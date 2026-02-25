Delhi Firing Case : दिल्लीमध्ये गॅंगवॉरला मिळाली हवा? कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या वकीलावर गोळीबार

कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या वकीलावर हल्ला
अज्ञात व्यक्तीकडून गाडीवर हल्ला
राजधानी दिल्लीत टोळीयुद्धाची भीती वाढली
Delhi Firing Case : दिल्ली : राजधानी दिल्लींमध्ये धक्कादायक घटना घड़ली आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा दिल्लीतील काश्मिरी गेट परिसर हा गोळीबाराच्या आवाजाने हादरला. साबरमती तुरुंगात बंद असलेल्या कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या कायदेशीर पथकाच्या वकिलावर अज्ञात हल्लेखोरांनी अनेक गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यानंतर दिल्लीत पुन्हा एकदा अंडरवर्ल्ड आणि टोळीयुद्धाची भीती वाढली आहे. सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देत, गुन्हेगारांनी मंगळवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास राजधानी दिल्लीत एक मोठा गुन्हा घडवला. गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या कायदेशीर पथकाशी संबंधित वकील दीपक खत्री त्याच्या चार साथीदारांसह कारमधून जात होता. त्याच क्षणी त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला.
मारघाट वाले मंदिराजवळ घडली घटना?
या वकीलाची गाडी काश्मिरी गेटवरील मारघाट वाले हनुमान मंदिराजवळ पोहोचलीच होती, तेव्हा अचानक मोटारसायकलवरून आलेले तीन हल्लेखोर त्यांच्या चालत्या गाडीला घेरले. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, हल्लेखोरांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता गाडीवर गोळीबार केला, ज्यामुळे मागची काच पूर्णपणे फुटली.
एका व्यक्तीच्या खांद्यावर लागली गोळी
गोळीबार झाला तेव्हा एका वकिलासह पाच जण कारमध्ये होते. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात मागच्या सीटवर बसलेल्या एका व्यक्तीच्या खांद्यावर गोळी लागली, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. परिस्थिती लक्षात येताच, कार चालकाने हुशारी दाखवली आणि थांबण्याऐवजी वेगाने पळून गेला. हल्लेखोरांपासून वाचण्यासाठी, चालकाने सिव्हिल लाइन्समधील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कार चालविली, जिथे त्याने आश्रय घेतला. जखमी व्यक्तीला ताबडतोब जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती स्थिर आणि धोक्याबाहेर असल्याचे सांगितले आहे.
दिल्लीत नवीन टोळीयुद्ध सुरू झाले का?
लॉरेन्स बिश्नोईच्या वकिलावरील उघड हल्ल्याने पोलिस विभाग आणि गुप्तचर संस्थांना घाबरवले आहे. अनेक प्रमुख कारणे आणि संशय उपस्थित केले जात आहेत:
• जुने वैर: हा हल्ला लॉरेन्स बिश्नोईशी दीर्घकाळापासून असलेले वैर असलेल्या प्रतिस्पर्धी टोळीचे काम असू शकते असा पोलिसांना संशय आहे.
• वर्चस्वाची लढाई: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नेटवर्कवर तुरुंगातून काम करण्याचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत, त्याच्या कायदेशीर टीमवर हल्ला करणे हा त्याला कमकुवत करण्यासाठी किंवा धमकावण्यासाठी प्रतिस्पर्धी टोळ्यांचा एक धूर्त डाव असू शकतो.
• साबरमती तुरुंग कनेक्शन: बिश्नोई सध्या गुजरातमधील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहाच्या उच्च-सुरक्षा वॉर्डमध्ये बंद आहे. त्याच्यावर सीआरपीसीच्या कलम २६८ अंतर्गत कडक निर्बंध आहेत, ज्यामुळे त्याला दुसऱ्या राज्यात पोलिस कोठडीत स्थानांतरित करता येत नाही.
लॉरेन्स बिश्नोई गँग: गुन्हेगारी आणि धमक्यांचा दीर्घ इतिहास
हा हल्ला अशा वेळी झाला आहे जेव्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँग स्वतःच खूप सक्रिय आहे. या गँगने अलीकडेच मुंबईत बाबा सिद्दीकीच्या हत्येची आणि बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरावर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या गँगने अलीकडेच अभिनेता रणवीर सिंगलाही धमकी दिली आहे. हा हल्ला खरोखरच प्रतिस्पर्धी टोळीने केला आहे की त्यामागे मोठे कट आहे हे निश्चित करण्यासाठी पोलिस या दृष्टिकोनातूनही तपास करत आहेत.