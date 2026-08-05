Toranmal Tourism : तोरणमाळ बनणार जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ! ‘सह्याद्री’वर बैठकीत मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

Maharashtra Tourism: महाराष्ट्राचा पर्यटन ब्रँड जगात पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्रसिद्धीवर भर; पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईंचे निर्देश
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे तोरणमाळ पर्यटन विकास आराखड्याबाबत केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा बैठक पर्यटन मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस आमदार आमश्या पाडवी, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे (भा.प्र.से.), महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे (भा.प्र.से.), पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे (भा.प्र.से.), पर्यटन विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे, सहसंचालक संतोष जाधव, सहाय्यक संचालक रवींद्र पवार, कार्यकारी अभियंता आकाश चकोर तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नंदुरबार जिल्हाधिकारी, नाशिक पर्यटन विभागाचे उपसंचालक आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत तोरणमाळ पर्यटन विकास आराखड्याच्या विविध बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तोरणमाळचा पर्यटन विकास नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या ११ हेक्टर ५६ आर जागेची तातडीने मोजणी करून तिची चतुःसीमा निश्चित करण्याच्या सूचना नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या नाशिक विभागातील अधिकाऱ्यांनी आवश्यक पाठपुरावा करून संबंधित जागेचे नकाशे व चतुःसीमा एका महिन्याच्या आत निश्चित करावेत, असे निर्देशही पर्यटन मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.
तोरणमाळचा नैसर्गिक, जैववैविध्यपूर्ण आणि पर्यटनदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण वारसा जपत आधुनिक सुविधा, पर्यावरणपूरक विकास, पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या विविध घटकांचा समावेश पर्यटन विकास आराखड्यात करण्यात यावा, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव सर्वंकष, परिणामकारक आणि भविष्यातील पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने सक्षम असावा, यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
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