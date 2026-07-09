गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Asthma: हवामानातील बदल ठरू शकतो अस्थमाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक; ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी

Updated On: Jul 09, 2026 | 08:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

Health Tips for Asthma Patients in monsoon: पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता, बुरशी, धूळ आणि हवामानातील बदलांमुळे अस्थमाच्या रुग्णांचा त्रास वाढू शकतो. योग्य काळजी, औषधांचे नियमित पालन आणि काही महत्त्वाच्या सवयींमुळे दम्याचे नियंत्रण कसे ठेवता येईल, जाणून घ्या.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हवामानातील बदल अस्थमाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक
  • अस्थमाच्या रुग्णांनी कोणती काळजी घ्यावी?
  • जीवनशैलीत करा हे बदल
पावसाळा सुरू झाला की वातावरणात गारवा आणि आल्हाददायक वातावरण निर्माण होते. मात्र, हा ऋतू अस्थमा (दमा) असलेल्या रुग्णांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. वाढलेली आर्द्रता, बुरशी, धूळ आणि हवामानातील अचानक बदल यामुळे श्वसनाच्या समस्या वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दम्याचा झटका येण्याचा धोका वाढतो. अशा परिस्थितीत काही साध्या पण महत्त्वाच्या सवयी अंगीकारल्यास अस्थमाचा त्रास कमी ठेवण्यास मदत होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य काळजी आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या उपचारांचे नियमित पालन केल्यास पावसाळ्यातही अस्थमा प्रभावीपणे नियंत्रित ठेवता येतो.

पोटदुखी, गॅस, बद्धकोष्ठता…;इरिटेबल बाउल सिंड्रोम म्हणजे काय? अशी ओळखा लक्षणे

पावसाळ्यात अस्थमाचा त्रास का वाढतो?

पावसाळ्यात हवेत आर्द्रता वाढल्यामुळे घरात आणि आजूबाजूला बुरशी तयार होण्याची शक्यता वाढते. तसेच धूळकण, बुरशीचे सूक्ष्म बीजाणू हवेत पसरतात. हे घटक श्वसनमार्गात जाऊन अस्थमाचा त्रास वाढवू शकतात. काही वेळा पावसामुळे हवेत सूक्ष्म परागकणांचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे श्वास घेण्यास अधिक त्रास होऊ शकतो.

अस्थमाच्या रुग्णांनी कोणती काळजी घ्यावी?

पावसाळ्यात घरातील ओलावा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि बुरशी तयार होऊ देऊ नका. डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे आणि इनहेलर नियमित वापरा तसेच बाहेर जाताना इनहेलर नेहमी सोबत ठेवा. पावसात भिजल्यास लगेच कपडे बदला आणि केस कोरडे करा. धूळ किंवा प्रदूषण असलेल्या ठिकाणी जाताना मास्कचा वापर करा. शक्य असल्यास मुसळधार पावासाच्या वेळी घराबाहेर जाणे टाळा.

जीवनशैलीत करा हे बदल

रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्यासाठी संतुलित आहार घ्या, पुरेसे पाणी प्या आणि नियमित झोप घ्या. घर स्वच्छ आणि हवेशीर ठेवा. धूम्रपान तसेच धूर, तीव्र सुगंध किंवा इतर अॅलर्जी निर्माण करणाऱ्या घटकांपासून दूर राहा. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन स्वतःची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

लक्षणे वाढल्यास दुर्लक्ष करू नका

वारंवार श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत जडपणा जाणवणे, सतत खोकला येणे किंवा इनहेलर वापरूनही आराम न मिळाल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. स्वतःहून औषधांमध्ये बदल करणे टाळावे. योग्य वेळी उपचार घेतल्यास अस्थमाचा झटका टाळता येतो आणि पावसाळ्यातही निरोगी राहणे शक्य होते. .

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Hair Fall: केस गळतीने त्रस्त आहात? आहारात ‘या’ गोष्टींचा करा समावेश; काही दिवसांत दिसेल फरक

Web Title: Monsoon asthma care tips symptoms prevention breathing problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 08:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

त्वचेवरील तारुण्य आणि सौंदर्य टिकवून ठेवण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे कोमट पाणी, उपाशी पोटी नियमित करा सेवन
1

त्वचेवरील तारुण्य आणि सौंदर्य टिकवून ठेवण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे कोमट पाणी, उपाशी पोटी नियमित करा सेवन

पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार
2

पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार

मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे हातपायांमध्ये वेदना आणि गोळे येतात? मग नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू, रात्रीच्या वेळी लागेल शांत झोप
3

मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे हातपायांमध्ये वेदना आणि गोळे येतात? मग नियमित खा ‘हा’ पौष्टिक लाडू, रात्रीच्या वेळी लागेल शांत झोप

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या का जातात? वारंवार गाठी जाणे बेतू शकते जीवावर, ब्लड क्लॉट्स कमी करण्यासाठी उपाय
4

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या का जातात? वारंवार गाठी जाणे बेतू शकते जीवावर, ब्लड क्लॉट्स कमी करण्यासाठी उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Asthma: हवामानातील बदल ठरू शकतो अस्थमाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक; ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी

Asthma: हवामानातील बदल ठरू शकतो अस्थमाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक; ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी

Jul 09, 2026 | 08:46 PM
शासकीय अधिकारी असल्याचे भासवून ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे सुमारे ₹९.४८ लाखांची फसवणूक; गुजरातमधून आरोपी जेरबंद

शासकीय अधिकारी असल्याचे भासवून ‘डिजिटल अरेस्ट’द्वारे सुमारे ₹९.४८ लाखांची फसवणूक; गुजरातमधून आरोपी जेरबंद

Jul 09, 2026 | 08:34 PM
सांगली पोलिसांची मोठी कारवाई; २.१५ कोटींचा गांजा-कोकेन वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट

सांगली पोलिसांची मोठी कारवाई; २.१५ कोटींचा गांजा-कोकेन वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट

Jul 09, 2026 | 08:28 PM
पोटदुखी, गॅस, बद्धकोष्ठता…;इरिटेबल बाउल सिंड्रोम म्हणजे काय? अशी ओळखा लक्षणे

पोटदुखी, गॅस, बद्धकोष्ठता…;इरिटेबल बाउल सिंड्रोम म्हणजे काय? अशी ओळखा लक्षणे

Jul 09, 2026 | 08:25 PM
Monsoon Driving Tips: मुसळधार पावसात कार चालवताय? ‘या’ चुका अजिबात करू नका, नाहीतर होईल मोठा अपघात!

Monsoon Driving Tips: मुसळधार पावसात कार चालवताय? ‘या’ चुका अजिबात करू नका, नाहीतर होईल मोठा अपघात!

Jul 09, 2026 | 08:23 PM
लय खतरनाक नियोजन! इंग्लंड ‘या’ ठिकाणी Vaibhav Suryavanshi ला घेरणार; वाचा सविस्तर…

लय खतरनाक नियोजन! इंग्लंड ‘या’ ठिकाणी Vaibhav Suryavanshi ला घेरणार; वाचा सविस्तर…

Jul 09, 2026 | 08:16 PM
Monsoon Recipe : पावसाळ्यात आजारांपासून दूर राहायचंय? मग घरी नक्की बनवा हा आयुर्वेदिक काढा

Monsoon Recipe : पावसाळ्यात आजारांपासून दूर राहायचंय? मग घरी नक्की बनवा हा आयुर्वेदिक काढा

Jul 09, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा