सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • What Kind Of Government Is This That Is Afraid Of Its Own Students Mamata Banerjees Direct Attack Over The Lathi Charge In Delhi

Mamata Banerjee: ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’? दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला

Updated On: Jul 20, 2026 | 07:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

ममता बॅनर्जी यांनी, कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) 'संसद चलो' मोहिमेदरम्यान झालेल्या पोलीस लाठीचार्जचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. बॅनर्जी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया साईटवर लिहिले, आज दिल्लीत आपल्या तरुणांवर आणि विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस अत्याचाराचा मी तीव्र निषेध करते.

Mamata Banerjee: ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’? दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’?
  • दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला
  • जाणून घ्या काय म्हणाल्या…
Mamata Banerjee on Central Goverment: पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी, कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) ‘संसद चलो’ मोहिमेदरम्यान झालेल्या पोलीस लाठीचार्जचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. बॅनर्जी यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया साईटवर लिहिले, “आज दिल्लीत आपल्या तरुणांवर आणि विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस अत्याचाराचा मी तीव्र निषेध करते.” त्यांनी उपरोधिकपणे विचारले, “हे कसले सरकार आहे जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते? ही कसली लोकशाही आहे जी संवादाऐवजी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराने प्रश्नांची उत्तरे देते?” ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “हा देश इथल्या विद्यार्थ्यांचा, शेतकऱ्यांचा, महिलांचा, मजुरांचा आणि प्रत्येक नागरिकाचा आहे. मतभेद व्यक्त करणे हा गुन्हा नाही. क्रूरता म्हणजे शासन नव्हे.”

ममता बॅनर्जी सीजेपीच्या पाठीशी उभ्या

त्या म्हणाल्या, “मी माझ्या तरुण बंधू-भगिनींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. उत्तरदायित्वाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. मी त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला त्यांच्या धैर्याला, सामर्थ्याला आणि प्रचंड उत्साहाला सलाम करते. निर्भयता म्हणजे काय असते, हे त्यांनी देशाला दाखवून दिले आहे.”

JP Nadda On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार? जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा

दरम्यान, नीट परीक्षेचा पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पक्षाच्या समर्थकांनी संसदेवर मोर्चा काढला. सोमवारी सीजेपीच्या संसदेवरील मोर्चात सामील होण्यासाठी अनेक आंदोलकांनी जंतर मंतरकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने दिल्लीतील शास्त्री भवनजवळ सुरक्षा दलांनी अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केला.

पोलिसांनी सीजेपी समर्थकांवर लाठीचार्ज केला. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्टेशनचे दरवाजे बंद करून प्रवेश प्रतिबंधित केल्यामुळे अनेक प्रवासी जवळच्या मेट्रो स्टेशनमध्ये अडकून पडले होते. सुरक्षेत कोणताही भंग होऊ नये यासाठी मध्य दिल्लीत पोलीस आणि निमलष्करी दलाचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान १७ पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला.

दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि प्रतिनिधींनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे निवेदन आरोग्यमंत्र्यांना सादर केले. त्याचवेळी, या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात सुमारे चार तास बैठक झाली.

CJP Protest: ‘मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही; जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांची प्रतिक्रीया

Web Title: What kind of government is this that is afraid of its own students mamata banerjees direct attack over the lathi charge in delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 07:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Abhishek Banerjee Office: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई
1

Abhishek Banerjee Office: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर बुलडोझर; मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IndiansLoveVietnam : व्हियेतनाम का ठरत आहे भारतीयांची पहिली पसंत?

IndiansLoveVietnam : व्हियेतनाम का ठरत आहे भारतीयांची पहिली पसंत?

Jul 20, 2026 | 07:56 PM
Mamata Banerjee: ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’? दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला

Mamata Banerjee: ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’? दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला

Jul 20, 2026 | 07:54 PM
हिरो मोटोकॉर्पची अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये १,००० कोटींची मोठी गुंतवणूक; नव्या ई-स्कूटर्स येणार बाजारात

हिरो मोटोकॉर्पची अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये १,००० कोटींची मोठी गुंतवणूक; नव्या ई-स्कूटर्स येणार बाजारात

Jul 20, 2026 | 07:48 PM
ज्ञानावर GST चा बोजा? पुस्तकं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? प्रकाशक अन वाचक अडचणीत

ज्ञानावर GST चा बोजा? पुस्तकं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? प्रकाशक अन वाचक अडचणीत

Jul 20, 2026 | 07:22 PM
‘या’ आहेत रॉयल एनफिल्डच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मिनिटांतच कश्या विकल्या गेल्या यांच्या प्रत्येक बाईक?

‘या’ आहेत रॉयल एनफिल्डच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मिनिटांतच कश्या विकल्या गेल्या यांच्या प्रत्येक बाईक?

Jul 20, 2026 | 07:16 PM
Diabetes: टाइप-1 की टाइप-2 मधुमेह? कोणता अधिक धोकादायक; जाणून घ्या दोन्हीतील महत्त्वाचे फरक

Diabetes: टाइप-1 की टाइप-2 मधुमेह? कोणता अधिक धोकादायक; जाणून घ्या दोन्हीतील महत्त्वाचे फरक

Jul 20, 2026 | 07:15 PM
Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

Jul 20, 2026 | 07:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा