Chhatrapati Sambhajinagar: ‘भक्ती’ आहे पण ‘पाणी’ नाही! कडाक्याच्या उन्हात भाविकांची पाण्यासाठी वणवण; देवस्थान प्रशासन उदासी

खडकेश्वर आणि गजानन महाराज मंदिरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने भाविकांचे हाल होत आहेत. वाढत्या उन्हात भाविकांना विकतचे पाणी घ्यावे लागत असून मंदिर प्रशासनाच्या उदासीनतेवर संताप व्यक्त होत आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 02:46 PM
कडाक्याच्या उन्हात भाविकांची पाण्यासाठी वणवण

  • ‘भक्ती’ आहे पण ‘पाणी’ नाही!
  • कडाक्याच्या उन्हात भाविकांची पाण्यासाठी वणवण
  • देवस्थान प्रशासन उदासी
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): राज्यात उन्हाचा कडाका वाढत असतानाच, शहराच्या आध्यात्मिक केंद्रांवर दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना आता पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. शहरातील ऐतिहासिक खडकेश्वर मंदिर असो वा गजबजलेले गजानन महाराज मंदिर, अनेक मोठ्या देवस्थानांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची (पाणपोईची) सोय नसल्याने भाविकांना विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे, लागत आल्याचे सध्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर हे ऐतिहासिक मंदिरांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. दररोज हजारो भाविक स्थानिक आणि बाहेरील जिल्ह्यांतून दर्शनासाठी शहरात येत असतात. सध्या तापमानाचा पारा ४१ हून अधिक अंशांच्या पार गेला असून, उन्हाच्या तीव्र झळांनी नागरिक हैराण आहेत. अशा स्थितीत मंदिरांमध्ये येणाऱ्या भाविकांसाठी थंडगार माठातील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे ही किमान गरज आहे. मात्र, वास्तवात चित्र वेगळेच दिसत आहे.

शहराचे ग्रामदैवत मानल्या जाणाऱ्या प्राचीन खडकेश्वर महादेव मंदिर परिसरात पाण्याची कायमस्वरूपी आणि सुसज्ज पाणपोई दिसून येत नाही. दर्शनासाठी येणाऱ्या वृद्धांना आणि लहान मुलांना तहानेने व्याकुळ व्हावे लागत आहे. तेथे प्लास्टिक टाकी मात्र दिसून आली. थंडगार पाण्याचे माठ नसलेली स्थिती पुंडलिकनगर भागातील गजानन महाराज मंदिर आणि इतरही काही मोठ्या देवस्थानांची आहे. या मंदिरांमध्ये उत्सवांच्या काळात मोठी गर्दी असते, मात्र खास उन्हाळ्यासाठी लाल कपडा बांधून पारंपरिक माठातील थंडगार पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत प्रशासन आणि मंदिर विश्वस्त उदासीन असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. काही वर्षांपूर्वी मंदिर परिसरात येथे असणाऱ्या पारंपरिक लाल कपडा बांधलेला माठ नामशेष झाल्याचे चित्र आहे.

भाविकांची ‘विकतच्या’ पाण्यावर मदार

शहरातील बऱ्याच मंदिरांच्या आवारात पाणी उपलब्ध नसल्याने भाविकांना नाईलाजास्तव बाहेरून ग्लासभर पाण्यासाठी १ते २० रुपये मौजून महागड्या पाण्याच्या बाटल्या विकत घ्याव्या लागत आहेत. विशेषतः गरीब, ग्रामीण भागातील भाविकांसाठी हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. भक्तीच्या ओढीने आम्ही मंदिरात येतो, पण किमान थंडगार पिण्याच्या पाण्याची सोय नसावी, हे दुर्दैवी आहे, अशी खंत युक्त भावना सरूबाई बोडके या ज्येष्ठ महिला भाविकाने व्यक्त केली.

विश्वस्तांनी पुढाकार घेण्याची गरज

अनेक ठिकाणी मंदिरांकडे लाखो रुपयांचा निधी जमा होतो. मात्र, मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप नागरिक आणि भाविक करत आहेत. किमान उन्हाळ्यात माठातील थंडगार पाणी संस्थांनी किंवा मंदिर प्रशासनाने तातडीने मंदिरांच्या प्रवेशद्वारावर किंवा आवारात ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 02:46 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

