चायनीज खाताय? सावधान! चवीचा मोह महागात पडणार; नूडल्स, मंच्युरियनमध्ये वापरला जाणारा अजिनोमोटो किती धोकादायक?

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अजिनोमोटो हे मोनोसोडियम ग्लुटामेट (MSG) हे फ्लेवर एन्हांसर आहे. यामुळे पदार्थांची चव अधिक चविष्ट वाटते. विशेषतः चायनीज पदार्थ, नूडल्स, सूप, स्नॅक्स आणि काही पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये त्याचा वापर केला जातो.
डोकेदुखी आणि अस्वस्थता
काही संवेदनशील व्यक्तींमध्ये जास्त प्रमाणात अजिनोमोटोचे सेवन केल्यानंतर डोकेदुखी, चेहऱ्यावर उष्णता जाणवणे किंवा अस्वस्थ वाटणे यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात.
तहान आणि सोडियमचे वाढलेले प्रमाण
अजिनोमोटोमध्ये सोडियम असल्यामुळे त्याचे जास्त सेवन झाल्यास तहान वाढू शकते. जास्त सोडियमचे सेवन दीर्घकाळ टाळणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.
प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे वाढते सेवन
अजिनोमोटो असलेले पदार्थ बहुतेक वेळा प्रक्रिया केलेले किंवा फास्ट फूड प्रकारातील असतात. अशा पदार्थांचे वारंवार सेवन केल्यास संतुलित आहार बिघडू शकतो.
संवेदनशील व्यक्तींमध्ये त्रास
काही लोकांमध्ये अजिनोमोटोयुक्त पदार्थ खाल्ल्यानंतर मळमळ, घाम येणे किंवा हृदयाचे ठोके वाढल्यासारखे वाटू शकते. अशी लक्षणे जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
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