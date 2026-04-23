Chandra Gochar: २३ एप्रिल रोजी चंद्र करणार कर्क राशीमध्ये प्रवेश, या राशींच्या लोकाचे बदलणार नशीब

ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवार, २३ एप्रिल रोजी चंद्र मिथुन राशी सोडून स्वतःच्या स्वराशी, कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. हे संक्रमण २३ एप्रिल रोजी दुपारी ३:१४ वाजता होणार आहे. स्वतःच्या स्वराशी, कर्क राशीतील या संक्रमणामुळे चंद्राची शक्ती वाढेल. यामुळे काही राशींना शुभ फळे मिळू शकतात. या राशींना आर्थिक लाभ आणि कौटुंबिक जीवनात आनंद मिळू शकतो. चंद्राचा कर्क राशीतील प्रवेशाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
चंद्र तुमच्या दुसऱ्या घरातून संक्रमण करणार आहे. जो वाणी, संपत्ती आणि कुटुंबाचे घर मानले जाते. या घरातील चंद्राच्या संक्रमणामुळे तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळू शकतो. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. तुम्हाला तुमच्या पूर्वजांकडूनही धनप्राप्ती होऊ शकते. या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद मिळेल आणि मानसिक तणावातून मुक्ती मिळेल. हा काळ नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल.
तुमच्या राशीचा स्वामी असलेला चंद्र, तुमच्या पहिल्या घरात प्रवेश करत आहे. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुमचे व्यक्तिमत्व इतरांना प्रभावित करू शकते. तुमच्या कार्यस्थळी शुभ फळे मिळू शकतात. काही लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या काळात घेतलेले पैसे परतही करता येतील. तुम्हाला तुमच्या भावंडांसोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
चंद्राचे लाभस्थानातील संक्रमण तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. जर तुम्ही व्यावसायिक असाल, तर या काळात एका महत्त्वपूर्ण करारामुळे तुम्हाला आनंद होईल. या काळात तुमची एकाग्रताही वाढेल. अज्ञात स्रोतांकडून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी तुमचा दर्जा वाढेल. हे चंद्र संक्रमण तुमच्या आरोग्यातही सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. तुम्हाला तुमच्या आईकडून काही चांगला सल्ला मिळू शकतो. या काळात विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा काळ उत्तम राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चंद्र गोचर म्हणजे चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जाण्याची प्रक्रिया. ज्योतिषशास्त्रात याला विशेष महत्त्व दिले जाते कारण चंद्र मन, भावना आणि विचारांवर प्रभाव टाकतो.
Ans: कर्क राशी चंद्राची स्वगृही रास असल्यामुळे या काळात मानसिक स्थैर्य, भावनिक संतुलन आणि कुटुंबाशी संबंधित गोष्टींमध्ये सुधारणा दिसू शकते.
Ans: चंद्राच्या संक्रमणाचा मिथुन, कर्क आणि कन्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार