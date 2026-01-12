New PM Residence: नवीन पंतप्रधान निवासस्थानानंतर जुने पंतप्रधान निवासस्थान ७ लोक कल्याण मार्गाचे काय होणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ७ लोक कल्याण मार्ग सोडला जाणार नाही किंवा विकलाही जाणार नाही. सार्वजनिक आणि प्रशासकीय वापरासाठी त्याचा पुनर्वापर केला जाईल. हे संकुल धोरणात्मक, ऐतिहासिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे, म्हणून ते वापरात न ठेवता सोडणे हानिकारक ठरेल.
विचारात घेतलेल्या मुख्य पर्यायांपैकी एक म्हणजे जुन्या पंतप्रधान निवासस्थानाचे सरकारी सुविधेत रूपांतर करणे. यामध्ये उच्चस्तरीय बैठका, अधिकृत परिषदा किंवा इतर प्रशासकीय कामांसाठी या जागेचा समावेश केला जाऊ शकतो.
संकुलाचे काही भाग उच्च-सुरक्षा सरकारी अतिथीगृह म्हणून पुन्हा वापरले जाऊ शकतात. अशा सुविधांचा उपयोग प्रायः परदेशी मान्यवर, राष्ट्रप्रमुख किंवा विशेष प्रतिनिधी मंडळांचे आतिथ्य करण्यासाठी केला जातो.
पंतप्रधानांच्या स्थलांतरानंतरही, संकुलातील काही भाग विशेष संरक्षण गट किंवा इतर सुरक्षा-संबंधित गरजांसाठी वापरले जाऊ शकतात. येथे आधीच मजबूत सुरक्षा व्यवस्थापन आहे, जे मोठ्या बदलांशिवाय सरकारी कामकाजांना समर्थन देऊ शकते.
रायसीना हिल्सजवळील सेवा तीर्थ हे आधुनिक आणि केंद्रीकृत प्रशासन केंद्र म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. संकुल तीन भागांमध्ये विभागले गेले आहे: सेवा तीर्थ १, सेवा तीर्थ २ आणि सेवा तीर्थ ३.
नवीन पीएमओचे मूळ नाव ‘एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह’ होते, परंतु डिसेंबरमध्ये त्याचे नाव बदलून ‘सेवा तीर्थ’ ठेवण्यात आले. कॅबिनेट बैठकीसाठी विशेष खोल्याही या संकुलात तयार करण्यात आल्या आहेत.