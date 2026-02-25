केरळनंतर आता ‘या’ राज्याचे बदलणार नाव? भाजप खासदाराने मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना लिहिले पत्र

BJP MP Praveen Khandelwal writes a letter to Union Home Minister Amit Shah requesting the renaming of Delhi as Indraprastha “…As such, the name “Delhi” reflects a limited historical period rather than the deeper and more enduring legacy of the city. Restoring the name… pic.twitter.com/meJBqxPS9A — ANI (@ANI) February 25, 2026
खासदार म्हणतात की यामुळे भारताच्या राजधानीची ऐतिहासिक आणि सभ्यता ओळख पुन्हा स्थापित होईल. दिल्लीची प्राचीन सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख पुनरुज्जीवित करण्यासाठी दिल्लीत कुठेतरी, शक्यतो पुराण किल्ल्यात पांडवांचे पुतळे बसवण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना लिहिलेल्या पत्रात खासदार खंडेलवाल यांनी दिल्लीचे नाव “इंद्रप्रस्थ” असे ठेवण्यासाठी दिल्ली विधानसभेत ठराव मंजूर करण्याची विनंती केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे की भारत ही जगातील सर्वात जुन्या संस्कृतींपैकी एक आहे. त्याच्या राष्ट्रीय राजधानीचे नाव तिच्या खोल ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे प्रतिबिंब असले पाहिजे.
केरळ आता होणार Keralaam! राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते? जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी
नाव बदलण्याचे समर्थन करताना, खंडेलवाल यांनी लिहिले की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पुराण किल्ला येथे केलेल्या उत्खननात सुमारे १००० ईसापूर्व काळातील प्राचीन वसाहतींचे पुरावे सापडले आहेत, ज्यामध्ये पेंटेड ग्रे वेअर (PGW) संस्कृतीचे अवशेष समाविष्ट आहेत, जे महाभारत काळाशी जोडलेले आहे. त्यांच्या मते, या शोधांमुळे प्राचीन इंद्रप्रस्थ आज दिल्लीच्या त्याच ठिकाणी होते या ऐतिहासिक श्रद्धेला बळकटी मिळते. या तथ्यांचा उल्लेख करून, खंडेलवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की दिल्ली हे नाव मध्ययुगीन काळात तुलनेने उशिरा वापरले गेले, ज्याला इतिहासकार दिल्लीका किंवा देहली सारख्या नावांशी जोडतात. परंतु हे त्याची मूळ आणि प्राचीन संस्कृतीची ओळख दर्शवत नाही.
भारतीय राज्यघटनेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अंतिम अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे. राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ३’ (Article 3) संसदेला कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा, सीमा बदलण्याचा किंवा नाव बदलण्याचा विशेष अधिकार प्रदान करतो. या कलमांतर्गतच कोणत्याही राज्याच्या भौगोलिक आणि राजकीय ओळखीमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया पार पडते.
Delhi News: हरदीपसिंग पुरींच्या मुलीचे नाव अमेरिकेतील ‘अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी’ यादीत; नेमकं काय आहे प्रकरण?