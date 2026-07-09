Asthma: हवामानातील बदल ठरू शकतो अस्थमाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक; ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी

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पावसाळ्यात हवेत आर्द्रता वाढल्यामुळे घरात आणि आजूबाजूला बुरशी तयार होण्याची शक्यता वाढते. तसेच धूळकण, बुरशीचे सूक्ष्म बीजाणू हवेत पसरतात. हे घटक श्वसनमार्गात जाऊन अस्थमाचा त्रास वाढवू शकतात. काही वेळा पावसामुळे हवेत सूक्ष्म परागकणांचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे श्वास घेण्यास अधिक त्रास होऊ शकतो.
पावसाळ्यात घरातील ओलावा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि बुरशी तयार होऊ देऊ नका. डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे आणि इनहेलर नियमित वापरा तसेच बाहेर जाताना इनहेलर नेहमी सोबत ठेवा. पावसात भिजल्यास लगेच कपडे बदला आणि केस कोरडे करा. धूळ किंवा प्रदूषण असलेल्या ठिकाणी जाताना मास्कचा वापर करा. शक्य असल्यास मुसळधार पावासाच्या वेळी घराबाहेर जाणे टाळा.
रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्यासाठी संतुलित आहार घ्या, पुरेसे पाणी प्या आणि नियमित झोप घ्या. घर स्वच्छ आणि हवेशीर ठेवा. धूम्रपान तसेच धूर, तीव्र सुगंध किंवा इतर अॅलर्जी निर्माण करणाऱ्या घटकांपासून दूर राहा. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन स्वतःची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
वारंवार श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत जडपणा जाणवणे, सतत खोकला येणे किंवा इनहेलर वापरूनही आराम न मिळाल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. स्वतःहून औषधांमध्ये बदल करणे टाळावे. योग्य वेळी उपचार घेतल्यास अस्थमाचा झटका टाळता येतो आणि पावसाळ्यातही निरोगी राहणे शक्य होते. .
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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