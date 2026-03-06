भद्रकालीचे अद्भुत मंदिर जिथे देवीच्या डोळ्यात लावला होता कोहिनूर हिरा, जाणून घ्या इंग्रजांपर्यंत कसा पोहचला...

IRCTC चे जबरदस्त Kashmir Tour Package, किंमत फक्त 27 हजाराने सुरू…
भद्रकाली तलावाच्या काठावर वसलेले प्राचीन मंदिर
तेलंगणातील वारंगल शहरात असलेले भद्रकाली मंदिर हे भारतातील अतिशय प्राचीन मंदिरांपैकी एक मानले जाते. वारंगल आणि हनमकोंडा या शहरांच्या दरम्यान एका टेकडीवर, भद्रकाली तलावाच्या काठावर हे मंदिर वसलेले आहे. इतिहासानुसार इ.स. 625 च्या सुमारास चालुक्य राजवटीत या मंदिराची उभारणी करण्यात आली होती.
काकतीय राजाने देवीला अर्पण केला कोहिनूर
काही इतिहासकारांच्या मते या मंदिराचा संबंध काकतीय राजवंशाशीही जोडला जातो. त्या काळातील काकतीय राजाने देवी भद्रकालीला कोहिनूर हिरा अर्पण केल्याची कथा प्रसिद्ध आहे. असे सांगितले जाते की काकतीय राजा प्रतापरुद्र द्वितीय यांनी खाणीत सापडलेला कोहिनूर हिरा सुरक्षित ठेवण्यासाठी देवी भद्रकालीच्या डाव्या डोळ्यात बसवून ठेवला होता.
आक्रमणात हिरा लुटला गेला
काळाच्या ओघात मंदिरावर आक्रमण झाले. आक्रमणकर्त्यांनी मंदिराची हानी केली आणि देवीच्या मूर्तीतील कोहिनूर हिरा काढून नेला. त्यानंतर अनेक वर्षे हे मंदिर ओसाड अवस्थेत राहिले. इतिहासानुसार हा हिरा पुढे दिल्ली सल्तनतीच्या शासकांकडे गेला आणि नंतर तो इंग्रजांच्या ताब्यात पोहोचला.
1950 पूर्वी मंदिराचा पुन्हा जीर्णोद्धार
स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थानिक लोकांनी एकत्र येऊन मंदिराचा पुन्हा जीर्णोद्धार केला. 1950 च्या सुमारास मंदिरात धातू आणि रत्नांनी सजवलेली देवीची नवीन मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा भक्तांनी मंदिरात दर्शनासाठी येण्यास सुरुवात केली. आज हे मंदिर आपल्या अनोख्या वास्तुकलेमुळे, समृद्ध इतिहासामुळे आणि धार्मिक महत्त्वामुळे प्रसिद्ध आहे.
गर्भगृहातील देवीची भव्य मूर्ती
मंदिराच्या गर्भगृहात धातू आणि रत्नांनी सजलेली देवी भद्रकालीची भव्य मूर्ती आहे. या मूर्तीला आठ भुजा असून प्रत्येक हातात विविध अस्त्र-शस्त्रे आहेत. देवीचे हे रूप शक्ती आणि पराक्रमाचे प्रतीक मानले जाते. मंदिराची रचना नागर शैलीत करण्यात आली असून यात चौकोनी गर्भगृह, पिरॅमिडसारखा शिखरभाग आणि स्तंभांनी सजलेला मंडप आहे.
भारतातील Scotland ला कधी भेट दिली आहे का? IRCTC घेऊन आला खास टूर पॅकेज, किंमत 10,000 हून कमी…
कोहिनूरशी जोडलेली स्थानिक मान्यता
स्थानिक लोकांमध्ये अशीही श्रद्धा आहे की कोहिनूर हिऱ्यावर लोभ करणाऱ्यांचे कधीही भले झाले नाही. मग ते मुघल शासक असोत, फारसी आक्रमक असोत किंवा इंग्रज असोत—ज्यांच्या हातात हा हिरा गेला, त्यांना संकटांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे अनेकांच्या मते कोहिनूर हा खरा सुरक्षित फक्त देवी भद्रकालीच्या संरक्षणाखालीच होता.