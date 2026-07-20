Mamata Banerjee: ‘हे कसले सरकार जे आपल्याच विद्यार्थ्यांना घाबरते’? दिल्लीतील लाठीमारावरून ममता बॅनर्जींचा थेट हल्ला

त्या म्हणाल्या, “मी माझ्या तरुण बंधू-भगिनींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. उत्तरदायित्वाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. मी त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला त्यांच्या धैर्याला, सामर्थ्याला आणि प्रचंड उत्साहाला सलाम करते. निर्भयता म्हणजे काय असते, हे त्यांनी देशाला दाखवून दिले आहे.”
I strongly condemn the police brutality unleashed on our youth and students in Delhi today. What kind of government fears its own students? What kind of democracy responds to questions with batons and tear gas instead of dialogue? The Nation belongs to its students, its… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 20, 2026
JP Nadda On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन मागे घेतले जाणार? जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने वाढल्या राजकीय चर्चा
दरम्यान, नीट परीक्षेचा पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पक्षाच्या समर्थकांनी संसदेवर मोर्चा काढला. सोमवारी सीजेपीच्या संसदेवरील मोर्चात सामील होण्यासाठी अनेक आंदोलकांनी जंतर मंतरकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने दिल्लीतील शास्त्री भवनजवळ सुरक्षा दलांनी अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केला.
पोलिसांनी सीजेपी समर्थकांवर लाठीचार्ज केला. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्टेशनचे दरवाजे बंद करून प्रवेश प्रतिबंधित केल्यामुळे अनेक प्रवासी जवळच्या मेट्रो स्टेशनमध्ये अडकून पडले होते. सुरक्षेत कोणताही भंग होऊ नये यासाठी मध्य दिल्लीत पोलीस आणि निमलष्करी दलाचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान १७ पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि प्रतिनिधींनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे निवेदन आरोग्यमंत्र्यांना सादर केले. त्याचवेळी, या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात सुमारे चार तास बैठक झाली.
CJP Protest: ‘मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शांत बसणार नाही; जे.पी. नड्डा यांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांची प्रतिक्रीया