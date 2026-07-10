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Team India ची घसरण ऑलिम्पिकच्या मार्गात अडथळा ठरणार? 2028 पात्रतेचे कसे असणार समीकरण?

Updated On: Jul 10, 2026 | 04:51 PM IST
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सारांश

team india t20i rankings affecting olympics-2028 qualification: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील ५ सामन्यांच्या टी- २० मालिकेतील टीम इंडियाने सलग ३ सामने गमावले आणि मालिकाही गमावली. यामुळे संघ ऑलिम्पिक २०२८ साठी पात्र ठरणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

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विस्तार
  • सलग पराभवांचा फटका बसणार?
  • ऑलिम्पिक 2028 चे गणित बिघडणार?
  • ऑलिम्पिक पात्रतेचे नियम काय आहेत?
भारतीय संघाने सलग दोनदा टी- २० विश्वचषकावर आपले नाव कोरले. टीम इंडियाने टी-२० क्रिकेटवर दीर्घकाळ वर्चस्व गाजवले आहे. २०२२ पासून, भारताने आयसीसी टी-२० संघ क्रमवारीत अव्वल स्थान कायम राखले आहे. परंतु, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाच्या अलीकडील पराभवामुळे भारतीय क्रिकेट संघाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. आयर्लंड आणि त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर, भारत आता आपले अव्वल स्थान गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहे आणि याचा थेट परिणाम २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठीच्या पात्रतेवरही होऊ शकतो.

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कामगिरीत घट झाल्यास पात्रता गमवावी लागणार

पुरुषांच्या २०२६ ऑलिम्पिक पात्रतेसंदर्भात आयसीसीने जारी केलेल्या नियमांनुसार, आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि ओशेनियामधून प्रत्येकी एका अव्वल मानांकित संघाला थेट पात्रता मिळेल, तर यजमान देश म्हणून अमेरिका आधीच थेट पात्र ठरली आहे. यानंतर, २०२६ च्या अखेरपर्यंत प्रत्येक खंडातील अव्वल मानांकित संघाला थेट पात्रता मिळेल. सहावा संघ पात्रता फेरीतून निश्चित केला जाईल. भारतीय संघ सध्या आशियातील टी-२० सांघिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे, परंतु अलीकडील कामगिरीतील घसरण सुरू राहिल्यास संघाच्या क्रमवारीतही घसरण होऊ शकते. या परिस्थितीत पाकिस्तानला फायदा होऊ शकतो. भारतीय संघ सध्या एकूण २६९ रेटिंग गुणांसह टी-२० सांघिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानी संघ एकूण २४० रेटिंग गुणांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे. अशा परिस्थितीत, जर भारतीय संघाने आपल्या कामगिरीत सुधारणा केली नाही आणि वर्षाअखेरीस पाकिस्तानने चांगली कामगिरी केली, तर तो आशियातील अव्वल क्रमांकाचा संघ बनू शकतो आणि त्याला २०२८ ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्रतेचे तिकीट मिळेल.

ऑलिम्पिक पात्रतेचे नियम काय आहेत?

क्रिकेटचा २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. पात्रतेच्या नियमांनुसार, जर भारतीय पुरुष संघाला ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्र व्हायचे असेल, तर त्यांना २०२६ च्या अखेरपर्यंत आशियाई संघांमध्ये आयसीसी टी२० क्रमवारीत अव्वल स्थानी राहावे लागेल. आयसीसी टी-२० संघ क्रमवारीत सध्या अव्वल स्थानी असलेल्या भारतीय क्रिकेट संघाचा थेट पात्रतेचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला होता. मात्र, इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील तीन सामने गमावल्यानंतर, भारतीय संघाचे अव्वल स्थान आता धोक्यात आले असून, ऑलिम्पिकसाठीच्या थेट पात्रतेबाबतचा तणावही वाढला आहे.

भारतीय संघ यावर्षी अजून चार द्विपक्षीय टी-२० मालिका खेळणार

इंग्लंडविरुद्धची टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका संपल्यानंतर, भारतीय संघ या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या फॉरमॅटमध्ये आणखी चार द्विपक्षीय मालिका खेळेल. यामध्ये जुलै महिन्याच्या अखेरीस झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची मालिका आणि त्यानंतर ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मायदेशात वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेचा समावेश आहे. भारतीय संघ ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळेल, त्यानंतर वर्षाच्या अखेरीस मायदेशात श्रीलंकेविरुद्ध तीन सामन्यांची टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळेल.

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Web Title: Team india olympics 2028 qualification in danger after t20 ranking drop icc rules

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Published On: Jul 10, 2026 | 04:51 PM

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