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Diabetes: टाइप-1 की टाइप-2 मधुमेह? कोणता अधिक धोकादायक; जाणून घ्या दोन्हीतील महत्त्वाचे फरक

Updated On: Jul 20, 2026 | 07:15 PM IST
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सारांश

Type- 1 Type- 2 Diabetes Difference: टाइप-1 डायबिटीज की टाइप-2 डायबिटीज कोणता मधुमेह सर्वाज जास्त धोकादायक मानला जातो, जाणून घ्या.

photo - yandex
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विस्तार
  • टाइप-1 मधुमेह म्हणजे काय?
  • टाइप-2 मधुमेह कसा होतो?
  • कोणता मधुमेह अधिक धोकादायक?
मधुमेह हा आजच्या काळातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांपैकी एक आहे. भारतातही या आजाराचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून लाखो नागरिक त्याचा सामना करत आहेत. मधुमेहाचे अनेक प्रकार असले तरी टाइप-1 आणि टाइप-2 मधुमेहाची सर्वाधिक चर्चा होते. अनेकांना टाइप-2 अधिक धोकादायक वाटतो, तर काहींच्या मते टाइप-1 अधिक गंभीर असतो. प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही प्रकार वेगवेगळे असले तरी रक्तातील साखर नियंत्रणात न राहिल्यास दोन्हीही प्रकारचा मधुमेह आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतो.

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टाइप-1 मधुमेह म्हणजे काय?

टाइप-1 मधुमेह हा स्वयंप्रतिकार म्हणजेच ऑटोइम्यून प्रकारचा आजार आहे. टाइप १ मधुमेहामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती स्वादुपिंडातील इन्सुलिन तयार करणाऱ्या पेशींवर हल्ला करते. त्यामुळे शरीरात इन्सुलिन तयार होणे पूर्णपणे बंद होते. अशा रुग्णांना आयुष्यभर इन्सुलिन इंजेक्शनची आवश्यकता असते. हा प्रकार प्रामुख्याने लहान मुले, किशोरवयीन किंवा तरुणांमध्ये अधिक आढळतो.

टाइप-2 मधुमेह कसा होतो?

टाइप-2 मधुमेहामध्ये शरीर इन्सुलिन तयार करत असले तरी त्याचा योग्य वापर करू शकत नाही. या स्थितीला इन्सुलिन रेझिस्टन्स असे म्हणतात. वाढते वजन, बैठी जीवनशैली, अयोग्य आहार, आनुवंशिकता आणि वाढते वय ही त्यामागील प्रमुख कारणे मानली जातात. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि आवश्यक औषधांच्या मदतीने हा प्रकार नियंत्रणात ठेवता येतो.

कोणता मधुमेह अधिक धोकादायक?

वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, टाइप-1 किंवा टाइप-2 यापैकी कोणताही प्रकार कमी किंवा जास्त धोकादायक नाही. खरी समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा रक्तातील साखरेची पातळी दीर्घकाळ नियंत्रणात राहत नाही. टाइप-1 मध्ये इन्सुलिन न घेतल्यास गंभीर जीवघेणा धोका निर्माण होऊ शकतो, तर टाइप-2 अनेक वर्षे कोणतीही ठळक लक्षणे न दाखवता शरीरातील अवयवांना हानी पोहोचवू शकतो.

दुर्लक्ष केल्यास कोणत्या समस्या होऊ शकतात?

अनियंत्रित मधुमेहामुळे डोळे, मूत्रपिंड, हृदय, मेंदू आणि मज्जातंतूंवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय जखमा उशिरा भरून येणे, वारंवार संसर्ग होणे आणि हृदयविकाराचा धोका वाढणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे नियमित तपासणी आणि उपचार अत्यंत आवश्यक आहेत.

मधुमेह नियंत्रणासाठी काय करावे?

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रणात ठेवणे, रक्तातील साखरेची वेळोवेळी तपासणी करणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधे किंवा इन्सुलिन घेणे हे मधुमेह नियंत्रणाचे प्रभावी उपाय आहेत. तसेच धूम्रपान, मद्यपान आणि अति साखरयुक्त पदार्थांचे सेवन टाळल्यास आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो.

वेळेत निदानच महत्वाचे

मधुमेहाचा कोणताही प्रकार असो, त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. योग्य वेळी निदान, नियमित उपचार आणि निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास मधुमेहामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणाम टाळणे शक्य आहे.

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Web Title: Type 1 vs type 2 diabetes which is more dangerous symptoms causes treatment

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Published On: Jul 20, 2026 | 07:15 PM

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