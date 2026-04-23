West Bengal Assembly Election 2026: ‘हा तर भाजपचा एजंट!’ हुमायूं कबीर यांच्या ताफ्यावर हल्ला, मुर्शिदाबादमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती

रेजिनगर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असलेले हुमायूं कबीर विविध मतदान केंद्रांना भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेत होते. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी त्यांना टीएमसी समर्थकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 02:54 PM
  • मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात मतदानादरम्यान तणावपूर्ण परिस्थिती
  • तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) मधून बाहेर पडलेले हुमायूं कबीर आणि टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार वाद
  • नौदा विधानसभा क्षेत्रात देशी बॉम्बफेक झाल्याची घटना
 

West Bengal Assembly Election 2026पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात मतदानादरम्यान तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) मधून बाहेर पडलेले हुमायूं कबीर आणि टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. या दरम्यान हुमायूं कबीर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली, तसेच सुरक्षाकर्मचाऱ्यांसोबतही धक्काबुक्की झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

नौदा येथे  दोन गटांमध्ये मोठी चकमक

मुर्शिदाबादमधील नौदा येथे टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष आणि हुमायूं कबीर यांच्यात तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. हुमायूं कबीर हे सध्या ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’चे उमेदवार असून त्यांनी यापूर्वी टीएमसीचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या विरोधात ‘चोर-चोर’ अशी घोषणाबाजी करण्यात आली.

हुमायूं कबीर यांनी टीएमसीवर वातावरण बिघडवण्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर टीएमसी समर्थकांनी जोरदार आंदोलन करत घोषणाबाजी केली. परिस्थिती तणावपूर्ण झाली असली तरी सुरक्षाकर्मचाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मोठी झटापट टळली. दरम्यान, टीएमसी कार्यकर्त्यांनी हुमायूं कबीर यांना भाजपचा एजंट असल्याचा आरोप केला आहे.

मतदान केंद्रांना भेटीदरम्यान विरोध

रेजिनगर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असलेले हुमायूं कबीर विविध मतदान केंद्रांना भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेत होते. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी त्यांना टीएमसी समर्थकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे.

नौदा येथे देशी बॉम्बफेक; अनेक जखमी

नौदा विधानसभा क्षेत्रात देशी बॉम्बफेक झाल्याची घटना घडली असून काही जण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांचे समर्थक रस्त्यावर उतरल्याने परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली आहे. सुरक्षाकर्मचारी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सुरक्षेत वाढ

मुर्शिदाबाद हा संवेदनशील जिल्हा मानला जात असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षाबल तैनात करण्यात आले आहेत. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अर्धसैनिक दलांची अतिरिक्त तुकडीही रवाना करण्यात आली आहे.

वादग्रस्त वक्तव्यानंतर निलंबन

टीएमसीने हुमायूं कबीर यांना डिसेंबर 2025 मध्ये पक्षातून निलंबित केले होते. त्यांनी मुर्शिदाबादमध्ये बाबरी मशीद च्या धर्तीवर नवी मशीद उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. हा प्रस्ताव सांप्रदायिक सौहार्द बिघडवणारा आणि पक्ष शिस्तभंग करणारा असल्याचे सांगत टीएमसीने कारवाई केली. त्यानंतर हुमायूं कबीर यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला.

२०२६ च्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीदरम्यान, आसनसोल दक्षिण मतदारसंघातील भाजप उमेदवार अग्निमित्रा पॉल यांच्या वाहनावर कथितरित्या दगडफेक करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना रहमत नगर परिसरात घडली असून, त्यात वाहनाच्या काचा फुटल्या. अग्निमित्रा पॉल यांनी हिरापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

 

Published On: Apr 23, 2026 | 02:54 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

