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हिरो मोटोकॉर्पची अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये १,००० कोटींची मोठी गुंतवणूक; नव्या ई-स्कूटर्स येणार बाजारात

Updated On: Jul 20, 2026 | 07:48 PM IST
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सारांश

हिरो मोटोकॉर्प अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये ₹१,००० कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक करणार असून हा व्यवहार १५ दिवसांत पूर्ण होईल. या गुंतवणुकीमुळे अ‍ॅथरच्या नव्या 'ईएल' प्लॅटफॉर्मला गती मिळेल, ज्यांतर्गत फॅमिली व मॅक्सी स्कूटर्स येतील; तसेच कंपनीची पहिली बजेट-फ्रेंडली ई-स्कूटर 'अ‍ॅथर ईएल०१' २९ ऑगस्टला लाँच होणार आहे.

हिरो मोटोकॉर्पची अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये १,००० कोटींची मोठी गुंतवणूक; नव्या ई-स्कूटर्स येणार बाजारात
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विस्तार
  • हिरो मोटोकॉर्प ई-स्कूटर मार्केटमधील पकड मजबूत करण्यासाठी अ‍ॅथर एनर्जीमध्ये ₹१,००० कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक करणार आहे.
  • अ‍ॅथरच्या या नव्या प्लॅटफॉर्मवर फॅमिली, मॅक्सी आणि हाय-परफॉर्मन्स अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ई-स्कूटर्स तयार केल्या जातील.
  • अ‍ॅथरची पहिली बजेट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘ईएल०१’ २९ ऑगस्टला लाँच होणार असून, ती रिझ्ता आणि ४५० सिरीजपेक्षा स्वस्त असेल.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी दुचाकी उत्पादक कंपनी हिरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात आपली पकड आणखी मजबूत करत आहे. कंपनीने बंगळुरूस्थित अ‍ॅथर एनर्जी या ई-स्कूटर उत्पादक कंपनीमध्ये तब्बल १,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. हा संपूर्ण व्यवहार रोख स्वरूपात होणार असून, नियामक आणि भागधारकांच्या मंजुरीनंतर पुढील १५ दिवसांत पूर्ण केला जाईल. हिरो मोटोकॉर्पकडे सध्या अ‍ॅथर एनर्जीचे २९.४८ टक्के शेअर्स आहेत. याशिवाय, हिरोच्या विडा या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखील अ‍ॅथरच्या अ‍ॅथर ग्रीड फास्ट-चार्जिंग नेटवर्कचा वापर करतात.

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अ‍ॅथर एनर्जीसाठी हा मोठा बूस्ट मानला जात आहे. कंपनीने नुकतीच आपली नवी अ‍ॅथर ईएल प्लॅटफॉर्म विकसित केली असून, या प्लॅटफॉर्मवर फॅमिली स्कूटर, मॅक्सी-स्कूटर आणि हाय-परफॉर्मन्स स्कूटर अशा विविध प्रकारच्या नवनवीन मॉडेल्सची निर्मिती केली जाणार आहे.

२९ ऑगस्टला लाँच होणार सर्वात स्वस्त अ‍ॅथर ईएल०१

अ‍ॅथर एनर्जीची पहिली बजेट-फ्रेंडली आणि मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर अ‍ॅथर ईएल०१ येत्या २९ ऑगस्ट रोजी बंगळुरू येथे होणाऱ्या अ‍ॅन्यूअल कम्युनिटी डे मध्ये सादर केली जाणार आहे. अ‍ॅथरचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी रवनीत सिंग फोकेला यांनी स्पष्ट केले आहे की, ईएल०१ ची किंमत १ लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल, मात्र ती कंपनीच्या सध्याच्या रिझ्ता आणि ४५० सिरीजपेक्षा बरीच स्वस्त असेल. सध्या अ‍ॅथरची सर्वात स्वस्त स्कूटर रिझ्ता एस ची किंमत १.१७ लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बंगळुरू) आहे.

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अ‍ॅथर ईएल०१चे खास फीचर्स

डिसेंबर २०२५ मध्ये अ‍ॅथरने या स्कूटरचे पेटंट फाईल केले होते. त्यावरून या स्कूटरची खालील वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत:

  • टायर आणि डिझाईन: यात १४ इंचाचे फ्रंट आणि १२ इंचाचे रिअर अलॉय व्हील्स मिळतील. तसेच मोठी एलईडी डीआरएल आणि एलईडी टेल-लॅम्प क्लस्टर दिले जाईल.
  • इंजिन: यामध्ये स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर पाहायला मिळेल.
  • अ‍ॅडव्हान्स ब्रेकिंग: ही अ‍ॅथरची पहिली स्कूटर असेल ज्यामध्ये अ‍ॅडव्हान्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम दिले जाईल.
  • टेक्नॉलॉजी: स्कूटरमध्ये ७ इंचाचा टीएफटी डिस्प्ले असलेला इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल, अ‍ॅथरस्टॅक ७.० सॉफ्टवेअर आणि स्टँडर्ड व्हॉईस कमांड्स मिळतील.
  • बॅटरी: यात २.९ आणि ३.७ चे बॅटरी ऑप्शन्स मिळण्याची शक्यता आहे, जे अनुक्रमे १२३ किमी आणि १५९ किमीची रेंज देऊ शकतात. तसेच ग्राहकांच्या सोयीसाठी यात ऑनबोर्ड चार्जर (अ‍ॅथर चार्ज ड्राइव्ह कंट्रोलर) देखील दिला जाईल.
सध्या भारतीय ई-टू-व्हीलर मार्केटमध्ये ओला, टीव्हीएस आणि बजाज नंतर अ‍ॅथर एनर्जी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आता या नवीन परवडणाऱ्या मॉडेलमुळे अ‍ॅथरच्या विक्रीत आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Web Title: Hero motocorp ather energy e scooters in market auto news marathi

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Published On: Jul 20, 2026 | 07:48 PM

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