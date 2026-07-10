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चायनीज खाताय? सावधान! चवीचा मोह महागात पडणार; नूडल्स, मंच्युरियनमध्ये वापरला जाणारा अजिनोमोटो किती धोकादायक?

Updated On: Jul 10, 2026 | 05:22 PM IST
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सारांश

Ajinomoto Side effects on Health: आजकालच्या अनेक स्ट्रीट फूड खाद्यपदार्थांमध्ये, विशेषतः चायनीज खाद्यपदार्थांमध्ये अजिनोमोटोचा वापर केला जातो. पण अजिनोमोटो शरीरासाठी किती धोकादायक आहे, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • चवीचा मोह महागात पडणार
  • अजिनोमोटो किती धोकादायक?
  • अजिनोमोटो म्हणजे नेमके काय?
अन्नाची चव अधिक रुचकर करण्यासाठी अनेक हॉटेल्स, फास्ट फूड सेंटर आणि प्रोसेस्ड पदार्थांमध्ये अजिनोमोटोचा वापर केला जातो. अजिनोमोटो म्हणजेच मोनोसोडियम ग्लुटामेट (MSG) हा चव वाढवणारा घटक असून तो पदार्थांना चमचमीत बनवतो. मात्र त्याचे वारंवार आणि जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास काही लोकांमध्ये आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अजिनोमोटोचा वापर करताना प्रमाण आणि संतुलन राखणे महत्त्वाचे मानले जाते. घरगुती ताजे अन्न आणि नैसर्गिक मसाल्यांना प्राधान्य दिल्यास अशा पदार्थांचे अतिसेवन टाळता येते. अजिनोमोटोचा आरोग्यावर कसा परिणाम होतो, जाणून घ्या.

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अजिनोमोटो म्हणजे नेमके काय?

अजिनोमोटो हे मोनोसोडियम ग्लुटामेट (MSG) हे फ्लेवर एन्हांसर आहे. यामुळे पदार्थांची चव अधिक चविष्ट वाटते. विशेषतः चायनीज पदार्थ, नूडल्स, सूप, स्नॅक्स आणि काही पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये त्याचा वापर केला जातो.

अजिनोमोटोच्या अतिसेवनाचे संभाव्य दुष्परिणाम

डोकेदुखी आणि अस्वस्थता

काही संवेदनशील व्यक्तींमध्ये जास्त प्रमाणात अजिनोमोटोचे सेवन केल्यानंतर डोकेदुखी, चेहऱ्यावर उष्णता जाणवणे किंवा अस्वस्थ वाटणे यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात.

तहान आणि सोडियमचे वाढलेले प्रमाण

अजिनोमोटोमध्ये सोडियम असल्यामुळे त्याचे जास्त सेवन झाल्यास तहान वाढू शकते. जास्त सोडियमचे सेवन दीर्घकाळ टाळणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.

प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे वाढते सेवन

अजिनोमोटो असलेले पदार्थ बहुतेक वेळा प्रक्रिया केलेले किंवा फास्ट फूड प्रकारातील असतात. अशा पदार्थांचे वारंवार सेवन केल्यास संतुलित आहार बिघडू शकतो.

संवेदनशील व्यक्तींमध्ये त्रास

काही लोकांमध्ये अजिनोमोटोयुक्त पदार्थ खाल्ल्यानंतर मळमळ, घाम येणे किंवा हृदयाचे ठोके वाढल्यासारखे वाटू शकते. अशी लक्षणे जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

कशी घ्याल काळजी?

  • फास्ट फूड आणि पॅकेज्ड पदार्थांचे सेवन मर्यादित ठेवा.
  • ताजे आणि घरगुती अन्नाला प्राधान्य द्या.
  • अन्नपदार्थावरील लेबल वाचून MSG असल्यास त्याचे प्रमाण लक्षात घ्या.
  • कोणताही त्रास जाणवल्यास वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Ajinomoto side effects msg chinese food health risks

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Published On: Jul 10, 2026 | 05:22 PM

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