ब्रँड, बाजा, वरात! मराठी कलाविश्वातील ‘या’ दोन लोकप्रिय अभिनेत्री अडकणार लग्नबंधनात; लग्नाअधीच्या विधींनाही सुरूवात…

मराठी मनोरंजन विश्वातील दोन लोकप्रिय जोड्या लवकरच विवाहबंधनात अडकणार असून यांच्या घरी लगीनघाई सुरू झाली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 10:31 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी कलाविश्वात नवीन वर्षात बऱ्याच कलाकारांनी आपल्या जोडीदारासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. गेल्या काही दिवसांत रेवती लेले, विशाल निकम – अक्षय हिंदळकर अश्या बऱ्याच कलाकरांनी त्यांच्या नवीन आयुष्याची सुरूवात केली आहेत. आता यांच्या पाठोपाठ आणखी काही कलाकरांच्या घरी लगीनघाई सुरू झाली आहे. मराठी मनोरंजन विश्वातील दोन लोकप्रिय जोड्या लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहेत.

मराठीकलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री रूमानी खरेचा साखरपुडा डिसेंबर 2025 मध्ये थाटामाटात पार पडला. लवकरच ही अभिनेत्री लग्नबंधनात अडकणार आहे. रूमानीचा होणारा नवरा स्तवन शिंदे सुद्धा लोकप्रिय अभिनेता आहे. रूमानी आणि स्तवन यांच्या घरी लग्नाआधीच्या विधींना सुरूवात झाली आहे. अभिनेत्रीने ग्रहमख सोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

याशिवाय अभिनेत्रीच्या हातावर स्तवनच्या नावाची मेहंदी देखील लागली आहे.रूमानीने तू तेव्हा तशी या मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं होते. तर स्तवन शिंदे स्टार प्रवाहच्या तुमचं आमचं सेम असतं या मालिकेत झळकला होता. शिवाय स्तवनने पार्टी क्लास ऑफ ८३ या सिनेमांमध्ये काम केलेलं आहे.

तर, दुसरीकडे आई कुठे काय करते या मालिकेतून घराघरांत पोहोचलेली अभिनेत्री अपूर्वा गोरे हिने काही दिवसांपूर्वीच सोशल मीडियावर प्रेमाची कबुली दिली होती. अपूर्वा गोरे लवकरच लोकप्रिय अभिनेता अंशुमन जोशीसोबत लग्नगाठ बांधणार आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Apurva (@apurvagore)


अभिनेत्रीच्या लग्नाआधीच्या विंधीना सुरूवात झाली असून तिने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. ग्रहमख सोहळ्याचे फोटो शेअर करत अपूर्वाने लिहिले, “ग्रहमख विधीसाठी काय नेसावं हा पेच कधी नव्हताच… आईच्या लग्नातला ४० वर्षे जुना शालू नेसायचा हे मी ठरवलं होतं… आणि तो नेसल्यावर आईलाही भरुन आलं. ती खुश होती आणि तिला माझं कौतुकही वाटत होतं हे मला दिसत होतं तिच्या डोळ्यात….हे प्रेम, हा गोडवा आणि हे हळवे क्षण माझ्यासोबत मी कायम जपून ठेवणार आहे हे नक्की” हे दोघे ही लवकरच लग्न बंधनात अडकणार आहेत.

Published On: Mar 06, 2026 | 10:31 AM

