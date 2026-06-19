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मुंबईहून करा या 5 भन्नाट रोड ट्रिप्स; पावसाळ्यातील प्रवास आयुष्यभर लक्षात राहील

Updated On: Jun 19, 2026 | 11:05 AM IST
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सारांश

Monsoon Travel : पावसाळ्यातील सुट्टीचा आनंद दुप्पट करायचा असेल, तर मुंबईजवळील या रोड ट्रिप्स नक्की अनुभवून पाहा. निसर्गरम्य रस्ते, सुंदर दृश्ये आणि संस्मरणीय क्षण तुमचा प्रवास खास बनवतील.

मुंबईहून करा या 5 भन्नाट रोड ट्रिप्स; पावसाळ्यातील प्रवास आयुष्यभर लक्षात राहील

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मुंबईजवळील 5 सुंदर रोड ट्रिप्स; पावसाळ्यात नक्की द्या भेट
  • पावसाळ्यात मुंबईहून फिरायला कुठे जाल? जाणून घ्या 5 बेस्ट रोड ट्रिप्स
  • हिरवाई, धबधबे आणि धुक्याचा आनंद; मुंबईजवळील 5 अविस्मरणीय रोड ट्रिप्स
पावसाळा सुरू झाला की हिरवाईने नटलेले डोंगर, धुक्याने वेढलेले घाट आणि रिमझिम पावसातला प्रवास मनाला वेगळाच आनंद देतो. जर तुम्ही मुंबईत राहत असाल आणि विकेंडला कुटुंबीय किंवा मित्रांसोबत छोटासा प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर मुंबईजवळील काही रोड ट्रिप्स तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात. या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रवास जितका सुंदर आहे, तितकाच तेथील निसर्गही मन मोहून टाकणारा आहे.

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1. माळशेज घाट

मुंबईपासून सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावर असलेला माळशेज घाट पावसाळ्यातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. हिरव्यागार दऱ्या, धबधबे, धुक्याने झाकलेले डोंगर आणि थंडगार वातावरण यामुळे पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने भेट देतात. कुटुंब आणि मित्रांसोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण आदर्श मानले जाते.

2. अँबी व्हॅली

मुंबईपासून जवळपास 120 ते 130 किलोमीटर अंतरावर असलेली अँबी व्हॅली लक्झरी आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम आहे. येथे विविध साहसी उपक्रम आणि वॉटर स्पोर्ट्सचा आनंद घेता येतो. पावसाळ्यात या ठिकाणी जाणारा वळणावळणाचा रस्ता आणि सभोवतालचे निसर्गसौंदर्य प्रवास अधिक खास बनवते.

3. नाशिक

नाशिक हे धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर आहे. मुंबईहून नाशिकला पोहोचण्यासाठी साधारण तीन तास लागतात. पावसाळ्यात या मार्गावरील हिरवाई, डोंगररांगा आणि शांत वातावरण प्रवाशांना आकर्षित करते. वाटेत अनेक प्राचीन मंदिरे आणि ऐतिहासिक स्थळे पाहण्याची संधीही मिळते.

4. अलीबाग

मुंबईपासून सुमारे 90 किलोमीटर अंतरावर असलेले अलीबाग हे समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. स्वच्छ किनारे, फेरी राईड्स आणि शांत वातावरणामुळे हे ठिकाण पर्यटकांचे आवडते ठरते. विशेषतः जोडप्यांसाठी ही रोड ट्रिप संस्मरणीय अनुभव देणारी ठरू शकते.

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5. पालघर

शहराच्या गजबजाटापासून दूर शांतता अनुभवायची असेल तर पालघर हा उत्तम पर्याय आहे. मुंबईहून येथे पोहोचण्यासाठी साधारण तीन ते चार तास लागतात. सुंदर समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले आणि निसर्गरम्य परिसर यामुळे पालघरची सफर अविस्मरणीय ठरते. पावसाळ्यात येथील निसर्ग अधिक खुलून दिसतो.

 

Web Title: 5 best monsoon road trips near mumbai travel news in marathi

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Published On: Jun 19, 2026 | 11:05 AM

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