992: मायकेल अँजेलो हा संगणक विषाणू पसरण्यास सुरवात झाली.
  • 1998: गझल गायक जगजितसिंग यांना मध्य प्रदेश सरकारतर्फे लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर झाला.
  • 1999: राष्ट्रपती के. आर. नारायण यांच्या हस्ते जगपप्रसिध्द खजुराहो मंदिर समूहाच्या सह्स्त्राब्दी सोहळ्याचे उद्घाटन झाले.
  • 2005: देशातील पहिला अणुउर्जा प्रकल्प तारापुत येथे सुरु झाला
हे देखील वाचा : सुंदर हास्य, निरोगी आयुष्य! ‘राष्ट्रीय दंतवैद्य दिनानिमित्त’ आरोग्यासाठी जाणून घ्या ‘हे’ मोलाचे सल्ले

06 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1475: “मायकेल अँजलो” – इटालियन शिल्पकार आणि चित्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 फेब्रुवारी 1564)
  • 1899: ‘“शि. ल. करंदीकर”’ – चरित्रकार आणि संपादक यांचा जन्म.
  • 1915: “मोहम्मद बुरहानुद्दीन” – बोहरा धर्मगुरू सैयदना यांचा जन्म.
  • 1937: “व्हॅलेन्तिना तेरेश्कोव्हा” – रशियाची पहिली महिला अंतराळातयात्री यांचा जन्म.
  • 1957: “अशोक पटेल” – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1965: “देवकी पंडित” – भारतीय शास्त्रीय गायिका यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : शरीरावरची ‘ही’ सूज असू शकते धोक्याची घंटा! ‘जागतिक लिम्फेडेमा दिनानिमित्त’ जाणून घ्या याची लक्षणे आणि कारणे

06 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1947: “मकिंडर हॉलफोर्ड जॉन” – ब्रिटीश भूराजनीतिज्ञ आणि राजकारणी यांचे निधन.
  • 1967: “स. गो. बर्वे” – कर्तबगार प्रशासक यांचे निधन.
  • 1968: “नारायण गोविंद चापेकर” – साहित्यिक यांचे निधन.
  • 1973: “पर्ल एस. बक” – नोबेल पारितोषिक विजेत्या अमेरिकन लेखिका यांचे निधन. (जन्म: 26 जून 1892)
  • 1981: “गो. रा. परांजपे” – रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स चे पहिले भारतीय प्राचार्य यांचे निधन.
  • 1982: “रामभाऊ म्हाळगी” – आदर्श लोकप्रतिनिधी खासदार यांचे निधन.
  • 1999: “सतीश वागळे” – हिन्दी आणि मराठी चित्रपट निर्माते यांचे निधन.
  • 2000: “नारायण काशिनाथ लेले” – कृष्ण यजुर्वेद शाखेतील वेदमूर्ती यांचे निधन.

Published On: Mar 06, 2026 | 10:47 AM

