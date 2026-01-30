Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Gen Z मध्ये वाढत चाललेले 'रेज बुकिंग' नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी

ऑफिसचा वाढता ताण, डेडलाईन्स आणि मानसिक थकवा यामुळे Gen Z आणि तरुण वर्कफोर्समध्ये एक नवा ट्रेंड उदयास आला आहे ज्याला ‘Rage Booking’ असे म्हटले जाते. हा ट्रेंड सध्या फार लोकप्रिय होत चालला आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 12:04 PM
Gen Z मध्ये वाढत चाललेले 'रेज बुकिंग' नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी

  • तरुणांमध्ये आणि नव्या जेन झींमध्ये एक नवीन ट्रेंड खूप लोकप्रिय होत आहे ज्याला रेज बुकिंग नावाने ओळखले जाते.
  • आजचे 24–45 वयोगटातील तरुण ट्रॅव्हलला फक्त छंद म्हणून नाही, तर मानसिक आरोग्य सुधारण्याचे साधन मानतात.
  • हा ट्रेंड कामातून स्वतःची सुटका करून मानसिक शांतीला प्रोत्साहन देते.
जगनरेशन झेडची भाषा आणि त्यांची प्राथमिकता याबाबत सतत चर्चा होत असते, ते प्रत्येक परिस्थितीला एक विशिष्ठ नाव देतात. आता ही जेन इझी वर्कफोर्स म्हणून अनेक देशात कार्यरत आहे. तिथल्या त्यांच्या गंमत जंमती अन् किस्से आपण सतत ऐकत असतो, तशीच एक नवीन संकल्पना जेन झी यांनी अस्तित्वात आणली आहे. ही संकल्याना आहे “रेज बुकिंग”.

ट्रेंड चांगलाच वाढला

कल्पना करा की तुम्ही ऑफिसमध्ये बसला आहात आणि दुसऱ्या बाजूने क्लाइंटचा कॉल सुरू आहे. तुमच्यावर डेडलाईनचे प्रेशर आहे. त्यात तुमचा बाँस यावरून सारखं चिक-चिक करत आहे. अशावेळी राग आलेले तुम्ही थेट तुमचा फोन उचलता आणि थेट एखाद्या हिल स्टेशन किंवा नयनरम्य बीचच्या ठिकाणाचे तिकीट बुक करता. तुम्ही जर असे करत असाल तर तुम्ही असे करणारे एकटे नाहीत. सध्याच्या घडीला या रेज बुकिंगचा ट्रेंड चांगलाच बादला आहे.

रेज बुकिंग म्हणजे काय ?

रेज बुकिंग ही अशीच हवेतून आलेली संकल्पना नाहीये. एका सर्वेमध्ये याबाबत धक्कादायक अशी आकडेवारी समोर आली आहे. अमेरिकेतील फेय ट्रॅव्हल्स या ट्रॅव्हल विमा प्लॅटफॉर्मने या रेज बुकिंग शब्दाचा वापर केला होता. त्यांच्या एका सर्व्हेनुसार प्रत्येक तीन व्यक्तीमधील एक व्यक्ती कामाच्या ठिकाणचा तणाव किंवा वर्कप्लेस बर्नआऊटपासून सुटका पाहिजे म्हणून अचानक सुट्टीचं प्लॅनिंग करत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर रेज बुकिंगचा अर्थ हा ऑफिसच्या तणावाला कंटाळून अचानक ट्रिप प्लॅन करणे. आजच्या घडीला २४ ते ४५ वर्षाचे तरूण व्हेकेशनला जाण्याकडे फक्त एक छंद म्हणून पाहत नाहीत तर रिफ्रेश होण्याचे आणि मानसिक स्थिती पुन्हा चांगली करण्यासाठीचा मार्ग म्हणून याच्याकडे पाहत आहे. ते हा प्रवास मजा म्हणून नाही तर शांततेच्या शोधात करतात.

आकडे काय सांगतात ?

  • भारतातील ट्रॅव्हल मार्केटशी संबंधीत आकडेवारी सांगिते की गेल्या काही काळापासून शेवटच्या क्षणी बुकिंग करण्याचे प्रमाण हे ३० टक्क्यांनी वाढले आहे.
  • आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे लोखोंच्या संख्येने फ्लाईट तिकीट हे रात्री ३ ते ४ वाजताच्या सुमारास बुक होत आहेत. यावेळी मनुष्य गाढ झोपेत असतो किंवा आपल्या करिअर आणि कामाच्या चिंतेत तरी बुडालेला असतो. तरूणांची हीच अस्वस्थता त्यांना थेट एअरपोर्ट किंवा रेल्वे स्टेशनपवर घेऊन जात आहे.
  • आजकालचे तरूण हे व्हेकेशनला जाण्यासाठी कोणत्या खास कारणाची वाच पाहत नाहीत, त्यांच्यासाठी फिरायला जाणं, ट्रॅव्हल करणं हा फक्त एक छंद नाहीये. त्यांच्यासाठी हा स्वतःला बर्नआऊटपासून वाचवण्याचा एक मार्ग आहे.
  • तज्ज्ञांच्या मते ऑफिसमध्ये सगळ्या गोष्टी बॉसच्या म्हणण्यानुसार सुरू असतात. त्यामुळे अशा या रेज बुकिंग किंवा ट्रिपचे बुकिंग या तरूणांना त्यांचा त्यांच्या आयुष्यावर अजूनही कंट्रोल आहे याची जाणीव करून देते. ते स्वतः कुठं जायचं आहे याचा निर्णय घेऊ शकतात.
Published On: Jan 30, 2026 | 12:03 PM

