Uttarpradesh Crime: थरारक घटना! 23 वर्षीय तरुणीकडून आई-भावाची निर्घृण हत्या; कारण काय?

घटना कशी उघडकीस आली
रात्री आठच्या सुमारास गावच्या चौकीदरम्यान पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली, तेव्हा ही बाब समोर आली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा अंगणात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले दोन मृतदेह पाहून अधिकारीही चक्रावून गेले. आरोपी मुलीचे नाव अनिता असे आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केले आहे. तर या घटनेत मृत्यू झालेल्यांची नाव मुन्नी देवी आणि त्यांचा मुलगा राजीव असे आहे.
कशी केली हत्या?
आरोपी मुलगी अनिताने घरातील लोखंडाच्या सळीने आणि गुरांना बांधण्याच्या खुंट्याने आई आणि भावावर सपासप वार केले. हा हल्ला इतका भीषण होता की, त्या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. घराच्या अंगणात आई आणि मुलाचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता. या क्रूर कृत्यामुळे संपूर्ण गाव हादरले असून, घटनेनंतर परिसरात मोठी शांतता पसरली आहे.
का केली हत्या?
कुटुंबातील सदस्यांनी असा दावा केला आहे की, अनिताची मानसिक स्थिती गेल्या काही काळापासून ठीक नव्हती. हे कुटुंब आधीच आर्थिक आणि सामाजिक दडपणाखाली होते, त्यातच अनिताच्या वागण्यावरून घरात सतत तणावाचे वातावरण असायचे. बुधवारी संध्याकाळी सातच्या सुमारास याच तणावाचा स्फोट झाला आणि त्याचे रूपांतर या भीषण हत्याकांडात झाले.
मोठ्या भावाच्या तक्रारीवरून हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय पोस्ट मार्टमसाठी पाठवले आहेत. आरोपी अनिताची मानसिक स्थिती तापासाठी तिची वैद्यकीय चाचणीही केली जाणार आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.
Ans: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे ही घटना घडली.
Ans: लोखंडी सळी आणि गुरांना बांधण्याचा खुंटा वापरण्यात आला.
Ans: आरोपी तरुणीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.