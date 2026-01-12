Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मला हिंदू असल्याचा गर्व…, आम्ही कधीही कोणाला गुलाम नाही केलं; युवा दिनी योगी आदित्यनाथांचा आक्रमक पवित्रा

युवा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये भाष्य केले आहे. तसेच यावेळी त्यांनी हिंदू असल्याचा अभिमान असल्याचे म्हणत आम्ही कोणाला गुलाम केले नाही असे देखील योगी आदित्यनाथ म्हणाले आहेत.

Updated On: Jan 12, 2026 | 03:50 PM
योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदू असल्याचा गर्व असल्याचे राष्ट्रीय युवा दिन कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले (फोटो - सोशल मीडिया)

  • स्वामी विवेकानंदांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘राष्ट्रीय युवा दिन’
  • यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा सहभाग
  • हिंदू असल्याचा गर्व असल्याचे योगी म्हणाले आहेत
उत्तर प्रदेश : स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त (Swami Vivekananda) राष्ट्रीय युवा दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने देशातील युवांना प्रोत्साहित केले जाते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनी देखील युवा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये भाष्य केले आहे. तसेच यावेळी त्यांनी हिंदू असल्याचा अभिमान असल्याचे म्हणत आम्ही कोणाला गुलाम केले नाही असे देखील योगी आदित्यनाथ म्हणाले आहेत. लखनौमध्ये, त्यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित “राष्ट्रीय युवा दिन” या विशेष कार्यक्रमात भाग घेतला. स्वामी विवेकानंदांचे स्मरण करून त्यांनी सांगितले की, विवेकानंदांनी बौद्धिक प्रतिभेद्वारे भारताची शाश्वत संस्कृती आणि आध्यात्मिक चेतना जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यात मोठी भूमिका बजावली.

हिंदू धर्माच्या महानतेचे वर्णन करताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले, “आम्ही कधीही कोणाला गुलाम बनवले नाही आणि नेहमीच मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग अवलंबला आहे. आम्ही कधीही आमचे विचार कोणावर लादले नाहीत, जरी आमच्याकडे शक्ती आणि बुद्धिमत्ता होती, परंतु आम्ही कधीही त्यांचा गैरवापर केला नाही.” असा अप्रत्यक्ष टोला योगी आदित्यनाथांनी लगावला आहे.

हे देखील वाचा : राम मंदिरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न, काश्मिरी व्यक्तीला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

पुढे ते म्हणाले की, सनातन धर्माने नेहमीच मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग दाखवला आणि अभिमानाने घोषित केले की, “मी हिंदू आहे.” ते अशा भारताचे प्रतिनिधित्व करतात ज्याने सुप्त चेतनेमुळे स्वतःची जाणीव गमावली होती. काही मूठभर परदेशी आक्रमक भारताला गुलाम बनवण्यात यशस्वी झाले होते. काही व्यक्तींकडून भारत लुटला जात होता. त्या काळात त्यांनी भारताला जागृत करण्यात भूमिका बजावली.

“मी अभिमानाने म्हणतो की मी हिंदू”

शिकागो धार्मिक परिषदेत स्वामी विवेकानंद म्हणाले, “मी अशा भारतीय परंपरेतून आलो आहे ज्याने नेहमीच मानवी कल्याणाचा मार्ग दाखवला आहे. आम्ही कधीही आमचे विचार कोणावर लादले नाहीत. संकटाच्या वेळी भारताने जागतिक शक्तींना आश्रय दिला आहे.” ते म्हणाले, “मी अभिमानाने म्हणतो की मी हिंदू आहे. आम्ही कोणालाही गुलाम बनवले नाही आणि मानवतेच्या कल्याणाचा उदात्त मार्ग निवडला आहे. आम्ही कधीही आमचे विचार कोणावर लादले नाहीत. आमच्याकडे शक्ती आणि बुद्धिमत्ता होती, परंतु आम्ही त्यांचा गैरवापर केला नाही.”

आज जग भारताकडे आशेने पाहतोय

आज जगात सुरू असलेल्या अशांततेमध्ये, प्रत्येक देश “मोदीजी, काहीतरी करा” असे ओरडत आहे. हा भारताच्या क्षमतेवरील जगाचा विश्वास आहे आणि भारतातील तरुण त्या श्रद्धेचे मूर्त स्वरूप आहेत. जेव्हा प्रशासनात शिडीच्या सर्वात खालच्या पायरीचा देखील विश्वास मजबूत असतो, तेव्हा प्रकल्प वेगाने पुढे सरकतात असे दिसते.

हे देखील वाचा : ‘औरंगजेबचा सोमनाथ मंदिराचे मस्जिद करण्याचा प्रयत्न’, स्वाभिमान पर्वात पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल

आमचे ध्येय तरुणांना ड्रग्जपासून दूर ठेवण्याचे आहे

प्रत्येक पंचायतीत खेळाचे मैदान असणे हे आमचे ध्येय आहे. मोदीजी म्हणतात, “जर तुम्ही खेळलात तर तुम्ही भरभराटीला याल.” यामुळे आपल्या तरुणांना ड्रग्जपासून दूर राहण्यास मदत होईल. आपण तरुणांना ड्रग्जपासून दूर ठेवले पाहिजे आणि ड्रग्ज विक्रेत्यांना चिरडले पाहिजे. कृपया सहभागी व्हा. ड्रग्ज तरुणांना नष्ट करतात, असे आवाहन देखील युवा दिनी योगी आदित्यनाथ यांनी केले आहे.

