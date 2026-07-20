ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी दुचाकी उत्पादक कंपनी हिरो मोटोकॉर्प इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात आपली पकड आणखी मजबूत करत आहे. कंपनीने बंगळुरूस्थित अॅथर एनर्जी या ई-स्कूटर उत्पादक कंपनीमध्ये तब्बल १,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. हा संपूर्ण व्यवहार रोख स्वरूपात होणार असून, नियामक आणि भागधारकांच्या मंजुरीनंतर पुढील १५ दिवसांत पूर्ण केला जाईल. हिरो मोटोकॉर्पकडे सध्या अॅथर एनर्जीचे २९.४८ टक्के शेअर्स आहेत. याशिवाय, हिरोच्या विडा या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखील अॅथरच्या अॅथर ग्रीड फास्ट-चार्जिंग नेटवर्कचा वापर करतात.
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अॅथर एनर्जीसाठी हा मोठा बूस्ट मानला जात आहे. कंपनीने नुकतीच आपली नवी अॅथर ईएल प्लॅटफॉर्म विकसित केली असून, या प्लॅटफॉर्मवर फॅमिली स्कूटर, मॅक्सी-स्कूटर आणि हाय-परफॉर्मन्स स्कूटर अशा विविध प्रकारच्या नवनवीन मॉडेल्सची निर्मिती केली जाणार आहे.
२९ ऑगस्टला लाँच होणार सर्वात स्वस्त ‘अॅथर ईएल०१‘
अॅथर एनर्जीची पहिली बजेट-फ्रेंडली आणि मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर अॅथर ईएल०१ येत्या २९ ऑगस्ट रोजी बंगळुरू येथे होणाऱ्या अॅन्यूअल कम्युनिटी डे मध्ये सादर केली जाणार आहे. अॅथरचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी रवनीत सिंग फोकेला यांनी स्पष्ट केले आहे की, ईएल०१ ची किंमत १ लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल, मात्र ती कंपनीच्या सध्याच्या रिझ्ता आणि ४५० सिरीजपेक्षा बरीच स्वस्त असेल. सध्या अॅथरची सर्वात स्वस्त स्कूटर रिझ्ता एस ची किंमत १.१७ लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बंगळुरू) आहे.
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‘अॅथर ईएल०१‘ चे खास फीचर्स
डिसेंबर २०२५ मध्ये अॅथरने या स्कूटरचे पेटंट फाईल केले होते. त्यावरून या स्कूटरची खालील वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत: