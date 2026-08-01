राजस्थानमध्ये लपलंय हिरवळीने भरलेलं ठिकाण, 100 आयलँडच्या नावाने प्रचलित

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माउंट आबू हे राजस्थानमधील एक खूप लोकप्रिय असे हिल स्टेशन आहे. परंतु चाचा कोटा हे इथले एक सुंदर हिडन डेस्टीनेशन आहे. अनेकांना या ठिकाणाची फारशी माहिती नाही ज्यामुळे पर्यटकांची इथे कमी गर्दी पाहायला मिळते. पावसाळ्यात या ठिकाणाला भेट देणं एक चांगला पर्याय ठरु शकतं, कारण याकाळात इथे हिरवळीने संपूर्ण परिसर बहरलेला असतो. चला तर मग या ठिकाणाची वैशिष्ट्ये काय आहेत ते जाणून घेऊया.
हिरवळीने भरलेले बेट
चाचा कोटा हे बांसवाडा शहरापासून १४ ते १५ किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहे. माही नदीच्या काठावर वसलेल्या या ठिकाणी अनेक लहान बेटे पाहता येतात. इथून चारही दिशेने तुम्हाला फक्त पाणी आणि बेटांची हिरवळ पाहायला मिळेल. बॅकवॉटर एक्टीव्हिटीजचे शाैकीन असाल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी कोणत्या स्वर्गाहून कमी नाही. शहराच्या गडबटापासून दूर एका शांत ठिकाणी वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण एकदम परफेक्ट आहे. इथे पोहचल्यावर असे वाटते जणू आपण एखाद्या समुद्रकिनाऱ्यावर किंवा थंड हवेच्या ठिकाणी आलो आहोत.
अनेक उपक्रमांमध्ये घ्या भाग
सोलो ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी किंवा कुटुंबासोबत मोकळा वेळ घालवण्यासाठी चाचा कोटा एक चांगला पर्याय ठरु शकते. चारही बाजूने हिरवळ आणि पाणी असल्याकारणाने फोटोग्राफी आणि व्लाॅगिंकसाठी हे ठिकाण एक उत्तम पर्याय ठरेल. इथे तुम्ही बोटींगचा आनंद लुटु शकता ज्यासाठी साधारण ५० ते १०० रुपयांपर्यंतचा खर्च लागू शकतो. पावसाळ्यात इथे तुम्हाला धबधबे आणि सूर्यास्ताच्या सुंदर दृष्यांचाही अनुभव घेता येईल.
कस पोहचायचं?
इथे जाण्यासाठी प्रथम तुम्हाला बासवाडा शहरात पोहचावं लागेल. बांसवाडाला जाण्यासाठी थेट रेल्वे नाहीत ज्यामुळे तुम्हाला सर्वात आधी बासवाडाच्या जवळचे रेल्वे स्थानक रतलाम जंक्शन इथे पोहचावं लागेल. इथून तुम्ही टॅक्सी करुन बांसवाडाला पोहचू शकता.
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या गोष्टी ध्यानात ठेवा?
चाचा कोटामध्ये कमर्शियल हाॅटेल्स नाही आहेत. इथे मोठे रेस्टाॅरंट्सदेखील उपलब्ध नाहीत. यामुळेच जर तुम्ही या ठिकाणाला भेट द्यायला जात असाल तर आपल्यासोबत जेवण-पाणी घेऊन प्रवासाला सुरुवात करा.