Bigg Boss Marathi 6: मला हात लावू नकोस…! ‘या’ सदस्याने परवानगीशिवाय राखीला उचललं; राखीने दिली शेवटची वॉर्निंग, Promo पाहा

बिग बॉस मराठी सीझन ६ च्या घरात स्पर्धकांचा खेळ आता जोरदार रंगताना दिसत आहे.प्रत्येक जण स्वत:ला वाचवण्यासाठी नवनवीन प्रयत्न करताना दिसत आहेत. दरवर्षीप्रमाणे या सीझनमध्येही घरात सर्व स्पर्धकांची शाळा भरणार आहे. बिग बॉसच्या घरात गणिताचा तास सुरू असताना राडा झाला आहे.
कलर्स मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर केला आहे. ज्यात बिग बॉसच्या शाळेत गणिताचा तास सुरू असतो. यावेळी राखी आणि विशाल यांच्यामध्ये राडा होणार आहे.टास्कमध्ये प्रत्येकाने पाठीवरून चेंडू पुढे न्यायचा होता. यावेळी तन्वी राखीला रूचिताकडून चेंडू हिसकावून घ्यायला सांगते. राखी चेंडू घेण्यासाठी रूचिताजवळ जाणार इतक्यात मागून येऊन विशाल राखीला उचलतो आणि स्विमिंग पूल जवळ घेऊन जातो.. त्यानंतर विशाल म्हणतो, ‘अगली बार डाल दुंगा… माँ कसम…’,विशाल असं काहीतरी करेल याची राखील काहीच कल्पनाच नाही असं प्रोमोमध्ये पाहायला मिळत आहे.
विशालच्या या वागण्यामुळे राखी प्रंचड संतापते.यानंतर विशाल त्याची बाजू मांडत असतो पण, राखी त्याला म्हणते,” विशाल ही तुला शेवटची वॉर्निंग आहे. यापुढे मला हात लावू नकोस”. सध्या हा प्रोमो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
या व्हायरल प्रोमोवर प्रेक्षकांनी अनेक कमेंट्स केल्या असून आपला राग व्यक्त केला आहे. ” तो मुलींना स्वत:ची प्रॉपर्टी समजतो का?”अशी संतप्त प्रतिक्रिया नेटकऱ्याने दिली आहे. राखी त्या विशालच्या कानाखाली मार… त्याने अगदी चुकीचं केलंय”,” हा विशाल ओव्हर करतोय”, टास्कचा बट्ट्याबोळ कसा करायचा हे शिकून घ्या बरं…”
अशा असंख्य प्रतिक्रिया या प्रोमोवर आल्या आहेत.
घडलेल्या प्रसंगानंतर आता बिग बॉसच्या घरात पुढे काय होणार पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच विशालच्या या कृतीवर रितेश भाऊच्या धक्क्यावर त्याला काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.