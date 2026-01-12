मला हिंदू असल्याचा गर्व…, आम्ही कधीही कोणाला गुलाम नाही केलं; युवा दिनी योगी आदित्यनाथांचा आक्रमक पवित्रा

हिंदू धर्माच्या महानतेचे वर्णन करताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले, “आम्ही कधीही कोणाला गुलाम बनवले नाही आणि नेहमीच मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग अवलंबला आहे. आम्ही कधीही आमचे विचार कोणावर लादले नाहीत, जरी आमच्याकडे शक्ती आणि बुद्धिमत्ता होती, परंतु आम्ही कधीही त्यांचा गैरवापर केला नाही.” असा अप्रत्यक्ष टोला योगी आदित्यनाथांनी लगावला आहे.
पुढे ते म्हणाले की, सनातन धर्माने नेहमीच मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग दाखवला आणि अभिमानाने घोषित केले की, “मी हिंदू आहे.” ते अशा भारताचे प्रतिनिधित्व करतात ज्याने सुप्त चेतनेमुळे स्वतःची जाणीव गमावली होती. काही मूठभर परदेशी आक्रमक भारताला गुलाम बनवण्यात यशस्वी झाले होते. काही व्यक्तींकडून भारत लुटला जात होता. त्या काळात त्यांनी भारताला जागृत करण्यात भूमिका बजावली.
“मी अभिमानाने म्हणतो की मी हिंदू”
शिकागो धार्मिक परिषदेत स्वामी विवेकानंद म्हणाले, “मी अशा भारतीय परंपरेतून आलो आहे ज्याने नेहमीच मानवी कल्याणाचा मार्ग दाखवला आहे. आम्ही कधीही आमचे विचार कोणावर लादले नाहीत. संकटाच्या वेळी भारताने जागतिक शक्तींना आश्रय दिला आहे.” ते म्हणाले, “मी अभिमानाने म्हणतो की मी हिंदू आहे. आम्ही कोणालाही गुलाम बनवले नाही आणि मानवतेच्या कल्याणाचा उदात्त मार्ग निवडला आहे. आम्ही कधीही आमचे विचार कोणावर लादले नाहीत. आमच्याकडे शक्ती आणि बुद्धिमत्ता होती, परंतु आम्ही त्यांचा गैरवापर केला नाही.”
आज जग भारताकडे आशेने पाहतोय
आज जगात सुरू असलेल्या अशांततेमध्ये, प्रत्येक देश “मोदीजी, काहीतरी करा” असे ओरडत आहे. हा भारताच्या क्षमतेवरील जगाचा विश्वास आहे आणि भारतातील तरुण त्या श्रद्धेचे मूर्त स्वरूप आहेत. जेव्हा प्रशासनात शिडीच्या सर्वात खालच्या पायरीचा देखील विश्वास मजबूत असतो, तेव्हा प्रकल्प वेगाने पुढे सरकतात असे दिसते.
आमचे ध्येय तरुणांना ड्रग्जपासून दूर ठेवण्याचे आहे
प्रत्येक पंचायतीत खेळाचे मैदान असणे हे आमचे ध्येय आहे. मोदीजी म्हणतात, “जर तुम्ही खेळलात तर तुम्ही भरभराटीला याल.” यामुळे आपल्या तरुणांना ड्रग्जपासून दूर राहण्यास मदत होईल. आपण तरुणांना ड्रग्जपासून दूर ठेवले पाहिजे आणि ड्रग्ज विक्रेत्यांना चिरडले पाहिजे. कृपया सहभागी व्हा. ड्रग्ज तरुणांना नष्ट करतात, असे आवाहन देखील युवा दिनी योगी आदित्यनाथ यांनी केले आहे.