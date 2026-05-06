Vande Mataram : राष्ट्रीय गीताचा मान होणार अधिक दृढ! ‘वंदे मातरम’लाही आणले ‘या’ कायद्याच्या कक्षेत

यासोबतच सरकारने ‘Prevention of Insults to National Honour Act’मध्ये बदल करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. या दुरुस्तीमुळे Bankim Chandra Chattopadhyay यांनी रचलेल्या ‘वंदे मातरम’वर राष्ट्रगीतासारखेच नियम लागू होतील. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा संज्ञेय मानला जाईल.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय ध्वज, संविधान किंवा राष्ट्रगीताचा अपमान केल्यास कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रस्तावित बदलानंतर ‘वंदे मातरम’लाही या कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. सध्या देशभरात या गीताची १५०वी जयंती साजरी केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले.
अपमानासंदर्भातील शिक्षेच्या तरतुदीही अधिक कठोर केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रगीताच्या सादरीकरणात जाणूनबुजून अडथळा आणणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हा गुन्हा पुन्हा केल्यास किमान एक वर्षाची शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. आता राष्ट्रीय गीतालाही याच कायद्यांतर्गत संरक्षण देण्यात येणार असून त्याचा सन्मान राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यापूर्वी २००५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून तिरंग्याच्या अपमानास प्रतिबंध घालण्यात आला होता. ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रगीताइतका दर्जा देण्याची मागणी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत झालेल्या विशेष चर्चेदरम्यान पुढे आली होती. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय गीताचा मान अधिक दृढ होणार असल्याचे मानले जात आहे.