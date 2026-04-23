  Indonesia Proposes Toll Tax On Malacca Strait Singapore Opposes Global Trade Crisis 2026

Trade War2: जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर! होर्मुझ शांत होताच मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत वादळ; आता ‘या’ देशांत जुंपली

Malacca Strait tax:होर्मुझ वादाच्या पार्श्वभूमीवर, जगातील सर्वात व्यस्त सागरी मार्ग असलेल्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर टोल आकारण्याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. इंडोनेशियाने हा कर सुचवला असून, सिंगापूरने याला विरोध केला.

Updated On: Apr 23, 2026 | 02:37 PM
  • इंडोनेशियाचा ‘टोल’ प्लॅन
  • सिंगापूरचा तीव्र विरोध
  • जागतिक महागाईचा धोका

Malacca Strait toll tax proposal : जागतिक सागरी व्यापाराची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या मलाक्का सामुद्रधुनीवरून (Strait of Malacca) सध्या एक मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव शांत होत नाही तोच, आता आग्नेय आशियातील या महत्त्वाच्या मार्गावरून इंडोनेशिया आणि सिंगापूर यांच्यात ठिणगी पडली आहे. इंडोनेशियाने या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल कर (Toll Tax) आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे इंडोनेशियाचा प्रस्ताव?

इंडोनेशियाचे अर्थमंत्री पुरबाया युधी सदावा यांनी या संदर्भात एक धक्कादायक विधान केले आहे. त्यांच्या मते, दररोज हजारो जहाजे इंडोनेशियाच्या सागरी सीमांलगत असलेल्या मलाक्का सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात, मात्र त्यातून इंडोनेशियाला कोणताही आर्थिक लाभ होत नाही. त्यामुळे या जहाजांवर टोल आकारून तो महसूल इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर या तिन्ही देशांत समान विभागला जावा, असा त्यांचा मानस आहे. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनीही याला दुजोरा देताना म्हटले की, पूर्व आशियातील ७०% ऊर्जा व्यापार याच मार्गातून होतो, त्यामुळे यावर कर आकारणे न्याय्य आहे.

सिंगापूरचा सडेतोड नकार आणि जुने करार

इंडोनेशियाच्या या प्रस्तावावर सिंगापूरने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सिंगापूरचे परराष्ट्र मंत्री विवियन बालकृष्णन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, हा सागरी मार्ग कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि कराशिवाय पूर्णपणे ‘मुक्त’ राहिला पाहिजे. सिंगापूरच्या मते, हे तिन्ही देश आधीच एका कराराने बांधले गेले आहेत, ज्यानुसार या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. जर अशा प्रकारे टोल लादला गेला, तर सिंगापूरच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, कारण त्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था सागरी व्यापारावर अवलंबून आहे.

व्यापारी जगाची चिंता आणि महागाईचे सावट

मलाक्का सामुद्रधुनी ही हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागराला जोडणारा सर्वात छोटा आणि महत्त्वाचा मार्ग आहे. जगातील एकूण व्यापाराचा ४० टक्के हिस्सा याच एका अरुंद पट्ट्यातून जातो. तज्ज्ञांच्या मते, जर इंडोनेशियाने हट्ट धरून टोल लागू केला, तर जहाजवाहतुकीचा खर्च (Shipping Cost) मोठ्या प्रमाणात वाढेल. याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतीवर होईल. आधीच होर्मुझच्या वादामुळे त्रस्त असलेल्या जगाला आता मलाक्कामध्ये नवीन आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची भीती वाटत आहे.

भारतासाठी धोक्याची घंटा?

भारताचा बहुतांश व्यापार आणि विशेषतः पूर्वेकडील देशांशी होणारा व्यवहार याच मलाक्का सामुद्रधुनीतून होतो. अंदमान निकोबार बेटांजवळ असलेला हा मार्ग भारतासाठी सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. जर येथे टोल लागू झाला, तर भारतातील आयात-निर्यात महाग होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढू शकते. सध्या सिंगापूर या प्रस्तावाचा विरोध करत असला तरी, इंडोनेशिया आपल्या भूमिकेवर किती ठाम राहतो, यावर जागतिक व्यापाराचे भवितव्य अवलंबून आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: . मलाक्का सामुद्रधुनीवर टोल लावण्याचा प्रस्ताव कोणी दिला?

    Ans: इंडोनेशियाचे अर्थमंत्री पुरबाया युधी सदावा यांनी मलाक्का सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल कर लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

  • Que: सिंगापूर या प्रस्तावाचा विरोध का करत आहे?

    Ans: सिंगापूरच्या मते, जुन्या करारानुसार हा मार्ग मुक्त असावा आणि टोल लावल्यास जागतिक व्यापार विस्कळीत होऊन महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

  • Que: मलाक्का सामुद्रधुनी जागतिक व्यापारासाठी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: हा मार्ग हिंद महासागराला प्रशांत महासागराशी जोडतो आणि जगातील सुमारे ४०% व्यापार याच मार्गावरून होतो.

Published On: Apr 23, 2026 | 02:37 PM

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Pravin Tarde : 'या' दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : "एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? "रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी 'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा 'स्वॅग' की राजस्थानचा 'थाट'? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

