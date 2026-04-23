West Bengal Election 2026 : गजराज आले मतदानाला! झाडग्राममध्ये मतदान केंद्रात थेट महाकाय हत्तीची एन्ट्री

पश्चिम बंगालमधील झाडग्राम येथे मतदानादरम्यान एक अनोखे दृश्य पाहायला मिळाले, या ठिकाणी मतदान केंद्रावर चक्क एक हत्ती दिसून आला. ही घटना जितुसोल प्राथमिक शाळेजवळील मतदान केंद्राबाहेर घडली, या ठिकाणी मतदान सुरू होते. मात्र अचानक मतदान केंद्रामध्ये हत्ती आल्याने एकच गदारोळ निर्माण झाला. हत्तीला पाहताच मतदारांमध्ये एकच भीती निर्माण झाली. त्याचबरोबर स्थानिक लोक मोठ्या संख्येने जमले, हत्तीला रस्ता दाखवण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. सुदैवाने याठिकाणी मात्र कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही.
ही घटना अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा निवडणूक आयोग आणि वन विभागाने हत्तीग्रस्त भागांमध्ये आधीच विशेष खबरदारी घेतली आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ च्या पहिल्या टप्प्यात, हत्तींच्या मार्गांजवळ असल्यामुळे दक्षिण बंगालमधील सुमारे २५ मतदान केंद्रे संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. जवळपास ६० टक्के मतदान केंद्रे झाडग्राममध्ये आहेत. माणिकपारा, बेलपहाडी, बन्सपहाडी आणि लालगड यांसारखे भाग विशेषतः संवेदनशील मानले जातात. त्याचप्रमाणे, बांकुरा आणि पश्चिम मेदनापूरच्या काही भागांमध्ये अतिरिक्त खबरदारीचे उपाय योजण्यात आले आहेत. उत्तर बंगालमधील जलदापारा राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्रात असलेली सहा मतदान केंद्रेही संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहेत.
West Bengal के झारग्राम में मतदान के दौरान एक हाथी Asian Elephant बूथ के पास पहुंच गया। जितुसोल प्राइमरी स्कूल के बाहर इस दृश्य को देखने के लिए लोग जुट गए, हालांकि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई।#WestBengal #Election #Elephant #Viral #IndiaNews #Trending #navbhartlive pic.twitter.com/8QBH2m58Pz — NavBharat Live (@TheNavbharatliv) April 23, 2026
बंगालमध्ये ७५ ट्रॅकर पथके तैनात
निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये मानव-हत्ती संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभागाने १०-१५ प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली अंदाजे ७५ ट्रॅकर पथके तैनात केली आहेत. ही पथके मतदानाच्या ४८ तास आधीपासून २४ तास पाळत ठेवत आहेत. याव्यतिरिक्त, हत्तींच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी झारखंड आणि ओडिशाच्या सीमावर्ती भागात ४५०-५०० ड्रॉप गेट्स बसवण्यात आले आहेत.
याशिवाय, अनेक ठिकाणी एआय-सक्षम सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जात असून, एक नियंत्रण कक्षही स्थापन करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, वन्यजीवांची उपस्थिती असूनही मतदान प्रक्रिया सुरक्षितपणे आणि सुरळीतपणे पार पडावी, हे सुनिश्चित करणे हा या सर्व उपाययोजनांचा उद्देश आहे.