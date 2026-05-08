Pune News : पीएमपीची फुकट्या प्रवाशांवर कडक कारवाई; 4 महिन्यांत तब्बल…

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) ने जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या चार महिन्यात फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करत २८ लाख ५८ हजार रुपये दंड वसूल केला आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 01:56 PM
पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) ने जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या चार महिन्यात फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करत २८ लाख ५८ हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. पीएमपी प्रशासनाने फुकट्या प्रवाशांवर नजर ठेवण्यासाठी ३११ चेकरची नेमणूक केली असून, या चेकरचे काही विशेष तपासणी पथक निर्माण करण्यात आली आहेत. हे पथक अचानकपणे कोणत्याही स्थानकांवर जाऊन प्रवाशांचे तिकीट तपासणी करुन फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करत आहेत.

 

चेकर तिकीट तपासणी दरम्यान प्रवाशांकडे तिकीट नसेल तर ५०० रुपये दंड आकारण्यात येतो. पीएमपी प्रशासनाने प्रवाशांना तिकीट काढण्यासाठी ‘आपले पीएमपीएमएल ॲप’,‘स्कॅन’ आणि ‘वाहकांकडून’ रोख रक्कम देऊन तिकीट काढण्याची सोय केलेली असताना देखील काही प्रवासी हे ॲपच्या माध्यमातून तिकीट काढतो असे म्हणून काढत नाहीत. अचानकपणे चेकरने तिकीट चेक केल्यानंतर काही प्रवाशांकडे तिकीट नसल्याचे आढळून येत आहे. अशा वेळी चेकरकडून फुकट्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.

महिना दंड
जानेवारी -२०२६ ७,८२,५००
फेब्रुवारी –२०२६ ७,४९,५००
मार्च –२०२६ ६,६४,५००
एप्रिल -२०२६ ६,६१,५००
सर्वसामान्य व्यक्तीला परवडेल असे पीएमपीच्या तिकीटाचे दर ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रवाशांनी विना तिकीट प्रवास करु नये, पीएमपीला सहकार्य करावे. – महेश आव्हाड (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी)

पुण्यात पीएमपीची बससेवा कोलमडली

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) ही शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा मानली जाते. मात्र दररोज ५४ बसेस ब्रेकडाऊनमुळे बंद पडत आहेत. या बससेवेची अवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए परिसरात सेवा देणाऱ्या पीएमपीच्या बस वारंवार बंद पडत असल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. मागील २०२४,२०२५ आणि मार्च २०२६ पर्यत पीएमपीच्या तब्बल ४४ हजार ३०४ वेळा बस ब्रेकडाऊन झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये भाडेतत्त्वावरील बस ३१ हजार ९०२ वेळा, तर पीएमपीच्या स्वतःच्या मालकीच्या बस १२ हजार ४०२ वेळा बंद पडल्या आहेत. याचा सरासरी विचार करता दररोज सुमारे ५४ बस बंद पडत असल्याचे स्पष्ट होते. या सततच्या बिघाडामुळे कामावर, शाळा, महाविद्यालय किंवा रुग्णालयात जाणाऱ्या नागरिकांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडत आहे.वेळेवर पोहोचणे कठीण झाल्याने प्रवाशांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

Published On: May 08, 2026 | 01:53 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

