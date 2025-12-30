एका प्रकरणात २४ कॅरेट सोने जप्त
याव्यतिरिक्त, एका प्रकरणात २४ कॅरेट सोने (किंमत अंदाजे ₹२९.७२ लाख) २३३ ग्रॅम जप्त करण्यात आले. दोन प्रवाशांकडून ₹५८.५४ लाख किमतीचे बंदी घातलेले ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. इतर चार प्रकरणांमध्ये सहा प्रवाशांकडून ₹१.६५ कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे परकीय चलन जप्त करण्यात आले. कस्टम विभागाने सर्व प्रकरणांचा अधिक तपास सुरू केला आहे आणि तस्करी नेटवर्कच्या दुव्यांचा तपास करत आहे.
मोठी बातमी ! विमानतळावरून 785 कोटींचे सोने जप्त; DRI कडून आकडेवारी जाहीर
मुंबई पोलिसांनी अमली पदार्थांविरुद्ध मोठी कारवाई
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिसांनी यावर्षी ₹८१४ कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे ड्रग्ज जप्त केले. २०२५ मध्ये, मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या कारवाई दरम्यान एकूण १,३८६ लोकांना अटक केली. वर्षभरात, मुंबई पोलिसांनी एकूण १,०९६ ड्रग्जशी संबंधित प्रकरणे नोंदवली. नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई पोलिस हाय अलर्टवर आहेत आणि सर्व पार्ट्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी लक्ष ठेवून आहेत. विशेषतः अमली पदार्थ तस्कर आणि अमली पदार्थांशी संबंधित पार्ट्यांवर बारकाईने नजर ठेवली जाईल. १ जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत, मुंबई पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी कक्षाने मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत अमली पदार्थांविरुद्धचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे युद्ध सुरू केले. या वर्षी, मुंबई पोलिसांनी ७,३७२ प्रकरणे नोंदवून ८१४.९० अब्ज किमतीचे ड्रग्ज जप्त केले.
मुंबई पोलिसांनी लाखो रुपयांचे चोरीचे मोबाईल फोन जप्त केले
मुंबई पोलिस झोन ३ च्या पथकाने ८५० हून अधिक चोरीचे मोबाईल फोन, तसेच १.८९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने-चांदीचे दागिने त्यांच्या मालकांना परत केले. पोलिस आयुक्त देवेन भारती, जॉइंट सीपी सत्य नारायण चौधरी, अतिरिक्त सीपी विक्रम देशमाने आणि डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखाली झोन ३ च्या पोलिसांनी हरवलेल्या वस्तू परत मिळवण्यासाठी तीन महिने दिवसरात्र काम केले आणि आज त्या परत केल्या. रहिवाशांनी त्यांच्या मौल्यवान स्मृतिचिन्हांना परत मिळवल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि मुंबई पोलिसांचे आभार मानले, असे म्हटले. मुंबई पोलिसांनी त्यांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे.
Mumbai Airport Customs Raid: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची मोठी कारवाई! ३ दिवसांत अडीच किलो सोनं आणि ८ किलो ‘ड्रग्ज’ जप्त