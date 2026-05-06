Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Vande Mataram Will Be Treated As Same As A National Antheme In India

Vande Mataram : राष्ट्रीय गीताचा मान होणार अधिक दृढ! ‘वंदे मातरम’लाही आणले ‘या’ कायद्याच्या कक्षेत

पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ‘Vande Mataram’ला ‘Jana Gana Mana’प्रमाणे समान दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.नियमांचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा संज्ञेय मानला जाईल.

Updated On: May 06, 2026 | 08:50 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘वंदे मातरम’वर राष्ट्रगीतासारखेच नियम लागू होतील
  • नियमांचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा संज्ञेय मानला जाईल
  • अपमानासंदर्भातील शिक्षेच्या तरतुदीही अधिक कठोर केल्या जाणार आहेत
Vande Mataram : पश्चिम बंगालमधील मोठ्या विजयानंतर पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत ‘Vande Mataram’ या राष्ट्रीय गीताला ‘Jana Gana Mana’प्रमाणेच समान दर्जा देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, या विजयानिमित्त मंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदनही केले.

WB Assembly Election 2026: ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; महेश जेठमलांनीनी सांगितली कायदेशीर प्रक्रिया

यासोबतच सरकारने ‘Prevention of Insults to National Honour Act’मध्ये बदल करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. या दुरुस्तीमुळे Bankim Chandra Chattopadhyay यांनी रचलेल्या ‘वंदे मातरम’वर राष्ट्रगीतासारखेच नियम लागू होतील. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा संज्ञेय मानला जाईल.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय ध्वज, संविधान किंवा राष्ट्रगीताचा अपमान केल्यास कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रस्तावित बदलानंतर ‘वंदे मातरम’लाही या कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. सध्या देशभरात या गीताची १५०वी जयंती साजरी केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले.

अपमानासंदर्भातील शिक्षेच्या तरतुदीही अधिक कठोर केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रगीताच्या सादरीकरणात जाणूनबुजून अडथळा आणणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हा गुन्हा पुन्हा केल्यास किमान एक वर्षाची शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. आता राष्ट्रीय गीतालाही याच कायद्यांतर्गत संरक्षण देण्यात येणार असून त्याचा सन्मान राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.

Bengal Violence News : निवडणुकीनंतर बंगालमध्ये हिंसाचाराचा भडका; टीएमसी कार्यालयाला आग, तर कोलकाता मार्केटमध्ये तोडफोड

यापूर्वी २००५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून तिरंग्याच्या अपमानास प्रतिबंध घालण्यात आला होता. ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रगीताइतका दर्जा देण्याची मागणी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत झालेल्या विशेष चर्चेदरम्यान पुढे आली होती. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय गीताचा मान अधिक दृढ होणार असल्याचे मानले जात आहे.

Web Title: Vande mataram will be treated as same as a national antheme in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 08:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार
1

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी
2

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
3

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका
4

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

May 17, 2026 | 02:22 PM
IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

May 17, 2026 | 02:21 PM
Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

May 17, 2026 | 02:18 PM
Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

May 17, 2026 | 02:15 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

May 17, 2026 | 02:09 PM
RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

May 17, 2026 | 02:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM