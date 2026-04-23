Uttarpradesh Crime: थरारक घटना! 23 वर्षीय तरुणीकडून आई-भावाची निर्घृण हत्या; कारण काय?

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादमध्ये 23 वर्षीय तरुणीने कौटुंबिक वाद आणि मानसिक अस्वास्थ्याच्या पार्श्वभूमीवर आई व भावाची लोखंडी सळीने हत्या केली. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 02:42 PM
  • तरुणीकडून आई आणि भावाची निर्घृण हत्या
  • लोखंडी सळीने हल्ला; दोघांचा जागीच मृत्यू
  • कौटुंबिक वाद व मानसिक अस्वास्थ्याचा संशय
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २३ वर्षीय तरुणीने स्वतःच्या आईची आणि भावाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना उत्तरप्रदेशातील मुरादाबादमध्ये बुधवारी (२२ एप्रिल) रोजी घडली.

घटना कशी उघडकीस आली

रात्री आठच्या सुमारास गावच्या चौकीदरम्यान पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली, तेव्हा ही बाब समोर आली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा अंगणात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले दोन मृतदेह पाहून अधिकारीही चक्रावून गेले. आरोपी मुलीचे नाव अनिता असे आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केले आहे. तर या घटनेत मृत्यू झालेल्यांची नाव मुन्नी देवी आणि त्यांचा मुलगा राजीव असे आहे.

कशी केली हत्या?

आरोपी मुलगी अनिताने घरातील लोखंडाच्या सळीने आणि गुरांना बांधण्याच्या खुंट्याने आई आणि भावावर सपासप वार केले. हा हल्ला इतका भीषण होता की, त्या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. घराच्या अंगणात आई आणि मुलाचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता. या क्रूर कृत्यामुळे संपूर्ण गाव हादरले असून, घटनेनंतर परिसरात मोठी शांतता पसरली आहे.

का केली हत्या?

कुटुंबातील सदस्यांनी असा दावा केला आहे की, अनिताची मानसिक स्थिती गेल्या काही काळापासून ठीक नव्हती. हे कुटुंब आधीच आर्थिक आणि सामाजिक दडपणाखाली होते, त्यातच अनिताच्या वागण्यावरून घरात सतत तणावाचे वातावरण असायचे. बुधवारी संध्याकाळी सातच्या सुमारास याच तणावाचा स्फोट झाला आणि त्याचे रूपांतर या भीषण हत्याकांडात झाले.

मोठ्या भावाच्या तक्रारीवरून हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय पोस्ट मार्टमसाठी पाठवले आहेत. आरोपी अनिताची मानसिक स्थिती तापासाठी तिची वैद्यकीय चाचणीही केली जाणार आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.

उत्तर प्रदेशात ऑनर किलिंग! संतापलेल्या वडिलांनी 17 वर्षीय मुलीची केली निर्घृण हत्या

उत्तर प्रदेश येथून एक ऑनर किलिंगची धक्कादायक घटना समोर समोर आली आहे. आपल्या मुलीचे प्रेमसंबंध असल्याची कुणकुण लागल्याने संतापलेल्या बापाने पोटच्या १७ वर्षीय मुलीची गळा आवळून निघृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना बिजनौर जिल्ह्यातिल नगिना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बिन्जाहेडी गावात घडली. या ऑनर किलिंगच्या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे ही घटना घडली.

  • Que: हत्येसाठी काय वापरण्यात आले?

    Ans: लोखंडी सळी आणि गुरांना बांधण्याचा खुंटा वापरण्यात आला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी तरुणीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

