IND W Vs ENG W Live: इंग्लंडविरुद्ध स्मृतीने लढवली खिंड! क्रिकेटच्या पंढरीत खेळला जातोय एकमेव कसोटी सामना

आजपासून भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि इंग्लंड महिला क्रिकेट संघ कसोटी सामना खेळण्यासाठी आमनेसामने आले आहेत. सध्या भारत अन् इंग्लंड पुरुष संघात टी 20 सिरिज सुरू आहे. त्यातच आता महिला संघ देखील कसोटी सामना खेळत आहेत.इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्लंडची कर्णधार नॅट सीव्हर ब्रंटने भारताविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली आहे. खेळपट्टी ओली असल्याने इंग्लंडने भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले आहे.
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भारतीय फिरकीपटू श्री चरणीने कसोटी संघात पदार्पण केले आहे. उपकर्णधार स्मृती मंधानाने तिला कसोटी सामन्यात पदार्पण करण्यासाठी कॅप परिधान केली. तसेच भारताची विकेटकिपर यास्तिका भाटीयाचे देखील अडीच वर्षांनी भारतीय कसोटी संघात पदार्पण झाले आहे.
A fantastic 5️⃣0️⃣-run stand 👏 Smriti Mandhana 🤝 Jemimah Rodrigues Updates ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/7aFtJo4Lrk — BCCI Women (@BCCIWomen) July 10, 2026
भारतीय संघाची फलंदाजी
भारताकडून स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्माने डावाची सुरुवात केली. शेफाली वर्मा शून्यावर आउट झाली. मात्र स्मृती मंधानाने आपले शानदार अर्धशतक पूर्ण केले आहे. त्यानंतर भारताची फलंदाज यास्तिका भाटिया देखील केवळ 12 रन्स करून आउट झाली. त्यानंतर जेमिमाह रॉड्रिग्ज 33 रन्सवर आणि स्मृती 50 रन्सवर नॉट आउट खेळत आहे.
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लॉर्ड्सवर खेळणे हे भारतीय खेळाडूंसाठी एक मोठी गोष्ट
अमोल मुझुमदार म्हणाले की, “कसोटी सामना खेळणे हे कोणत्याही भारतीय क्रिकेटपटूचे स्वप्न असते आणि इंग्लंडमधील लॉर्ड्सवर खेळणे तर त्याहूनही मोठे स्वप्न आहे. मला खात्री आहे की उद्या पांढरी जर्सी घालणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला याचा अभिमान वाटेल.” भारतीय महिला टीमने टी२० वर्ल्डकपमध्ये चांगली कामगिरी केली नव्हती आणि टी-२० विश्वचषकातून निराशाजनक बाहेर पडल्यानंतर, भारतीय महिला संघाने या लाल चेंडूच्या सामन्यासाठी वर्म्सले क्रिकेट मैदानावर सराव केला.
इंग्लंडची गोलंदाजी
इंग्लंडने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 100 रन्सच्या इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी भारताचे दोन फलंदाज आउट केले आहेत. लॉरेन बेलने एक तर लॉरेन फायलरने एक विकेट घेतली आहे.
भारतीय महिला क्रिकेट संघ: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, प्रिया पुनिया, यास्तिका भाटिया (यष्टिरक्षक), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, सायली सातघरे, श्री चरणी, क्रांती गौड.